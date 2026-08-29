Вечер в хутор: бунт против ТЦК, кокаиновый VIP-бункер в Киеве и диссертация Сырского - 29.08.2026 Украина.ру
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Вечер в хутор: бунт против ТЦК, кокаиновый VIP-бункер в Киеве и диссертация Сырского
Вечер в хутор: бунт против ТЦК, кокаиновый VIP-бункер в Киеве и диссертация Сырского - 29.08.2026 Украина.ру
Вечер в хутор: бунт против ТЦК, кокаиновый VIP-бункер в Киеве и диссертация Сырского
В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик рассказывает о главных скандалах недели на Украине. Вы увидите реальный народный бунт в Тернополе, где... Украина.ру, 29.08.2026
2026-08-29T10:00
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видео
киев
украина
тернополь
александр сырский
тцк
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик рассказывает о главных скандалах недели на Украине. Вы увидите реальный народный бунт в Тернополе, где ТЦКшникам разбили бусик, и адский "газенваген" в Одессе, где водителя выкуривали газом прямо в салоне. За что ТЦК мстит автору мультфильмов "Мишутка" и почему во Львове женщине шьют госизмену за честное мнение? Как украинцы бегут в Европу в коробках из-под бананов и на парапланах с мотором от бензопилы "Урал"? Это и многое другое — вы узнаете в видео.
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видео, киев, украина, тернополь, александр сырский, тцк, видео
Видео, Киев, Украина, Тернополь, Александр Сырский, ТЦК

Вечер в хутор: бунт против ТЦК, кокаиновый VIP-бункер в Киеве и диссертация Сырского

10:00 29.08.2026
 
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик рассказывает о главных скандалах недели на Украине. Вы увидите реальный народный бунт в Тернополе, где ТЦКшникам разбили бусик, и адский "газенваген" в Одессе, где водителя выкуривали газом прямо в салоне.

За что ТЦК мстит автору мультфильмов "Мишутка" и почему во Львове женщине шьют госизмену за честное мнение? Как украинцы бегут в Европу в коробках из-под бананов и на парапланах с мотором от бензопилы "Урал"? Это и многое другое — вы узнаете в видео.
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