https://ukraina.ru/20260829/vecher-v-khutor-bunt-protiv-ttsk-kokainovyy-vip-bunker-v-kieve-i-dissertatsiya-syrskogo-1082878136.html

Вечер в хутор: бунт против ТЦК, кокаиновый VIP-бункер в Киеве и диссертация Сырского

Вечер в хутор: бунт против ТЦК, кокаиновый VIP-бункер в Киеве и диссертация Сырского - 29.08.2026 Украина.ру

Вечер в хутор: бунт против ТЦК, кокаиновый VIP-бункер в Киеве и диссертация Сырского

В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик рассказывает о главных скандалах недели на Украине. Вы увидите реальный народный бунт в Тернополе, где... Украина.ру, 29.08.2026

2026-08-29T10:00

2026-08-29T10:00

2026-08-29T10:00

видео

киев

украина

тернополь

александр сырский

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1c/1082877998_0:0:2732:1536_1920x0_80_0_0_4e28b49a0622d0ab73bfa4fa97b5f19b.png

В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик рассказывает о главных скандалах недели на Украине. Вы увидите реальный народный бунт в Тернополе, где ТЦКшникам разбили бусик, и адский "газенваген" в Одессе, где водителя выкуривали газом прямо в салоне. За что ТЦК мстит автору мультфильмов "Мишутка" и почему во Львове женщине шьют госизмену за честное мнение? Как украинцы бегут в Европу в коробках из-под бананов и на парапланах с мотором от бензопилы "Урал"? Это и многое другое — вы узнаете в видео.

киев

украина

тернополь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, киев, украина, тернополь, александр сырский, тцк, видео