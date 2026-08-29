"Герани" оказались слишком быстрыми: Киев признал провал с перехватчиками - 29.08.2026 Украина.ру
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"Герани" оказались слишком быстрыми: Киев признал провал с перехватчиками
"Герани" оказались слишком быстрыми: Киев признал провал с перехватчиками - 29.08.2026 Украина.ру
"Герани" оказались слишком быстрыми: Киев признал провал с перехватчиками
Украинские производители в очередной раз провалили обещания, не сумев создать эффективные реактивные дроны-перехватчики для борьбы с российскими "Геранями". Об этом 29 августа заявил советник Владимира Зеленского по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов в интервью "Радио NV"
2026-08-29T10:40
2026-08-29T11:10
новости
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волынская область
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герань
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По его словам, еще зимой производители уверяли, что такие перехватчики появятся в течение нескольких недель. Однако, как часто бывает с громкими заявлениями Киева, "вот-вот" превратилось в "никак".Советник Зеленского пояснил, что украинские инженеры столкнулись с неожиданной проблемой: российские "Герани" оказались слишком быстрыми. Если "Герань-3" развивала скорость около 300–330 км/ч, то "Герань-4" летает уже со скоростью 450–550 км/ч. Для эффективного перехвата украинскому дрону требуется скорость около 600 км/ч — а таких у Киева просто нет.Более того, накануне, 28 августа, киевские СМИ вновь забили тревогу: российские дроны установили новые рекорды дальности, и теперь уже не только прифронтовые регионы, но и глубокий тыл Украины оказывается в зоне поражения. На этот раз "Герань" пролетела почти 1000 километров и долетела до Волынской области. Маршрут беспилотника пролегал из Крыма транзитом через всю Украину до Луцкого района.Пока реактивные "Герани" сбивают ракетами. По оценке Бескрестнова, сейчас удается уничтожать около 80% таких дронов. Однако оставшиеся 20% продолжают успешно поражать цели — и это признает даже советник Зеленского.Ранее Бескрестнов уже рассказывал, что российские операторы управляют реактивными "Геранями" в онлайн-режиме, что делает их еще более опасными для украинской ПВО.Подробности развития данного типа беспилотников — в публикации Новый рекорд: "Герань" долетела до Волыни.
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новости, киев, украина, волынская область, владимир зеленский, герань, всу, потери всу, крах всу, вс рф
Новости, Киев, Украина, Волынская область, Владимир Зеленский, Герань, ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ, ВС РФ

"Герани" оказались слишком быстрыми: Киев признал провал с перехватчиками

10:40 29.08.2026 (обновлено: 11:10 29.08.2026)
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Украинские производители в очередной раз провалили обещания, не сумев создать эффективные реактивные дроны-перехватчики для борьбы с российскими "Геранями". Об этом 29 августа заявил советник Владимира Зеленского по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов в интервью "Радио NV"
По его словам, еще зимой производители уверяли, что такие перехватчики появятся в течение нескольких недель. Однако, как часто бывает с громкими заявлениями Киева, "вот-вот" превратилось в "никак".
"Много месяцев прошло, а у нас до сих пор нет такого", — с горечью признал Бескрестнов.
Советник Зеленского пояснил, что украинские инженеры столкнулись с неожиданной проблемой: российские "Герани" оказались слишком быстрыми.
Если "Герань-3" развивала скорость около 300–330 км/ч, то "Герань-4" летает уже со скоростью 450–550 км/ч. Для эффективного перехвата украинскому дрону требуется скорость около 600 км/ч — а таких у Киева просто нет.
Более того, накануне, 28 августа, киевские СМИ вновь забили тревогу: российские дроны установили новые рекорды дальности, и теперь уже не только прифронтовые регионы, но и глубокий тыл Украины оказывается в зоне поражения.
На этот раз "Герань" пролетела почти 1000 километров и долетела до Волынской области. Маршрут беспилотника пролегал из Крыма транзитом через всю Украину до Луцкого района.
Пока реактивные "Герани" сбивают ракетами. По оценке Бескрестнова, сейчас удается уничтожать около 80% таких дронов. Однако оставшиеся 20% продолжают успешно поражать цели — и это признает даже советник Зеленского.
Ранее Бескрестнов уже рассказывал, что российские операторы управляют реактивными "Геранями" в онлайн-режиме, что делает их еще более опасными для украинской ПВО.
Подробности развития данного типа беспилотников — в публикации Новый рекорд: "Герань" долетела до Волыни.
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