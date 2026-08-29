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"Герани" оказались слишком быстрыми: Киев признал провал с перехватчиками

"Герани" оказались слишком быстрыми: Киев признал провал с перехватчиками - 29.08.2026 Украина.ру

"Герани" оказались слишком быстрыми: Киев признал провал с перехватчиками

Украинские производители в очередной раз провалили обещания, не сумев создать эффективные реактивные дроны-перехватчики для борьбы с российскими "Геранями". Об этом 29 августа заявил советник Владимира Зеленского по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов в интервью "Радио NV"

2026-08-29T10:40

2026-08-29T10:40

2026-08-29T11:10

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По его словам, еще зимой производители уверяли, что такие перехватчики появятся в течение нескольких недель. Однако, как часто бывает с громкими заявлениями Киева, "вот-вот" превратилось в "никак".Советник Зеленского пояснил, что украинские инженеры столкнулись с неожиданной проблемой: российские "Герани" оказались слишком быстрыми. Если "Герань-3" развивала скорость около 300–330 км/ч, то "Герань-4" летает уже со скоростью 450–550 км/ч. Для эффективного перехвата украинскому дрону требуется скорость около 600 км/ч — а таких у Киева просто нет.Более того, накануне, 28 августа, киевские СМИ вновь забили тревогу: российские дроны установили новые рекорды дальности, и теперь уже не только прифронтовые регионы, но и глубокий тыл Украины оказывается в зоне поражения. На этот раз "Герань" пролетела почти 1000 километров и долетела до Волынской области. Маршрут беспилотника пролегал из Крыма транзитом через всю Украину до Луцкого района.Пока реактивные "Герани" сбивают ракетами. По оценке Бескрестнова, сейчас удается уничтожать около 80% таких дронов. Однако оставшиеся 20% продолжают успешно поражать цели — и это признает даже советник Зеленского.Ранее Бескрестнов уже рассказывал, что российские операторы управляют реактивными "Геранями" в онлайн-режиме, что делает их еще более опасными для украинской ПВО.Подробности развития данного типа беспилотников — в публикации Новый рекорд: "Герань" долетела до Волыни.

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новости, киев, украина, волынская область, владимир зеленский, герань, всу, потери всу, крах всу, вс рф