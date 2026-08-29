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"Вытерли ноги": Галузин о том, как Зеленский плюнул на договоренности с Трампом

"Вытерли ноги": Галузин о том, как Зеленский плюнул на договоренности с Трампом - 29.08.2026 Украина.ру

"Вытерли ноги": Галузин о том, как Зеленский плюнул на договоренности с Трампом

Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое пренебрежение к любым договоренностям, нагло нарушив мораторий на удары по энергообъектам, который весной 2025 года активно продвигала американская сторона. Об этом 29 августа заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин

2026-08-29T09:55

2026-08-29T09:55

2026-08-29T09:55

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"То же касается и моратория на удары по энергообъектам весной 2025 года — тогда Киев нарушил его 136 раз. Напомню, кстати, что этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги", — сказал дипломат.18 марта 2025 года президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский также заявил, что Украина поддержит предложение.Однако, как показала практика, слова киевского режима расходятся с делами. Несмотря на достигнутые договоренности, ВСУ продолжили атаковать российские энергообъекты. 19 апреля президент Путин констатировал, что Украина более 100 раз нарушила мораторий, по сути, продемонстрировав свое истинное лицо.Между тем стало известно, что американцам рекомендовано не только не ехать в Украину, но и готовиться к немедленному выезду, не рассчитывая на помощь Вашингтона. Подробности в публикации Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство.

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новости, россия, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, михаил галузин, вооруженные силы украины