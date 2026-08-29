https://ukraina.ru/20260829/flamingo-krepyat-petlyami-iz-stroymaga-pochemu-sklady-riteylerov-ukrainy-perestali-byt-grazhdanskimi-1082878236.html

"Фламинго" крепят петлями из строймага: почему склады ритейлеров Украины перестали быть гражданскими

"Фламинго" крепят петлями из строймага: почему склады ритейлеров Украины перестали быть гражданскими - 29.08.2026 Украина.ру

"Фламинго" крепят петлями из строймага: почему склады ритейлеров Украины перестали быть гражданскими

Уничтожение украинской складской и торговой инфраструктуры принимает систематический характер. За последние дни под ударом российских ВКС оказались склады крупнейших ритейлеров "Сильпо", "Фора", "Рошен", а также "Эпицентра".

2026-08-29T07:07

2026-08-29T07:07

2026-08-29T07:07

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

roshen

вкс

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Уничтожение украинской складской и торговой инфраструктуры принимает систематический характер. За последние дни под ударом российских ВКС оказались склады крупнейших ритейлеров "Сильпо", "Фора", "Рошен", а также гипермаркетов сети "Эпицентр". Собственники последнего объявили на днях о закрытии последнего торгового центра в Одессе и переносе мощностей на Западную Украину. Украинские политики заявляют, что Россия бьет по гражданской инфраструктуре. Но это не совсем так. Технический директор компании-разработчика FirePoint (производитель ракет и дронов) Ирина Терех в интервью заявляла, что при конструкции крышки двигателя ракет "Фламинго" используются дверные петли, приобретенные в "Эпицентре". Она объясняла это тем, что петли доступны в строительном гипермаркете 24/7 и их можно оперативно купить в любой момент. Тем временем оригинальные авиационные крепления необходимо заказывать в США. Зарубежные комплектующие приходится долго ждать из-за проблем с логистикой, и они не всегда есть в наличии. Терех подтвердила, что использование гражданских товаров позволяет инженерам собирать военную технику быстро и надежно. Здесь, конечно, не стоит и комментировать уровень компетентности таких "разработчиков" ракет. Но украинский политический аналитик Валерий Прозапас не удержался: "Ирина Терех утверждает, что элементы "Фламинго" крепятся дверными петлями… компания, которая получает миллиарды на ракеты из бюджета… и они хотят еще получить лицензию на "Пэтриот"… я сомневаюсь, что петли из "Эпицентра" добавляют точности и эффективности, но в "стране мечты" все именно так и работает, это дурные американцы заморачиваются специальными приборами". Таким образом, "гражданский" "Эпицентр" уже справедливо выглядит законной целью в глазах российского командования. Сами украинские политики высказались на эту тему довольно жестко.Украинский политик Дмитрий БыковНе знаю, кто отвечает за процесс говорения ртом нарративов в Fire Point, но заявления технического директора Ирины Терех, которая до строительства дронов и ракет занималась дизайном бетонных конструкций, относительно дверных петель из "Эпицентра" вместо американских специализированных деталей говорят мне о таких вещах. Удешевление продукции, производимой компанией Fire Point, не просто максимальное, а нижеплинтусное. При этом цена для государства одна из самых высоких. Созданы такие монополистические условия для компании, что ближайшие более дешевые аналоги дронов и ракет не могут зайти на рынок. Именно поэтому компания постоянно апеллирует к своей эксклюзивности и отсутствию более дешевых аналогов. Пренебрежительное публичное раскрытие информации о поставщиках Fire Point является опасным для таких компаний. Кейс "Эпицентра" показывает, что не зря есть политика "заваленного рта" (словами пропагандистов Офиса президента), которую должностные лица Fire Point игнорируют. Сколько раз уже об этом говорилось, но люди хронически не делают выводов, что приводит и в дальнейшем будет приводить к трагическим последствиям. Мне просто кажется, что Fire Point чувствует себя настолько богоизбранной компанией, что думает, будто все будет прощено. Именно такое ощущение у нее сформировал прежде всего Зеленский, сделавший для ее успеха больше, чем любой Штиллерман: от непосредственного участия в договоренности с датчанами о заводе топлива для Fire Point до рекламы каждого успешного прилета "Фламинго", которую, по последним данным, враги смогли сбить со стрелкового оружия...К чему бы это такая личная заинтересованность президента в успехе Fire Point? Неужели это верно, что президент является основным теневым бенефициаром этой компании?Киевский журналист Антон ГураСегодня уже две локации логистического центра "Новой почты" вынесли. Святопетровское и Вишневое. Не вижу радости у Мадяра и его публикаций. Ведь так смешно было публиковать про "Озон" и "Вайлдберриз".Украинский политик Олег СинюткаРоссия целенаправленно бьет по украинской экономике. Уничтоженные склады Roshen, Fozzy, Rozetka, "Аврора", "Эпицентр" – это не просто потерянные товары. Это рабочие места, зарплаты людей и налоги в бюджет, из которых, в частности, финансируется оборона. Поэтому государство должно делать очевидные вещи: защищать предприятия, страховать военные риски, усиливать ПВО и не создавать дополнительное давление на украинский бизнес. Украинский бизнес сегодня – это часть экономического фронта. Каждое предприятие, которое продолжает работать, – это зарплаты, налоги, производство и устойчивость государства. Россия пытается сломать нашу экономику. Нельзя помогать ей в этом изнутри.Украинский политик Виктория СюмарВот так сегодня снова горят украинские склады. Roshen, Fozzy, Rozetka, "Аврора". За этими названиями — не просто квадратные метры, товар и цифры в отчетах. Там работа тысяч человек. Зарплаты их семей. Налоги, на которых государство покупает оружие, платит военным, лечит раненых. Когда Россия сжигает украинский бизнес, она бьет не по коробкам на складах. Она бьет по способности Украины жить, работать и воевать. Именно этого враг и хочет: уничтожать предприятия, выбивать рабочие места, сокращать поступления в бюджет, сеять страх и чувство, что завтра может не быть ничего. После украинских ударов по российской военной инфраструктуре было очевидно, что Россия будет искать возможность отомстить. И экономика будет одной из ее целей. Поэтому непонятно другое: почему государство до сих пор не предложило системную защиту тем, кто фактически финансирует ее стойкость? И совершенно абсурдно выглядит ситуация, когда Россия пытается уничтожить украинское предприятие ракетами и дронами, а украинское государство параллельно создает ему проблемы с санкциями и уголовными производствами. Россия бьет по Roshen "шахедами", а внутри страны [этой компании] продолжают вставлять палки в колеса. Странное понимание слова "единство". Пора наконец-то заканчивать с практикой санкций против граждан Украины, которые живут в Украине, работают здесь, платят здесь налоги и поддерживают Вооруженные силы Украины (Сюмар - депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко*, его она и имеет ввиду - ред.). У государства, которое воюет за собственное существование, должно хватать здравого смысла отличать врага от того, кто наполняет его бюджет и помогает армии. Так же надо прекратить из-за разных "мудрых" (имеется ввиду фигурантка коррупционного скандала Ирина Мудрая - ред.) из Офиса президента давить на суды, включая Верховный суд, даже если очень хочется сохранить для себя такую "игрушку", как санкции против украинцев.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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https://ukraina.ru/20260827/govoril-v-metro-na-russkom-kak-patrioty-stanovyatsya-nadziratelyami-v-kontslagere-zelenskogo-1082842420.html

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эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, roshen, вкс