https://ukraina.ru/20260829/voyna-mirov-voyna-yazykov-1082846665.html

Война миров. Война языков

Война миров. Война языков - 29.08.2026 Украина.ру

Война миров. Война языков

Был у меня хороший знакомый. С курьезной фамилией Беленький. Хотя реально считался серьезным специалистом. Слыл чуть ли не лучшим врачом по всяким кожным проблемам. Но меня больше интересовал своей универсальной методологией

2026-08-29T07:00

2026-08-29T07:00

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Он считал, что те изъяны, что видны, скажем, на лице, имеют невидимые корни в желудке. И телеведущим прописывал не примочки и кремы, а диеты и настойки.Мне импонировал такой фундаментальный подход. Хотя и отдавал излишне прямолинейным марксизмом. Помните старое объяснение различия философских школ? Там, где утверждают, что гегельянство искало истоки проблем в голове, марксизм – в желудке, а фрейдизм еще ниже.Наверное, поэтому с восторгом принял промежуточную доктрину. "Доктрину Черномырдина". Имел как-то честь отмечать вдвоем День дипломатического работника с самим Виктором Степанычем. Пили его любимый виски. Мэтр потребовал тост. Я, глядя на бутылку, предложил поднять бокал за его невероятную силу воли. "А критерии?" - визави всегда был строг к себе."Критерий простой. Даже не представляю, какой силой воли надо было обладать, чтобы шестьсот тысяч газпромовцев перевести с водки на вискарь".Он довольно улыбнулся. Тост зашел. Но тут же пояснил, что это был не каприз всемогущего босса, а забота о здоровье подчиненных. Мол, беленькую сразу отправляют в желудок. Ячменный же нектар долго смакуют во рту. А гортань – лучший естественный фильтр.Возможно, собеседник просто пошутил. Для него все было поводом для шуток. Кроме денег. Но я с тех пор свято верю в сакральную значимость гортани.Именно этот функциональный орган наиболее связан с филологией. Жизненный опыт все больше убеждает, что главные цивилизационные противоречия носят не столько идеологический, экономический или геополитический характер, сколько филологический…Раз пошли воспоминания, еще один знаковый эпизод. В глухом казахском селе посчастливилось всю ночь проговорить за бешбармаком с удивительным писателем Чингизом Айтматовым. Спросил его, почему он пишет свои книги на русском, а не киргизском. Тот ответил, что жизнь его так сложилась, что он "видит мир по-русски". И пояснил, что человек видит мир не только глазами, но и словами. Понять – значит назвать. А наш "могучий" позволяет заглянуть во все самые потайные места мироздания: от элементарных частиц до бескрайних галактик, от рычания волчицы до проповеди священника, от предательства до прощения…Сожалел корифей, что в Союзе не осознали суть и величие этого общего достояния…Язык как океан. Он растворяет в себе бездну сущностей. Мораль, религия, нормы бытия и стандарты мышления, представления о прекрасном и безобразном – всё присутствует в нюансах и особенностях речи. Ее ритм, стилистика, тайные коды и неявные нарративы определяют каноны нашего поведения, параметр и силу чувств…Я перечитывал описание Паустовским цветовой предвечерней гаммы в Карадагской бухте, когда узнал об очередной попытке Киева притеснить родную речь Крымского пространства. Сначала расстроился – нет другого языка для описания подобных чудес. Потом усмехнулся. Не потянет мелочная хлипкая власть против действительно великого и могучего. Так и случилось…Когда у меня спрашивали почти во всех европейских парламентах, кто вернул Крым в Россию, отвечал стереотипно: "Грибоедов, Ломоносов, Пушкин и крымский таксист".Просто жил тогда в Ялте на улице Грибоедова. Ежедневно спускался по ней на Ломоносова, переходил на Пушкина и окунался в море. Назад иногда возвращался в горку на такси. У таксистов на торпеде стояли таблички "В моей машине разговаривают по-русски".Назвать всех этих персонажей "зелеными человечками" или даже безликими "вежливыми людьми" гортань не пропустит.Именно язык и довел целый полуостров от Киева до России.Вот эта подспудная, но при этом неумолимая роль речи явно не замечается, не учитывается, не стимулируется…Цивилизация становится непреодолимой силой, когда "пристегивается", скрепляется единым и богатым языком. Не сомневающимся в своем могуществе и поэтому щедрым и милосердным по отношению к окормляемым наречиям.Но это в идеале. На практике же часто власть включает своего рода турбо-режим, помогая "своему" языку товарными, технологическими или военными приблудами.Мир все более явно тяготеет к многополюсности, а точнее – к трем полюсам. Вокруг каждого из них складывается своя цивилизация. Соответственно, и своя "языковая прошивка".Первыми это осознали в Новом Свете. Задача у них изначально такая – подмять, затенить Старый Свет. И его окрестности…Довелось чуть ли не с детства бывать подолгу в Венгрии. Отец там служил. Во времена исторического материализма там бытовала шутливая загадка: "Чем отличается советское присутствие от турецкого?" Ответ: "Последние не заставляли учить турецкий язык".Вкрадчивый такой диссидентский стеб. Тогда не знал, как реагировать. Сейчас, проведя немало времени в различных регионах строящейся Османской империи, посоветовал бы задать этот вопрос, скажем, в курдских анклавах или в узбекско-турецких СП.Но не будем растекаться по древу. Продолжу про то, как менялся языковой ландшафт современных мадьяр.Вот, мог когда-то часами зависать в громадном двухэтажном магазине русской книги на прогулочной Ваци. Спорить там на своем родном с продавцами об издании Булгакова или Цветаевой.Сейчас там американская закусочная. Все общение с обслугой и меню на английском. Да и спорить с набитым ртом неудобно. И не о чем.Кофе иногда пил в столетнем кафе, куда захаживала венгерская секс-легенда Каталин Каради. В кафе звучала музыка Кальмана, и я чувствовал себя героем местной оперетты на тайном свидании с анонимной графиней. Сейчас там "Макдональдс". Играет нью-йоркский рэп.А если совсем тянуло на экзот, на рассвете ходил на второй этаж Центрального рынка. Там в 7 утра можно было увидеть бедно, но чисто и экзотично одетых местных художников. Они как пароль бормотали хозяйке "фил деце" (полтинничек) и устраивались у окна с рюмкой и видом на седой Дунай.Я там как-то встретил с удивлением госсекретаря Олбрайт. Бывал у неё в вашингтонском домике. Вежливо спросил: "Мадам, палинка хорошая?" "Здесь всегда отменная. Жаль только, что не говорят по-английски"…Со временем заговорили все. Особенно после того, как американский посол принудил еще Орбана уволить министра, которая не говорила по-английски.Сейчас в Будапеште можно прожить без проблем лет 10, зная только "йоно подкивано!" (привет) и "висант латоши" (пока). А можно и этого не знать.Так во всей Европе. Ее лидеры давно и говорят, и думают исключительно на английском. Даже не упомню, когда какой-нибудь Макрон или Мерц изъяснялись на французском и немецком. Наверное, это уже и не родные им наречия…Впечатляет в этом плане пример Украины. Фактический запрет на русский сопровождался обязательным введением английского с детсада.Даже самые смелые и "прорусские" комментаторы, говоря там о необходимости переговоров с РФ, задним фоном всегда имеют на экране полку с англоязычными корешками.Позабавил один известный своей критикой Зеленского философ. У него за головой маячит на экране том Платона с громадными латинскими буквами на обложке. При том что еще советское академическое издание не в пример богаче любого зарубежного.Руководство же страны, даже с коллегами из бывших союзных республик, типа Азербайджана, говорит исключительно на "забугорном". Правда, бабки делит, судя по записям НАБУ, чисто по-русски. Ну и "по матушке" тоже…Кстати, о мате. Мой приятель словацкий политик Сергей Хелемендик написал некогда удивительную книгу про энергетический потенциал русского мата. Название книги тоже звучит нецензурно, поэтому и не привожу. Он считал, что Россия может задавить Европку одним только матом. У меня другой взгляд, но и эта мысль хорошо ложится в копилку всесилия "великого и могучего"...К чему я? К тому, что конкуренция и даже война миров в наш информационный век безусловно выливается и в войну языков. Каждая цивилизация осознанно или неосознанно пытается филологически завоевать, покорить, освоить максимально обширную территорию. Сделать ее тем самым безусловно своей. Пока в этом преуспели янки…Довелось выступать в Гарвардском универе. Планировал на английском. Но руководство попросило выступить на родном. По их расчетам, докладчик, переходя с родного на любой другой язык, вне зависимости от уровня им владения, теряет до 45% креативности. А от меня ожидали сильный контент, а не слабую орфоэпию.Спросил тогда, к чему такое упорство в расширении англоязычной ойкумены? Зачем такие затраты на лингво-курсы по всему миру? Усмехнулись: мол, не путайте метрополию с колониями.С тех пор отчетливо понимаю, что английский прононс за пределами территории потомков англосаксов – лишь способ притормозить развитие пока сателлитов, а потом, глядишь, и соперников. И, действительно, страны ЕС, фактически утратив родную речь, за десятилетия не создали ни одной знаковой книги, ни одного культового фильма, не говорю уже о философских школах.Правда, расширение пространства англофонии существенно упрощает специфические контакты американских элит с туземными. Любая сделка со стороны первых предполагает "откат". А они очень не любят договариваться об этом через толмачей. Только напрямую! Но это, надеюсь, не наша история.Поэтому так удивляюсь, когда вижу в Минске обозначения на английском, без русского перевода.Переживаю, вот, за китайцев. Уже встречал там молодняк, который не только перекрашивает волосы в блондинистый цвет, но и пытается общаться между собой на языке потенциального противника. У них даже ИИ уже говорит с западным акцентом.Не очень переживаю за WB, которая почти пять лет не может найти русскую замену своему англоязычному названию… Но это к слову.Короче, формирование собственной лингвистической ойкумены для цивилизации не менее важно, чем доминирование собственной валюты.Доллар-то мы одолеем, но победит ли в глобальной конкуренции "язык Пушкина" "язык Шекспира"? Не в доминировании, а в равноправии. Вот в чем вопрос. И от него зависит, кто станет "тенью отца Гамлета".

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20260820/dmitriy-vydrin-v-voyne-buduschego-pobedyat-moskitnye-armii-a-tyl-rossii-uydet-pod-zemlyu-1082637004.html

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мнения, россия, крым, пушкин, украина, венгрия, запад