https://ukraina.ru/20260829/den-kino-krest-na-marike-i-ozhidanie-stalina-1082886324.html

День кино: крест на "Марике" и ожидание Сталина

День кино: крест на "Марике" и ожидание Сталина - 29.08.2026 Украина.ру

День кино: крест на "Марике" и ожидание Сталина

На этой неделе главным событием стал День кино — его традиционно отмечают 27 августа. Это, конечно, в большей мере профессиональный праздник кинематографистов, но и любители кино тоже не остаются в стороне: смотрят, критикуют, предлагают

2026-08-29T08:45

2026-08-29T08:45

2026-08-29T08:45

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Увы, но в этот раз критики проанализировали не успехи российского кинематографа, а подвели итог антирекордов кинопроката. По данным СМИ, за лето в прокат вышло 67 российских фильмов, из которых окупилась только якутская музыкальная комедия "Сайылыкка". К концу августа общий убыток от "несмотрибельных" кинолент составил 16 млрд рублей, что является антирекордом за всю историю российского кино.Хотят сказок или блокбастеров?При этом эксперты до сих пор спорят, что является причиной такого провала. Одни уверяют, что российский зритель "объелся" сказками и больше не желает ходить на осовремененных до неузнаваемости "Царевну-лягушку" и "Буратино", а мечтает о возвращении импортного кино. В пример приводится ажиотаж вокруг "теневого" показа "Человека-паука", когда недовольные отложенной премьерой зрители устраивали флешмобы в костюмах супергероя. Протест был направлен против российского "Колобка", ради которого в РФ сдвинули показы очередной части похождений американского персонажа. Нет, мы не заступаемся за очередную серию богатырской франшизы, на которую к тому же было выделено 200 млн бюджетных рублей. Пусть слово скажет зритель и наполненные залы. Мы же просто обращаем внимание на то, что дело не столько в качестве кинопродукта, сколько в нагнетании атмосферы недовольства вокруг отечественного кино: дескать, пичкают народ сказочками, закрывая от него шедевры западного кино. Согласитесь, очень похоже на украинскую майданную пропаганду, когда украинцам расписывали прелести венской оперы и парижских круассанов — в противовес черствым украинским булкам. Но именно здесь возникает и наиболее уязвимое место отечественного кинопроката. Если зрителю постоянно объяснять, что альтернативы зарубежному кино должны быть привлекательными только потому, что они отечественные, это не решает проблему. Наоборот, вызывает желание сравнить по сценарию, актерской игре, спецэффектам "Человека-паука" с "Буратино", например. Поэтому вопрос сегодня заключается не только в том, вернётся ли российский зритель к иностранным фильмам. Гораздо важнее другое: сможет ли отечественная киноиндустрия предложить качественное кино. Как справедливо отметил глава киносети "Синема Парк" Алексей Васясин: "Россияне хотят смотреть хорошее кино. Не надо добавлять "иностранное", "российское". Россияне, как и любая другая нация, хотят смотреть хорошее кино. А то многие заявляют, что нам нужно снимать больше кино… Нет, нам не надо снимать больше кино, нам нужно снимать лучше кино, технологичнее кино".Между Сталиным и СВОКаким оно будет? Вот тут тоже вопрос. Например, режиссер Владимир Бортко готовится презентовать исторический сериал об Иосифе Сталине. Шестисерийная картина посвящена последним годам жизни вождя народов — от окончания Великой Отечественной войны до его смерти; премьера ленты запланирована на осень этого года. Режиссер объяснил, что сейчас пришло время для понимания имени и роли Сталина в жизни страны. "Потому что этот человек, собственно, и сделал нашу страну, и люди начинают это понимать. Повторю: он заложил практически все основы нашей страны, причём настолько прочно, что многие успехи того времени мы доедаем и сейчас. 10 лет назад фильм бы не приняли в обществе, а теперь он стал возможным, я с удовольствием его снимаю", — заявил Бортко. Можно предположить, что подобных фильмов-переоценок крупных исторических фигур советского периода будет становиться все больше. Снимут сериал и про Хрущева, и про Брежнева, и про Громыко…Еще одна незаполненная ниша — это фильмы о современной украинско-российской войне. Несмотря на внушительное количество документалок, художественного полного метра почти нет — зритель разве что вспомнит "Солнцепек", "Донбасс. Окраину", из свежих — "Малыша" или "Позывной "Пассажир". Заговор против фильмов об СВО? Не исключаем, что такое есть в либеральной киносреде. С другой стороны, и режиссеры, и актеры, которые не решаются подступиться к фильмам о современной войне, возможно, просто боятся сфальшивить. Снять боевик со взятием Киева "за три дня", с трибуналом над "азовцами"*, с освобождением Артемовска. Сто процентов, американцы уже бы выпускали на экраны очередного "солдата Райана". Но в том-то и дело, что такой парадно-победный фильм зритель скорее освистал бы, чем поддержал. Мы живем в реальном мире, где есть уничтоженные ВСУ студенты из Старобельска, горящие после атак украинских дронов НПЗ и склады маркетплейсов, взорванные в своих машинах военнослужащие… Поэтому так важно найти правильную ноту в разговоре со зрителем о причинах и следствиях нынешней войны. Ее только нащупывают режиссеры и операторы. И пока что фильмы о войне вроде "Марика" Егора Бероева прикрывают ужасы трагедии в Мариуполе романтическим флером любовных историй. Но даже эти экивоки не спасли киноленту от "слива" на кинофестивале "Пилот-2026" в Иванове. Там 12 кинокритиков в итоговой табличке напротив фильма Бероева поставили крест, что означало нежелание оценивать картину про военного врача из Мариуполя, вернувшегося из плена в родной город. Такая реакция критиков и организаторов фестиваля говорит об одном: о нежелании касаться темы СВО в кинематографе, о готовности бойкотировать тяжелое кино "о войне с соседями". И если такую позицию занимают продюсеры и эксперты, то как, спрашивается, должны вести себя зрители? Им ведь загодя внушают, что все фильмы о спецоперации — это "фу-фу-фу", а вот какая-то русофобская дрянь типа "Господина никто против Путина" сразу объявляется глотком правды.А ведь фильм "Марик" и не про войну непосредственно, а про военного врача Марка с ПТСР, которого вычеркнули из жизни даже родные, а он возвращается и устраивается работать на скорой в Мариуполе. Это та самая ситуация, о которой недавно говорил и президент России, — о необходимости заранее начать подготовку к возвращению участников СВО к мирной жизни после её завершения. И "Марик" как раз пытается осторожно поднимать эту тему. Через сцены конфликта детей погибших отцов и вернувшихся из плена, через белую горячку мужика, потерявшего двух детей, с которым пьет местный милиционер, через размолвку между бывшими друзьями, оказавшимися по разные стороны фронта. Но вместе с тем в фильме звучит и тема ностальгии по бывшему совместному прошлому, и надежда на будущее. Каким оно может быть? И срастется ли когда-то у Украины с Россией?В Одессе "съели" ГалушкуВедь в незалежной бойцы культурного фронта уже тоже начинают переходить на другую сторону, хотя бы символически. Например, певица Ольга Полякова недавно публично назвала Украину Зеленского концлагерем, а звездная пара Потап и Настя уже откровенно насмехается над насильственной украинизацией. На днях артисты опубликовали ролик, в котором сначала делают вид, будто корчатся от боли, держась за живот. А затем как бы просят прощения за то, что говорят на русском языке. "Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке. Мы совсем забыли, что существует такое понятие, как свобода", — издеваются музыкальные кумиры украинцев. Да, снимать такие насмешливые видосики из Барселоны — совсем не то, что глумиться над шпрехенфюрерами непосредственно во Львове. Но сам факт таких публичных насмешек показателен. Когда артисты начинают шутить над тем, что раньше было практически неприкосновенным, это означает, что границы дозволенного начинают расплываться, давая сигнал всем остальным о том, что террор ослабевает и табу можно нарушать. И вот уже на открытие Одесского международного кинофестиваля приезжает исполнительница Вера Брежнева — по приглашению одного из спонсоров мероприятия, портала о светской жизни JetSetter.Она даже прошла по красной дорожке фестиваля, но не смогла угодить "патриотам". Местные националисты остались недовольны, что поп-звезда недостаточно осудила Россию, где она сделала карьеру. В итоге певицу обвинили в связях с "агрессором" и в использовании русскоязычного репертуара. Хотя ранее Брежнева взяла себе новое сценическое имя Vera и даже пыталась переводить свои хиты на украинский. Но такой декоративный патриотизм ей не помог: титульная нация вылила уроженке Днепропетровщины на голову ведро русофобских помоев, а организаторы фестиваля вообще открестились от артистки, стараясь угодить свидомым критикам. Пиар-директор фестиваля Татьяна Власова уже второй день оправдывается, что "позиция Одесского международного кинофестиваля по поводу российской агрессии и культурного сотрудничества с Россией остается неизменной. Фестиваль не сотрудничает с российскими культурными институтами и представителями российской киноиндустрии и последовательно работает над поддержкой и международным продвижением украинского кино". Куда и что продвинет Одесский кинофестиваль, пока неясно, зато очевидно, что в культурно-русофобской парадигме Киева случился сбой.

https://ukraina.ru/20260808/v-rossii-seli-kolobka-na-ukraine-nashli-novogo-russkogo-vraga-1082316724.html

https://ukraina.ru/20240725/1056471616.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, россия, мариуполь, киев, иосиф сталин, вера брежнева, украина, владимир зеленский