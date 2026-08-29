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Сбитый лётчик, до конца жизни воевавший против России. 90 лет Джону Маккейну

Сбитый лётчик, до конца жизни воевавший против России. 90 лет Джону Маккейну - 29.08.2026 Украина.ру

Сбитый лётчик, до конца жизни воевавший против России. 90 лет Джону Маккейну

29 августа 1936 года родился Джон Маккейн. Как и его предки, он стал военным, был сбит советской ракетой над Вьетнамом, и после этого уже на политическом поприще до конца жизни воевал против СССР и России

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Джон Сидни Маккейн III появился на свет в семье американского военного истеблишмента – его дед и отец дослужились до звания адмиралом в US Navy (ВМС США). Не удивительно, что местом его рождения стала военная база США "Коко-Соло" в зоне Панамского канала, а сам будущий политик сменил 20 школ в связи с постоянной сменой места службы его отца.Джон Маккейн поступил Военно-морскую академию в Аннаполисе, которую окончил в 1958 году с весьма посредственным результатом – 894-м из 899 выпускников. Причиной были постоянные нарушения дисциплины и устава. Флотскую карьеру он делать не захотел, и пошёл в лётную школу, чтобы стать пилотом на авианосцах. Во время обучения и в первые годы службы он разбил несколько самолётов, но высокопоставленный отец спасал сына от увольнения, хотя в итоге его отправили на сушу – инструктором на одну из авиабаз ВМС.В 1967 году, когда Джон Маккейн-старший был уже командующим силами ВМС США в Европе, его отпрыск добился перевода на боевую службу – на авианосец USS Forrestal у берегов Вьетнама. Джон Маккейн пилотировал штурмовик Douglas A-4 Skyhawk, успел сделать 22 боевых вылета, пока 26 октября 1967 года во время бомбардировки Ханоя его самолёт не сбила советская зенитная ракета С-75.Маккейну удалось катапультироваться, но во время приземления он сломал обе руки и ногу. Как вспоминал он сам, из болота его вытащили местные крестьяне, которые хотели его забить мотыгами прямо на поле. От расправы пилота спасли солдаты – американский лётчик считался ценным военнопленным. Да и сам Маккейн умолял сохранить ему жизнь, сообщив, что его отец является высокопоставленным адмиралом США. Маккейна в тот же день перевезли в элитный лагерь для военнопленных, который иронично назывался "Ханой Хилтон"."Когда я попал в плен, мой отец стал главнокомандующим Тихоокеанского флота США. Из-за его высокого статуса меня хотели раньше выпустить на волю. Но я отказался освобождаться без товарищей". Хотя в "Ханой Хилтон" умерло немало американских лётчиков, у Маккейна, позже жаловавшегося на пытки, особых проблем не было. Как вспоминал бывший начальник "Ханой Хилтон" полковник Чан Чонг Дует, хорошее обращение с Маккейном объяснялось тем, что он сразу же начал сотрудничать с вьетнамской, а затем и с советской разведкой.Джон Маккейн был выпущен на свободу лишь в 1973 году по условиям Парижского соглашения, и в США был принят президентом Ричардом Никсоном. После нескольких месяцев реабилитации он вернул себе квалификацию пилота, впоследствии возглавил учебную эскадрилью и был морским офицером связи при Сенате США. С военной службы Маккейн уволился в 1981-м в звании капитана первого ранга, и, вступив в Республиканскую партию, решил пойти в политику – благо его тесть-бизнесмен был готов финансировать избирательную кампанию зятя.На выборы Маккейн шёл как герой войны – никакого другого политического капитала у него тогда не было. В 1982 году он был избран в Палату представителей Конгресса США от Аризоны, и сразу же выступил против решения президента-республиканца Рональда Рейгана о размещении американских морских пехотинцев в Бейруте. Опасения Маккейна оправдались после того, как в октябре 1983 года террорист-смертник въехал в казармы, убив 241 морпеха.В 1986-м Маккейн стал сенатором от Аризоны, и переизбирался пять раз: в 1992, 1998, 2004, 2010 и 2016 годах. В начале своего пребывания в Сенате Маккейн оказался вовлечён в громкий политический скандал, связанный с деятельностью банкира Чарльза Китинга, одного из спонсоров республиканцев. Выяснилось, что за счёт банкира Маккейн и его семья совершили как минимум девять поездок на курорты, а когда у Китинга начались финансовые проблемы, Маккейн неоднократно встречался с чиновниками финансовых ведомств, убеждая их оказать помощь Китингу.Хотя комиссия Сената по этике в результате пришла к выводу, что сенаторы, принимая пожертвования Китинга, "поступали неразумно", но не нарушили никаких законов, однако на протяжении 1990-х Маккейн пытался очистить свою репутацию. Итогом стало принятие закона Маккейна-Файнголда, который ограничивал объем пожертвований на политические кампании. Но впоследствии часть закона была признана неконституционной. Кроме того, считается, что именно этот закон сделал возможным появление в США сегодняшних "комитетов политических действий" – организаций, формально не связанных с кандидатами, которые имеют возможность получать пожертвования в неограниченном объёме.В 2000 году Джон Маккейн решил баллотироваться в президенты США, но проиграл праймериз Джорджу Бушу-младшему. Одной из причин поражения Маккейна стал грязный ход главного политтехнолога Буша, Пола Манафорта (позже сотрудничал с президентом Украины Виктором Януковичем). Семья Маккейнов удочерила больную сироту из Бангладеш, не сообщив об этом прессе, а люди Манафорта распространили слух о том, что у Маккейна есть незаконная дочь от связи с афроамериканкой.Хотя Маккейн публично обозвал Манафорта последними словами, однако уже в 2008 году политик нанял политтехнолога руководить своей кампанией как кандидата в президенты США от Республиканской партии. Именно Манафорт убедил Маккейна взять жёсткий антироссийский курс, заявив о необходимости создания "нового ООН, без России и Китая" – новой организации, которая бы определяла политику "демократической части мирового сообщества". Такой организацией, по мнению Маккейна, могла бы стать "Лига демократий", объединившая в своих рамках "более сотни демократических государств".Проиграв выборы сенатору от штата Иллинойс Бараку Обаме, Джон Маккейн обвинил в своём поражении... лично Владимира Путина– мол, тот обиделся, на заявления Маккейна в ходе кампании, что в глазах российского лидера "всего три буквы: К, Г и Б". Именно тогда Маккейн стал грозить Москве российским вариантом "арабской весны", а Путину – повторением судьбы Каддафи.Когда же в сентябре 2013 года Путин выступил со статьёй-предостережением в The New York Times "Призыв к осторожности от России", Маккейн решил ответить ему колонкой на российском сайте "Правда.ру" (он на тот момент был куда популярнее, чем одноимённый "боевой листок" КПРФ). Текст Маккейна содержал оправдание действий США против России, набор уничижительных оценок российской политики и экономики, и фактический призыв к россиянам свергнуть власть.В декабре 2013 года Маккейн приехал на Украину и выступил с главной сцены "евромайдана" в центре Киева. Американский сенатор также встретился с тогдашним министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой и пригрозил, что, если силовые разгоны протестов в центре Киева повторятся, США применят против их виновников экономические санкции.Когда вследствие государственного переворота на Украине Крым вернулся в Россию, раздосадованный Маккейн в марте 2014 года заявил в Сенате, что "Россия – это бензоколонка, которая притворяется страной". Вскоре после этого, находясь на военной базе НАТО в Литве, сенатор призвал Обаму, которого ранее неоднократно критиковал за недостаточное противодействие России, поставить на Украину летальное вооружение, поскольку отсутствие помощи "только поощряет Путина" к эскалации конфликта на Донбассе.2017 год Маккейн встретил в прифронтовом Мариуполе, где призвал президента Дональда Трампа передать Украине летальное оружие. При этом, когда конце 2017 года в Вашингтоне подтвердили, что предоставят Киеву "усиленное оборонительное вооружение", среди которых и противотанковые ракеты Javelin, Маккейн заявил, что с этим решение в Белом доме "опоздали на годы".В целом, Маккейн принял на себя нехарактерную для вашингтонской политики роль главного антагониста Трампа, резко критикуя президента США из-за России и Китая. В ответ глава Белого дома заявил, что Маккейн "некомпетентен" и "стал героем потому, что попал в плен", а Трамп, по его словам, любит "людей, которые не были в плену".Маккейн также поддерживал сфабрикованную демократической администрацией версию о том, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов в США в 2016 году, требовал ужесточить санкции против Москвы под этим предлогом, а в конце мая 2017 года заявил, что "Путин – это главная и самая большая угроза, больше, чем ИГИЛ*".Однако 2017-й стал последним годом публичной активности Джона Маккейна. У сенатора обнаружили агрессивную злокачественную опухоль мозга, он перенёс операцию и химиотерапию, и умер 25 августа 2018 года. Торжественное прощание с сенатором прошло 31 августа 2018 в здании Капитолия, в траурной церемонии приняли участие бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, а также бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер.Похоронили Маккейна на кладбище Военно-морской академии в Аннаполисе. Гроб с телом сенатора несли бывший вице-президент США Джо Байден, экс-сенатор-демократ от Висконсина Расс Файнгольд, бывший министр обороны США Уильям Коэн и ближайшие друзья аризонского сенатора – в их числе актер Уоррен Битти и российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза**. Семья Маккейна отказалась приглашать Трампа на похороны сенатора, но дочь и зять президента посетили их к неудовольствию родственников покойного.При этом Маккейн смог напакостить Трампу даже из могилы. На президентских выборах 2020 года популярная в Аризоне вдова республиканского сенатора поддержала Байдена, и Трамп проиграл выборы в этом штате. Это поражение стало первым для республиканского кандидата на президентских выборах в Аризоне с 1996 года.* Террористическая организация, запрещённая в России.** Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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