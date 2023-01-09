Россия-Китай-США: Маслов дал политический расклад на 2023 год. Видео - 09.01.2023 Украина.ру
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Россия-Китай-США: Маслов дал политический расклад на 2023 год. Видео
Россия-Китай-США: Маслов дал политический расклад на 2023 год. Видео - 09.01.2023 Украина.ру
Россия-Китай-США: Маслов дал политический расклад на 2023 год. Видео
Востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру прокомментировал попытку госсекретаря США Энтони Блинкена получить от... Украина.ру, 09.01.2023
2023-01-09T11:41
2023-01-09T11:41
видео
алексей маслов
россия
украина
сша
китай
тайвань
энтони блинкен
дмитрий медведев
юань
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Востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру прокомментировал попытку госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Пекина сведения о контактах с Россией и Германией, а также рассказал о новой расстановке сил и визите Дмитрия Медведева в Китай: 01:10 - Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Пекина сведения о контактах с Россией и Германией не удалась: так кто тогда в изоляции? И какие глобальные сдвиги в мировом господстве мы уже наблюдаем? 02:59 - Оценка отношений Китая и США по итогам года; 05:15 - Взаимоотношения между Россией и Китаем; 07:29 - Насколько значимым и показательным является визит делегации РФ во главе с Дмитрием Медведевым в Китай? 08:51 - Влияние коронавируса на торговые отношения между Россией и Китаем и как изменится ситуация после снятия ограничений в Китае? 11:11 - Может ли юань стать главной мировой валютой? 12:45 - Насколько сильно укрепилась ШОС в 2022 году? 14:58 - Прогнозы на следующий год: политические, военные и торговые. 19:15 - Военное решение Китая в отношении тайваньского вопроса: будет ли это победой США?Напомним, разговор Блинкена и Ван И состоялся 23 декабря. Министры сошлись во мнении о необходимости сохранять открытыми каналы коммуникации между двумя странами. Отмечается, что Блинкен "вероятно рассчитывал собрать подобные сведения" о переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.
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видео, алексей маслов, россия, украина, сша, китай, тайвань, энтони блинкен, дмитрий медведев, юань, итоги, конфликт, видео
Видео, Алексей Маслов, Россия, Украина, США, Китай, Тайвань, Энтони Блинкен, Дмитрий Медведев, юань, итоги, конфликт

Россия-Китай-США: Маслов дал политический расклад на 2023 год. Видео

11:41 09.01.2023
 
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Востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру прокомментировал попытку госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Пекина сведения о контактах с Россией и Германией, а также рассказал о новой расстановке сил и визите Дмитрия Медведева в Китай:
01:10 - Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Пекина сведения о контактах с Россией и Германией не удалась: так кто тогда в изоляции? И какие глобальные сдвиги в мировом господстве мы уже наблюдаем?
02:59 - Оценка отношений Китая и США по итогам года;
05:15 - Взаимоотношения между Россией и Китаем;
07:29 - Насколько значимым и показательным является визит делегации РФ во главе с Дмитрием Медведевым в Китай?
08:51 - Влияние коронавируса на торговые отношения между Россией и Китаем и как изменится ситуация после снятия ограничений в Китае?
11:11 - Может ли юань стать главной мировой валютой?
12:45 - Насколько сильно укрепилась ШОС в 2022 году?
14:58 - Прогнозы на следующий год: политические, военные и торговые.
19:15 - Военное решение Китая в отношении тайваньского вопроса: будет ли это победой США?
Напомним, разговор Блинкена и Ван И состоялся 23 декабря. Министры сошлись во мнении о необходимости сохранять открытыми каналы коммуникации между двумя странами.
Отмечается, что Блинкен "вероятно рассчитывал собрать подобные сведения" о переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.
 
ВидеоАлексей МасловРоссияУкраинаСШАКитайТайваньЭнтони БлинкенДмитрий Медведевюаньитогиконфликт
 
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