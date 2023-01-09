https://ukraina.ru/20230109/1042454093.html

Россия-Китай-США: Маслов дал политический расклад на 2023 год. Видео

Россия-Китай-США: Маслов дал политический расклад на 2023 год. Видео - 09.01.2023 Украина.ру

Россия-Китай-США: Маслов дал политический расклад на 2023 год. Видео

Востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру прокомментировал попытку госсекретаря США Энтони Блинкена получить от... Украина.ру, 09.01.2023

2023-01-09T11:41

2023-01-09T11:41

2023-01-09T11:41

видео

алексей маслов

россия

украина

сша

китай

тайвань

энтони блинкен

дмитрий медведев

юань

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Востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру прокомментировал попытку госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Пекина сведения о контактах с Россией и Германией, а также рассказал о новой расстановке сил и визите Дмитрия Медведева в Китай: 01:10 - Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Пекина сведения о контактах с Россией и Германией не удалась: так кто тогда в изоляции? И какие глобальные сдвиги в мировом господстве мы уже наблюдаем? 02:59 - Оценка отношений Китая и США по итогам года; 05:15 - Взаимоотношения между Россией и Китаем; 07:29 - Насколько значимым и показательным является визит делегации РФ во главе с Дмитрием Медведевым в Китай? 08:51 - Влияние коронавируса на торговые отношения между Россией и Китаем и как изменится ситуация после снятия ограничений в Китае? 11:11 - Может ли юань стать главной мировой валютой? 12:45 - Насколько сильно укрепилась ШОС в 2022 году? 14:58 - Прогнозы на следующий год: политические, военные и торговые. 19:15 - Военное решение Китая в отношении тайваньского вопроса: будет ли это победой США?Напомним, разговор Блинкена и Ван И состоялся 23 декабря. Министры сошлись во мнении о необходимости сохранять открытыми каналы коммуникации между двумя странами. Отмечается, что Блинкен "вероятно рассчитывал собрать подобные сведения" о переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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