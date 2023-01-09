https://ukraina.ru/20230109/1042447794.html

Обстановка в Запорожье, вопрос с бронетехникой. Главное на Украине на утро 9 января

Обстановка в Запорожье, вопрос с бронетехникой. Главное на Украине на утро 9 января - 09.01.2023 Украина.ру

Обстановка в Запорожье, вопрос с бронетехникой. Главное на Украине на утро 9 января

Украинские военные усилили обстрелы Запорожской области и готовятся к форсированию Днепра. Германия лихорадочно ищет бронетехнику для Украины, сообщили местные СМИ, в то время как британские военные критикуют своё правительство за пассивность в этом вопросе

2023-01-09T09:54

2023-01-09T09:54

2023-01-09T10:22

хроники

эксклюзив

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Об обстановке в Запорожской области сообщил РИА "Новости" председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.«За последнее время усилилась интенсивность обстрела боевиками ВСУ мирных городов Запорожской области. Только за прошедшие сутки артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. Что это, беспокоящий огонь или прощупывание, покажет ближайшее время. Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет. Явно у них есть какая-то цель», — сказал Рогов.По его словам, больших передвижений украинской военной техники на линии фронта не фиксируется, все стоят на своих позициях. При этом Украина стянула большое количество американских РСЗО HIMARS, гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжёлой техники, утверждает он.Кроме того, Рогов сообщил, что Украина готовится к форсированию Днепра.«В последнее время резко обмелел Днепр — и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС», — заявил Рогов.По его мнению, уменьшение стока воды в Днепре — это искусственный процесс, организованный киевской властью путем постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.Ранее, в конце декабря, Рогов сообщал о подготовке укрепрайонов в Запорожской области.«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — сообщал Рогов.По его словам, строительство оборонительных сооружений вдоль линии фронта подходит к завершению.На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области. Сама область была принята в состав Российской Федерации по итогам проведенного там голосования жителей. При этом под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.Вопрос с бронетехникойГермания "лихорадочно" ищет обещанные Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, большую часть которых Берлину придется взять из запасов собственных вооружённых сил, сообщил журнал Spiegel.«Канцлер (ФРГ Олаф) Шольц обещал Киеву 40 Marder — теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные боевые машины пехоты», — сообщило издание.По его информации, когда стало известно о решении ФРГ передать Украине БМП Marder, военные, политики и специалисты в области безопасности стали гадать, откуда Берлин собирается взять обещанную технику. Spiegel напомнил, что представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу пообещал ответить на вопрос "в течение дня", но ответа так и не последовало.Само же издание отметило, что обещание Шольца "не так-то легко воплотить в жизнь". Согласно информации Spiegel, у оборонного концерна Rheinmetall есть на складе около 60 бракованных БМП Marder, однако их модернизация заняла бы слишком много времени."Поскольку федеральное правительство уже к концу марта намерено доставить на Украину 40 Marder для оснащения украинского батальона, армия должна предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов", — указывалось в публикации.Депутат бундестага от находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Хеннинг Отте заявил изданию, что правительство ФРГ не подготовилось к поставкам такой техники, из-за чего "бундесверу приходится опустошать свои склады, которые при любом раскладе уже находятся в плохом состоянии"."Дальновидная политика осуществляется иначе", — заявил Отте.Ранее стало известно, что в новом пакете военной помощит от США входят боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил о выделении Украине колёсных танков AMX-10RC. Канцлер Германии Олаф Шольц после разговора с президентом США Джо Байденом заявил о выделении Украине БМП Marder и систем ПВО Patriot.Тем временем в Европе зазвучали предложения предоставить Украине танки. Так, председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляднии Антти Хяккинен заявил, что Финляндия также должна предоставить Украине боевые танки Leopard 2, но при условии, если на такой шаг пойдут и другие европейские государства.По его словам, каждая европейская страна должна будет в определённой степени участвовать в процессе предоставления Украине танков, но для Финляндии приоритетом будет собственный оборонный потенциал."Если Европа собирается начать более масштабные поставки танков Украине, Финляндии было бы целесообразно присоединиться к этому процессу. Конечно, с небольшим собственным вкладом, потому что для нас, как для приграничной с Россией страны, собственная обороноспособность всегда является приоритетом", - заявил депутат.Хяккинен также заявил, что многие европейские страны имеют большие возможности для предоставления бронетехники, чем Финляндия.Ранее, в конце декабря депутаты парламента Финляндии Андерс Адлеркройц (Шведская народная партия Финляндии) и Атте Харьянне ("Зелёные") призвали власти страны ЕС принять решение о передаче Украине танков Leopard 2 и этим показать пример для других государств.При этом некоторые европейские военные критикуют свои государства за пассивность в деле предоставления Украине бронетехники.Так, бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннам в статье для Telegraph упрекнул правительство Великобритании в молчании о поставках бронетехники и танков Украине."Французы собираются предоставить лёгкие танки AMX-10, США передают 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы дают большую часть своего парка бронетранспортеров Marder. А британцы? У чирлидерши, похоже, пропал голос", — написал Даннат.В то же время он признал, что у Британии достаточно ограниченные ресурсы по возможности предоставления Украине подобной техники."Суровая реальность такова, что мы мало что можем дать. Наши основные боевые танки Challenger остро нуждаются в обновлении, как и наши боевые машины пехоты Warrior", — подчеркнул британский генерал.При этом Великобритания продолжает подготовку личного состава Вооружённых сил Украины. Кроме того, британцы уже передавали Украине свои БТР Spartan при посредничестве украинских волонтёров и политиков.

https://ukraina.ru/20230106/1042421769.html

https://ukraina.ru/20230106/1042421055.html

https://ukraina.ru/20230106/1042418030.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив