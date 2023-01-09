Генсек ОБСЕ отказалась исключать Россию из состава организации - 09.01.2023 Украина.ру
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Генсек ОБСЕ отказалась исключать Россию из состава организации
Генсек ОБСЕ отказалась исключать Россию из состава организации - 09.01.2023 Украина.ру
Генсек ОБСЕ отказалась исключать Россию из состава организации
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в интервью немецкой газете Welt 8 января высказалась против исключения России из состава организации, к чему ранее призывали в Киеве
2023-01-09T09:30
2023-01-09T09:44
обсе
дмитрий кулеба
россия
новости
киев
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"Я считаю, что, с сегодняшней точки зрения, имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ", - сказала Шмид По ее словам, сидеть за одним столом - не значит "обмениваться дипломатическими любезностями".Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения. По его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе.
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обсе, дмитрий кулеба, россия, новости, киев
ОБСЕ, Дмитрий Кулеба, Россия, Новости, Киев

Генсек ОБСЕ отказалась исключать Россию из состава организации

09:30 09.01.2023 (обновлено: 09:44 09.01.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в интервью немецкой газете Welt 8 января высказалась против исключения России из состава организации, к чему ранее призывали в Киеве
"Я считаю, что, с сегодняшней точки зрения, имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ", - сказала Шмид

По ее словам, сидеть за одним столом - не значит "обмениваться дипломатическими любезностями".

"Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы. И ОБСЕ - единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом", - отметила генсек ОБСЕ.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения. По его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе.
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ОБСЕДмитрий КулебаРоссияНовостиКиев
 
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