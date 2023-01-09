https://ukraina.ru/20230109/1042446887.html

Генсек ОБСЕ отказалась исключать Россию из состава организации

Генсек ОБСЕ отказалась исключать Россию из состава организации - 09.01.2023 Украина.ру

Генсек ОБСЕ отказалась исключать Россию из состава организации

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в интервью немецкой газете Welt 8 января высказалась против исключения России из состава организации, к чему ранее призывали в Киеве

2023-01-09T09:30

2023-01-09T09:30

2023-01-09T09:44

обсе

дмитрий кулеба

россия

новости

киев

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"Я считаю, что, с сегодняшней точки зрения, имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ", - сказала Шмид По ее словам, сидеть за одним столом - не значит "обмениваться дипломатическими любезностями".Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения. По его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе.

https://ukraina.ru/20221229/1042238321.html

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обсе, дмитрий кулеба, россия, новости, киев