https://ukraina.ru/20230109/1042439945.html

"Война продолжится в других формах". В Киеве эксперты прогнозируют, что ждет Украину в 2023 году

"Война продолжится в других формах". В Киеве эксперты прогнозируют, что ждет Украину в 2023 году - 09.01.2023 Украина.ру

"Война продолжится в других формах". В Киеве эксперты прогнозируют, что ждет Украину в 2023 году

Украинские эксперты пытаются предугадать, каких событий следует ожидать на линии боевого соприкосновения, как сложится баланс сил в наступившем 2023 году, и думают над тем, что можно будет считать победой или поражением в нынешнем конфликте.

2023-01-09T06:05

2023-01-09T06:05

2023-01-09T09:07

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Тем временем продолжаются позиционные бои, гибнут люди. Киев бросает в топку войны живую силу, плохо вооруженную и неподготовленную к ведению боевых действий, отсюда большие потери. Точные цифры этих потерь власти от населения скрывают, но посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко проговорился в интервью Newsweek , что эти цифры «огромны, неудобоваримы».Бойцы украинских подразделений сами записывают видеообращения к властям, в которых говорят о плачевной ситуации на линии огня, о том, что они не вооружены должным образом, не имеют ни оснащения, ни выучки. Однако эти случаи не расследуются, отмечает в своем блоге украинский политолог Олег Соскин. По его словам, «очень много нехороших вещей в украинской армии творится, ну, понятно, под прикрытием Зеленского, Ермака, Шмыгаля и Резникова, как министра обороны».Эксперт подчеркнул, что такие случаи публично не расследуются, хотя для таких расследований есть соответствующие структуры, комиссии, например, в Верховной Раде.«Но они, видите, о чем думают: закон принять гитлеровско-сталинский про цензуру, задушить военных, чтобы они не могли вообще слова сказать, сразу их чуть ли не расстреливать и так далее. Запретили мужчинам выезжать, какую-то совершенно абсурдную идиотскую, совершенно антиконституционную постанову Шмыгаль принял по военнообязанным. То есть делают все наоборот», — констатировал Соскин, добавив, что все это вызывает серьезное сопротивление в украинском обществе.«То есть это подрывает однозначно рейтинг власти — "Слуг народа", Верховного Совета и того же Зеленского. Но они на это не реагируют, значит, у них другие хозяева», — подчеркнул политолог. По его мнению, эти хозяева мыслят весьма прагматично, поставляя оружие для ВСУ для того, чтобы воевать с российской армией чужими руками и чужой кровью.Сколько будет еще литься кровь? Конфликт может затянуться, но конец виден, считает украинский политолог Вадим Карасев. По его мнению, высказанному на канале Politeka, в первом полугодии наступившего 2023 года следует ожидать активных боевых действий с обеих сторон, наступлений и контрнаступлений примерно до мая, но «в принципе… в 2023 году война свернется».«Не знаю, можно ли будет назвать это миром, потому что холодная война — это тоже мир», — сказал политолог, отметив, что тем не менее следует ожидать перевода «военной фазы войны» в некое холодное, гибридное состояние. Война продолжится в других формах, поскольку борьба идет не только за или против Украины, а за то, каким будет новый мировой порядок.«Сохранится ли глобальная иерархия, которая была установлена после конца холодной войны, в которой Запад — по крайней мере, он так считает — вышел победителем. Либо какой-то другой будет мировой порядок. Вот за это идет основная борьба. Война в Украине — она локальная, с этой точки зрения», — сказал Карасев. Он предположил, что в рамках этой большой борьбы в локальной войне на Украине могут быть временные замирения и новые вспышки — как это имеет место во многих конфликтах, происходящих в мире.Причина временного замирения заключается в том, что ВПК России, как и ВПК западных стран, предполагают украинские эксперты, не вытянут длительного продолжения активных боевых действий, отметил политолог. Он напомнил, что за десять месяцев украинского конфликта было использовано около семи миллионов снарядов, к таким масштабам военных действий никто не готовился. Придется перенастраивать военно-промышленный комплекс, это потребует времени. Кроме того, в ряде стран скоро будут выборы, и политикам надо представить избирателям либо победы на поле боя, либо дипломатические победы.Эксперт отметил, что США по итогам нынешней фазы украинского конфликта в выигрыше: Швеция и Финляндия вступили в НАТО, «Россия увязла в Украине», экономические санкции против РФ еще сработают, надеется украинский эксперт, а Европа покупает теперь газ в Америке, европейские предприятия переезжают в США… Штаты сейчас выиграли, так стоит ли им рисковать большой войной, чтобы сорваться в неуправляемую эскалацию с перспективой получить войну ядерную, в которой можно потерять всё, задается риторическим вопросом Карасев.По мнению политолога, американцам лучше выбрать путь не победы над Россией, но путь ее сдерживания — ведь для консолидации Европы все равно «нужен враг». Поэтому и полная победа Украины, как ее понимают в Киеве — «возвращение Крыма и уничтожение России» — вряд ли входит в планы США, считает Карасев. По его мнению, «в их планы входит создание новой системы безопасности и новой глобальной иерархии или европейской иерархии, где Россия уже не буде занимать то место, которое она занимала до февраля 2022 года».А что же с Украиной? По словам политолога, один из вариантов дальнейшего развития событий таков: Украина может быть разделена, как это произошло в свое время с Кореей. Карасев напомнил, что мирного договора между двумя Кореями до сих пор нет.Возможно, этот сценарий действительно рассматривается. Во всяком случае, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают или могут предложить «корейский сценарий» урегулирования, предусматривающий разделение страны — «так называемая условная "38-я параллель"».Напомним, ранее Зеленский заявлял, что война может быть закончена только после выхода ВСУ к границам 1991 года. Похоже на то, что любые другие варианты завершения конфликта киевский режим, если он вообще сохранится, будет считать поражением.По мнению Карасева, полным поражением можно будет назвать ситуацию, когда «Украины нет». А вот образы победы могут быть разными — в том числе победой можно будет объявить и сохранение страны в нынешнем состоянии, с тем чтобы Киев затем мог бороться за возвращение утраченных территорий, в том числе и за возвращение Крыма, самыми разными методами.«В рамках холодной войны, в рамках культурной войны... Только для этого надо культурную политику тут поменять, а не пугать сносом памятников Пушкину. Знаете, вы тогда Крым не получите», — предостерег эксперт.Он также прокомментировал призывы некоторых украинских деятелей (например, музыканта Вакарчука) продолжать войну до тех пор, пока не будет «полной и окончательной победы над Россией». Карасев вспомнил в связи с этим о кантовском горизонте и задал вопрос: «Это что — вечная война?» Политолог назвал призыв Вакарчука «эмоциональной реакцией» и снова предложил подумать над тем, есть ли у Украины ресурсы для тотальной войны, подумать над реальной ценой такой войны. И подумать над тем, нужна ли Западу такая окончательная победа над Россией. По словам политолога, не стоит превращать идею уничтожения России в некий «символ веры» в украинском обществе, но надо мыслить более трезво, дожидаясь изменения соотношения сил.Россия начала 24 февраля 2022 года специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал целью этой операции «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательства, геноциду со стороны киевского режима». Для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.Где и когда остановятся российские войска, судить сейчас сложно, ситуация изменчива. Как сказал РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов, «по мере конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально». По словам Константинова, Россия не может «оставить на поругание сатанистам святыни Киева» и не имеет права допустить геноцид русских на Украине.

https://ukraina.ru/20220321/1033569188.html

https://ukraina.ru/20230108/1042436620.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, эксперты, спецоперация