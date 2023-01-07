https://ukraina.ru/20230107/1042408186.html

Мир "Великого кольца": "Звёздные корабли"

Мир "Великого кольца": "Звёздные корабли" - 07.01.2023 Украина.ру

Мир "Великого кольца": "Звёздные корабли"

Написанная в 1947 году повесть "Звёздные корабли" стала для Ивана Ефремова одновременно памятником его дружбе с ленинградским антропологом и палеонтологом... Украина.ру, 07.01.2023

2023-01-07T05:53

2023-01-07T05:53

2023-01-07T05:53

мир "великого кольца"

эксклюзив

ефремов

литература

ссср

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Написанная в 1947 году повесть "Звёздные корабли" стала для Ивана Ефремова одновременно памятником его дружбе с ленинградским антропологом и палеонтологом Алексеем Быстровым (в героях повести Давыдове и Шатрове легко узнать этих двух людей) и площадкой для выдвижения сразу пяти научных гипотез.Во-первых, это гипотеза о множественности обитаемых миров – гипотеза столь очевидная, что мы даже упускаем, что это именно гипотеза – доказательств существования жизни (тем более – разумной жизни) за пределами Земли на настоящий момент не существует.Во-вторых, это гипотеза о возможности сближения Солнечной системы с другими звёздами (сама она принадлежит географу Отто Шмидту). Планеты этих звёзд Ефремов называет "звёздными кораблями".На настоящий момент это признанная гипотеза. В галактике, помимо спиральной структуры есть т.н. "гало" – шаровидная структура из слабо светящихся звёзд. Они с Солнечной системой действительно могут сближаться. Более того, считается, что ряд отдалённых тел Солнечной системы, странной формы и движущихся по странным объектам (Хаумеа, например), могли быть захвачены Солнцем у таких звёзд (большинство звёзд галактики – красные карлики, которые меньше Солнца).В-третьих, это гипотеза палеоконтакта.Но – есть палеоконтакт и есть палеоконтакт.Современные сторонники палеоконтакта считают, что произошёл он во времена относительно недавние, что отражено в человеческих легендах или даже в исторических хрониках.Ефремов полагал, что посещение земли инопланетянами могло иметь место в другие геологические эпохи – по появления человека. В собственном смысле палеоконтактом это не является (нет самого факта контакта).Ну и, понятно, произведение Ефремова – фантастическое. На документальность оно не претендует.По предположению ученика Ефремова Петра Чудинова, сюжет с открытием костей динозавров, рассечённых лучевым оружием пришельцев, был связан с отверстием в черепе вымершего бизона из коллекции московского Палеонтологического музея – оно было похоже на ранение пулей, не пробившей кость. Ряд сторонников палеоконтакта (в частности – писатель-фантаст Александр Казанцев) продолжали утверждать, что это именно пулевое ранение даже тогда, когда было доказано болезненное происхождение отверстия.В-четвёртых, инопланетяне могли быть привлечены высокой радиоактивностью, которая могла появляться в места свежих геологических разломов: "если горообразовательные процессы и вулканизм возникают потому, что в земной коре время от времени создаются концентрации урана или других сверхтяжёлых элементов, вступающих в цепную реакцию, то можно ожидать нахождения остатков этих концентраций на доступных нам глубинах земной коры в соответствующих географических районах".Гипотеза о существовании природных ядерных реакторов (правда, не связанных с горообразованием) была детально разработана американским химиком японского происхождения Полом Куродой (неизвестно, был ли он знаком с произведением Ефремова). На настоящий момент известен один такой объект, открытый в 1972 году. Находится он в Окло, на территории африканского государства Габон. Считается, что здесь цепная ядерная реакция начались примерно 1,7-2 млрд лет назад и продолжались в течение нескольких сотен тысяч лет. Причиной начала этого уникального процесса стали высокая концентрация в руде активного изотопа U 235 (изотоп неустойчивый, сейчас настолько концентрированных руд уже нет) и затопление месторождения урановых руд водой, которая сработала как замедлитель нейтронов (при выкипании грунтовых вод реакция останавливалась).Динозавров в те времена не было, но именно в Габоне была обнаружена т.н. "франсевильская биота" – самые ранние из ныне обнаруженных палеонтологами многоклеточных существ. Есть соблазн увязать её появление с влиянием радиации, но появилась она несколько раньше (на 100-300 млн лет) и в другом районе.В-пятых, предположение о том, что разумные инопланетяне обязательно должны быть человекообразными.Ход мысли Ефремова (точнее Быстрова – автора монографии "Прошлое, настоящее, будущее человека", изданной в 1957 году) излагает его герой: "мыслящее животное должно быть позвоночным, иметь голову и быть величиной примерно с нас. Все эти черты человека не случайны. Но ведь мозг может развиваться тогда, когда голова не является орудием, не отягощена рогами, зубами, мощными челюстями, не роет землю, не хватает добычу. Это возможно, если в природе имеется достаточно питательная растительная еда; например, для нашего человека большую роль сыграло появление плодовых растений. (…) Когда есть плоды, тогда челюсти могут быть сравнительно слабыми, может развиваться огромный купол мозгового черепа, подавляющий собою морду. Тут можно еще очень много сказать о том, каковы должны быть конечности, но это ясно и так: свобода движений и способность держать орудие, пользоваться орудием, изготовлять орудие. Без орудия нет и не может быть человека. (...) Назначение конечностей должно быть раздельным: одни должны выполнять функцию передвижения — ноги, другие быть органами хватания — руки. Всё это связано с тем, что голова должна быть поднята от земли, иначе ослабнет способность восприятия окружающего мира".Выглядит убедительно, тем более, что коридор физических условий для существования разумных существ не так уж широк. Другое дело, что происхождение человека может быть разным и, соответственно, разным может быть внешний вид. Инопланетянин, череп которого нашла экспедиция Давыдова, схож с реконструкцией разумного потомка динозавров, сделанной американским палеонтологом Дейлом Расселом в 1980-х. Вероятно ход мысли Ефремова был таким же: "их эволюционный путь до мыслящего существа был короче" – предполагает Давыдов. "Короче" это, например, без мел-палеогеновой катастрофы. Быстров в переписке, касающейся этого произведения, писал о вероятном родстве инопланетянина с пресмыкающимися или земноводными, а также о возможно иной химии, в которой кости строятся на основе кремния, а не кальция.Не вступая в дискуссию с уважаемыми учёными отметим, что данный подход к эволюции – не единственный. Ефремов полагал Вселенную бесконечной, а бесконечность Вселенной, даже в условиях действия одних законов, подразумевает очень большое количество возможных форм. В конце концов, даже разумный океан Соляриса не выглядит совсем уж невозможным, если, конечно, представить его как продукт определённой эволюции, в ходе которой разум оказался инструментом приспособления к внешним условиям.У нас закралась мысль, что ему просто не хотелось представить себе разумное существо, слишком отличавшееся от человека – достаточно близкие отношения у землян в произведениях Ефремова складывались только с внешне неотличимыми от них инопланетянами…Отдельно можно упомянуть идею голографии, более глубоко проработанную в рассказе "Тень минувшего". В "Звёздных кораблях" палеонтологи находят объёмный фотопортрет инопланетянина. Идеи Ефремова вдохновили создателя практической голографии Юрия Денисюка.P.S.: Забавный момент. Ефремов описывал путешествие Давыдова на небольшом пароходе "Витим" с мощностью двигателей в 6 тыс. л.с. (примерно на таком писатель в молодости был матросом). Автор статьи перечитывал "Звёздные корабли" в электричке. Вышел на своей станции. На запасном пути стоит трёхзвенный тепловоз "Пересвет" – 12 тыс. "лошадей"…

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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эксклюзив, ефремов, литература, ссср