https://ukraina.ru/20230107/1042406213.html

Что происходит с Украиной? Эксперты в Киеве пытаются оценить последствия превращения страны в поле боя

Что происходит с Украиной? Эксперты в Киеве пытаются оценить последствия превращения страны в поле боя - 07.01.2023 Украина.ру

Что происходит с Украиной? Эксперты в Киеве пытаются оценить последствия превращения страны в поле боя

Если судить объективно, то ушедший год принес Украине разруху, а ближайшее будущее не сулит ничего хорошего. Помощь Запада Киеву выделяется в виде кредитов, эти долги придется отдавать, а они уже превышают 100% ВВП, напоминает известный украинский блогер и общественный деятель Егор Мисливец.

2023-01-07T05:51

2023-01-07T05:51

2023-01-07T11:48

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102147/41/1021474103_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_877c19e54b722272a279178a9ea08ce6.jpg

- Если объективно посмотреть на итоги 22-го года, то мы потеряли территории, наша промышленность остановлена, урожай уменьшился на 50%, а 70% населения находятся за чертой бедности. Только многих украинцев это не смущает, и они хотят продолжения боевых действий, - сказал Мисливец в очередном выпуске своего видеоблога.По его словам, планируемые НАТО боевые действия на Украине могут в новом 2023-м году приобрести более широкий характер — не зря Польша готовит мобилизацию. Но полякам следовало бы сначала посмотреть, к чему эти боевые действия уже привели Украину. А Украина фактически "откатилась даже не на уровень 90-х годов, а в позапрошлый век, причем с отсутствием перспективы", подчеркнул Мисливец.Он напомнил, что в 2023 году ВВП страны упадет более чем на 100 миллиардов долларов, что скажется на благосостоянии простых граждан. Многие из них попытаются искать лучшей доли в других странах, "количество украинских беженцев, вероятно, превысит 10 миллионов человек" (сейчас их количество оценивают в 8 миллионов — Ред.).Блогер отметил, что объективной картины происходящего внутри страны не видят, поскольку "Офис президента полностью зачистил политический и медийный ландшафт", чего раньше не удавалось никому, даже Януковичу и Кучме".Но тут мы скажем, что при Кучме и Януковиче демократия просто цвела пышным цветом, если сравнивать с нынешним режимом. Да и стоит ли удивляться, если сейчас, по словам украинского политолога Руслана Бортника, в стране происходит смена политической модели, переход от парламентско-президентской республики к "лидерской", то есть чисто президентской модели управления.Политолог в интервью Klymenko Time заявил, что в условиях углубления новой холодной войны между Западом и Востоком, Украина стала "крайней границей Западного мира на рубеже с Восточным миром" - и граждане страны теперь вынуждены ощутить "все катастрофические издержки этого процесса".По словам Бортника, в мире происходит медленное расползание на два блока, с одной стороны это американо-европейская ось, с другой — условный Евразийский блок. Между ними уже нет свободной торговли, нет свободной политической конкуренции, между ними идет борьба, противостояние - и Украина тут стала "очаговым" полем боя.Бой продолжается. Политолог считает, что "ни у кого ничего не идет по плану": России не удалось усадить Америку за стол переговоров с тем, чтобы договориться о разделе сфер влияния, с другой стороны, Западу не удалось реализовать план нанесения быстрого поражения РФ - "поражения, которое дестабилизировало бы Россию изнутри".А такие надежды были. "Если мы вернемся с вами в март, то там было очень много мнений, что к лету там, к осени все абсолютно закончится, закончится полным поражением России. Тоже не сложилось, в том числе, в силу позиции других партнеров России, явных или скрытых, по этому Евразийскому блоку, которые подстраховали, поддержали и российскую экономику, и политическую систему расширением сотрудничества с ней", - сказал Бортник, добавив, что речь идет, в частности, о росте торговли РФ с Китаем, с Индией, с Турцией и со многими другими странами.При этом, по мнению политолога, ни американо-европейская ось, ни Евразийский блок не заинтересованы в ядерной войне и в гибели цивилизации, а потому они сохраняют диалог для предотвращения такого сценария.На Украине же — а это, напомним, поле боя - происходит тем временем смена социально-экономического уклада. Этот процесс характеризуется полным разрушением юго-восточного промышленного кластера Украины, если ранее страна была индустриально-аграрной, затем аграрно-индустриальной, то теперь доля индустрии занимает не более 10% - и "это остатки, связанные с добычей полезных ископаемых", отметил эксперт.Итак, переход к аграрно-сырьевой модели, гибель среднего класса. Бортник напомнил, что из страны эмигрировали восемь миллионов человек, из них, по его мнению, минимум половина — это представители среднего класса. Как следствие гибели частных секторов, наблюдается огосударствление экономики. Если в 2021 году госсектор составлял на Украине около 10%, то сейчас уже около 50%, а по некоторым направлениям даже 60-70%, подчеркнул Бортник. Он добавил, что теперь государство предоставляет не менее 70 процентов рабочих мест, это главный работодатель.Что еще? Происходит дезурбанизация, бегство из городов, в которых стало "опасно жить". Наблюдается массовая миграция из юго-восточного региона, а это наиболее урбанизированная часть страны. Когда война закончится, в городах будет проживать менее половины населения Украины, предположил эксперт.Происходит рост смертности. Официальная статистика закрыта, но - если ранее среднегодичная смертность в Украине была в диапазоне 400-700 тысяч человек, то сейчас она, по мнению эксперта, примерно на 50% больше, и это - не считая военных потерь, это смертность, связанная с падением качества медицины, падением уровня жизни. Кроме того, до трети населения Украина потеряла вследствие эмиграции.Политическая система тоже меняется. Если ранее конкурировали между собой две модели - олигархическая и либеральная западного типа, то сейчас наблюдается слом обеих этих моделей. Формируется что-то среднее между Директорией и гетманатом, а в этой системе политическая конкуренция просто не имеет смысла, отметил эксперт. Он продолжил: происходит переход к чисто президентской модели, и этот переход справедливо было бы зафиксировать в Конституции — "закрепить за президентом функции премьер-министра, как в США".Бортник также заявил, что в результате конфликта произошла реинкарнация Зеленского как политического лидера. Если по состоянию на 13 февраля 2022 года рейтинг Зеленского был 24,6%, а его партии — 18%, то сегодня "у президента 70-80%, в этом диапазоне, а у его партии — 40-50%". Украинцам нужно было вокруг чего-то объединиться, кроме того, в обществе есть запрос на сильную руку, пояснил эксперт.Впрочем, мнение граждан и действительный запрос общества вряд ли будут учитываться украинскими политиками и их западными хозяевами. Так, телеграм-канал "ЗеРада" указывает на один нюанс в скандальном сносе памятников Екатерине Второй и Суворову в Одессе. А именно - этот снос осуществили с использованием легитимизации этого процесса в приложении "Дiя". То есть, решение о сносе приняли по результатам голосования нескольких тысяч человек в миллионном городе — а это "замена представительской формы демократии электронной псевдодемократией".По мнению авторов канала, таким образом "Банковая продолжает обкатывать модель цифровой диктатуры, когда мнение большинства никого не волнует".

https://ukraina.ru/20221231/1042327916.html

https://ukraina.ru/20221213/1041742418.html

https://ukraina.ru/20211006/1032396885.html

https://ukraina.ru/20230105/1042356996.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, спецоперация, украина, россия, эксперты