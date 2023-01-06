https://ukraina.ru/20230106/1042413967.html

Зеленский зачищает мэров. В чем СБУ обвиняет городского главу Полтавы

Зеленский зачищает мэров. В чем СБУ обвиняет городского главу Полтавы - 06.01.2023 Украина.ру

Зеленский зачищает мэров. В чем СБУ обвиняет городского главу Полтавы

После запрета ряда политических партий, СМИ и атаки на каноническую православную церковь, новой задачей офиса президента Украины стало расправиться с оппозицией в лице неугодных мэров

2023-01-06T09:47

2023-01-06T09:47

2023-01-06T09:49

эксклюзив

полтава

владимир зеленский

сбу

мэр

мамай

националисты

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В конце прошлого года Львовский суд под надуманным предлогом отстранил от должности мэра Чернигова Вячеслава Атрошенко. Затем обвинения были выдвинуты мэру Одессы, а «под ёлочку» пришли и за главой Полтавы Александром Мамаем.Ему вручили подозрение в «несанкционированном распространении информации о размещении украинских военных». Речь идет о новом зенитно-ракетном полке воздушного командования «Восток», информация о котором просочилась 25 октября.По данным СМИ, СБУ расследует дело по разглашению городским головой информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба. За это на Украине грозит от 5 до 8 лет.На выходе из сессионного зала горсовета к Мамаю подошли сотрудники СБУ и вручили подозрение. Теперь СБУ рекомендует властям ввести военную администрацию и зачистить ставленников Мамая из управления городом.Ввод военной администрации в Полтаве – на повестке дня. Таким образом, президент Зеленский перебирает на себя всю полноту власти в регионах, которыми будут управлять никем не избранные люди.«Меня обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции я сказал информацию, которая связана с обеспечением военнослужащих. Это не засекреченная информация, она открыта.Учитывая то, что депутаты игнорировали уже третью подряд сессию, я тогда обратился и к депутатам, чтобы они пришли и проголосовали за те решения, которые касаются жизнеобеспечения и обороноспособности нашего государства», – сказал в свое оправдание мэр Полтавы.Дело в том, что сложно было не озвучить на сессии горсовета информацию о выделении участка и земли и подводе коммуникаций, ничего не говоря о месте расположения.Украинские националисты давно не любили мэра Полтавы. Ранее он называл войну с русскими – братоубийственной. Вспоминают ему и членство в «Партии регионов», а также призывы не поддаваться на радикальные призывы и провокации сторонников Евромайдана в 2014 году.В том же году националисты брали его в заложники, требуя сложить с себя полномочия, а позже у него произошла драка с представителями запрещённого в России «Правого сектора».В 2019 году Мамай вступил в ныне запрещенную «Оппозиционную платформу – за жизнь». Петр Порошенко уже пытался отстранить его от власти в городе, но Мамай был восстановлен в должности решением суда. Не могут ему простить националисты и лестные слова о российском президенте.В этом году он не разрешал сносить советские памятники. 23 декабря депутаты Полтавского городского совета не поддержали демонтаж памятников генералам Ватутину и Зыгину (погиб при освобождении Полтавской области), а также Александру Сергеевичу Пушкину.Как сообщает издание «Полтавщина», при голосовании в горсовете не хватило голосов, также против выступил мэр города Мамай.После вручения подозрения Мамаю в горсовете активизировалась немногочисленная фракция «Евросолидарности», которая вновь требует снести памятники.Украинские националистические Telegram-каналы угрожают и другим мэрам, ранее избранным населением городов. Мэров в частности предупреждают, что в соцсетях, которые они ведут (или кто-то ведет от их имени), вполне может появиться что-нибудь криминальное – даже без их ведома.Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий уже заявил, что они отказываются вести трансляции заседаний горсовета, «чтобы не было, как с Мамаем».Telegram-канал «Легитимный видит в репрессиях против мэров городов, включая Александра Мамая, дальнейшее сползание к диктатуре Зеленского.«Офис Президента решил усилить уровень беспредела и уже по выдуманным претензиям «давит» своих политических оппонентов. Это плохой знак для Украины в целом.Если сейчас Банковой удастся слить мэра Полтавы, то завтра они любому кто им не, могут пришить любую статью под любым «информационным обвинением», что ведёт к полной абсолютной диктатуре», – пишет «Легитимный».Прокурор Полтавской области Антон Столетний заявил, что единственной мерой по этому делу может быть только содержание под стражей.В четверг 5 января Александр Мамай на пресс-конференции заявил о давлении прокурора на суд.«Уважаемые полтавчане, это не только охота на меня. Это охота на ваше право голоса. Требую открытого процесса, так как мне есть что сказать суду и что сказать гражданской и международной общественности», – сказал мэр Полтавы.Полтавские судьи сразу же почувствовали, что дело шито белыми нитками и некоторые из них взяли самоотвод, поэтому дело может быть перенаправлено в другие регионы. Обычно в таких случаях их отправляют на западную Украину.Сам же Мамай требует суда над ним только в родной Полтаве, понимая, что только там он может получить поддержку.Вполне возможно, что это дело в скором времени замнут, учитывая нежелание судей за него браться, но Офис Зеленского всеми правдами и неправдами попытается получить контроль над экономическими рычагами регионов, попутно рассказывая о реформе децентрализации.

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эксклюзив, полтава, владимир зеленский, сбу, мэр, мамай, националисты