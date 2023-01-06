Зеленский зачищает мэров. В чем СБУ обвиняет городского главу Полтавы
09:47 06.01.2023 (обновлено: 09:49 06.01.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр МамайАлександр Мамай
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Мамай
После запрета ряда политических партий, СМИ и атаки на каноническую православную церковь, новой задачей офиса президента Украины стало расправиться с оппозицией в лице неугодных мэров
В конце прошлого года Львовский суд под надуманным предлогом отстранил от должности мэра Чернигова Вячеслава Атрошенко. Затем обвинения были выдвинуты мэру Одессы, а «под ёлочку» пришли и за главой Полтавы Александром Мамаем.
Ему вручили подозрение в «несанкционированном распространении информации о размещении украинских военных». Речь идет о новом зенитно-ракетном полке воздушного командования «Восток», информация о котором просочилась 25 октября.
По данным СМИ, СБУ расследует дело по разглашению городским головой информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба. За это на Украине грозит от 5 до 8 лет.
На выходе из сессионного зала горсовета к Мамаю подошли сотрудники СБУ и вручили подозрение. Теперь СБУ рекомендует властям ввести военную администрацию и зачистить ставленников Мамая из управления городом.
Ввод военной администрации в Полтаве – на повестке дня. Таким образом, президент Зеленский перебирает на себя всю полноту власти в регионах, которыми будут управлять никем не избранные люди.
«Меня обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции я сказал информацию, которая связана с обеспечением военнослужащих. Это не засекреченная информация, она открыта.
Учитывая то, что депутаты игнорировали уже третью подряд сессию, я тогда обратился и к депутатам, чтобы они пришли и проголосовали за те решения, которые касаются жизнеобеспечения и обороноспособности нашего государства», – сказал в свое оправдание мэр Полтавы.
8 декабря 2022, 08:51Репрессии против УПЦ и "несправедливые" отключения электроэнергии. Что происходит в ПолтавеВ понедельник 5 декабря украинские военные в Полтавской области отрапортовали, что сбили сразу 10 российских ракет, но по всей области при этом резко исчезло электричество, а вместе с ним — вода и отопление, хотя температура "за бортом" опускалась на этой неделе ниже 9 градусов мороза.
Дело в том, что сложно было не озвучить на сессии горсовета информацию о выделении участка и земли и подводе коммуникаций, ничего не говоря о месте расположения.
Украинские националисты давно не любили мэра Полтавы. Ранее он называл войну с русскими – братоубийственной. Вспоминают ему и членство в «Партии регионов», а также призывы не поддаваться на радикальные призывы и провокации сторонников Евромайдана в 2014 году.
В том же году националисты брали его в заложники, требуя сложить с себя полномочия, а позже у него произошла драка с представителями запрещённого в России «Правого сектора».
В 2019 году Мамай вступил в ныне запрещенную «Оппозиционную платформу – за жизнь». Петр Порошенко уже пытался отстранить его от власти в городе, но Мамай был восстановлен в должности решением суда. Не могут ему простить националисты и лестные слова о российском президенте.
В этом году он не разрешал сносить советские памятники. 23 декабря депутаты Полтавского городского совета не поддержали демонтаж памятников генералам Ватутину и Зыгину (погиб при освобождении Полтавской области), а также Александру Сергеевичу Пушкину.
Как сообщает издание «Полтавщина», при голосовании в горсовете не хватило голосов, также против выступил мэр города Мамай.
После вручения подозрения Мамаю в горсовете активизировалась немногочисленная фракция «Евросолидарности», которая вновь требует снести памятники.
Украинские националистические Telegram-каналы угрожают и другим мэрам, ранее избранным населением городов. Мэров в частности предупреждают, что в соцсетях, которые они ведут (или кто-то ведет от их имени), вполне может появиться что-нибудь криминальное – даже без их ведома.
25 декабря 2022, 16:21СМИ: в Полтаве вандалы изрисовали краской памятники Ватутину и ЗыгинуВандалы осквернили в Полтаве на Украине памятники советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину, монументы облили и разрисовали красной краской, сообщает 24 декабря издание "Полтавщина"
Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий уже заявил, что они отказываются вести трансляции заседаний горсовета, «чтобы не было, как с Мамаем».
Telegram-канал «Легитимный видит в репрессиях против мэров городов, включая Александра Мамая, дальнейшее сползание к диктатуре Зеленского.
«Офис Президента решил усилить уровень беспредела и уже по выдуманным претензиям «давит» своих политических оппонентов. Это плохой знак для Украины в целом.
Если сейчас Банковой удастся слить мэра Полтавы, то завтра они любому кто им не, могут пришить любую статью под любым «информационным обвинением», что ведёт к полной абсолютной диктатуре», – пишет «Легитимный».
Прокурор Полтавской области Антон Столетний заявил, что единственной мерой по этому делу может быть только содержание под стражей.
В четверг 5 января Александр Мамай на пресс-конференции заявил о давлении прокурора на суд.
«Уважаемые полтавчане, это не только охота на меня. Это охота на ваше право голоса. Требую открытого процесса, так как мне есть что сказать суду и что сказать гражданской и международной общественности», – сказал мэр Полтавы.
Полтавские судьи сразу же почувствовали, что дело шито белыми нитками и некоторые из них взяли самоотвод, поэтому дело может быть перенаправлено в другие регионы. Обычно в таких случаях их отправляют на западную Украину.
5 декабря 2022, 14:40СБУ проводит обыски в монастыре под ПолтавойСлужба безопасности Украины проводит обыски в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Украинской православной церкви (УПЦ) и епархиального управления Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ в Полтавской области, сообщается 5 декабря в Telegram-канале ведомства
Сам же Мамай требует суда над ним только в родной Полтаве, понимая, что только там он может получить поддержку.
Вполне возможно, что это дело в скором времени замнут, учитывая нежелание судей за него браться, но Офис Зеленского всеми правдами и неправдами попытается получить контроль над экономическими рычагами регионов, попутно рассказывая о реформе децентрализации.