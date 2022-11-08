https://ukraina.ru/20221108/1040590169.html

Малек Дудаков: Все больше американцев устают от Украины

Малек Дудаков: Все больше американцев устают от Украины - 08.11.2022 Украина.ру

Малек Дудаков: Все больше американцев устают от Украины

Украина.ру, 08.11.2022

2022-11-08T09:37

2022-11-08T09:37

2022-11-08T09:37

интервью

малек дудаков

сша

конгресс сша

президент сша

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Во вторник, 8 ноября, в США состоятся выборы в Конгресс. Есть два сценария. При одном - сократится финансирование Украины, при другом - оно продолжится в прежнем объеме. Это будет зависеть от того, как и что удастся сделать политическому классу США сразу после выборов, считает политолог-американист Малек Дудаков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Малек, 8 ноября – основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса, на них будут избираться все 435 представителей, члены Палаты, и представители из ста сенаторов. Помимо этого, в ряде штатов пройдут губернаторские выборы. штате Нью-Йорк пройдут выборы губернатора. Мы все понимаем, что у республиканцев хорошие шансы получить большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Ожидать ли некой революции во внешней политике?– Начнем с того, что действительно, вы правильно отметили – республиканцы очевидные фавориты в рамках этого предвыборного цикла и, скорее всего, победят, возьмут большинство в обеих палатах Конгресса, плюс губернаторские кресла во многих штатах. Что же касается того, как и на что это повлияет – здесь нужно понимать, что, все-таки, выборы в Конгресс – это в первую очередь история, связанная с внутриамериканской политикой и повесткой.Конечно, эти выборы, на которых республиканцы, вероятно, победят, они довольно сильно повлияют на внутриамериканскую политическую динамику. Усилят позиции республиканцев, ослабят позиции демократов, могут превратить Байдена уже официально в президента-хромую утку. То есть, много последствий будет внутри Америки.Республиканцы, имея большинство в Конгрессе, смогут заводить самые разные расследования в отношения Байдена, возможно, попытаются объявить ему импичмент в следующем году. Вот такое межпартийное противостояние в Америке и в Вашингтоне особенно усилится.Что же касается внешней политики, то здесь, все-таки, эти выборы на международный контур влияют скорее опосредованно. Например, если мы представим, что уровень противоречий усиливается в американском обществе, то Белому дому придется в большей степени уделять внимание внутренней повестке, нежели тому, что происходит вовне, как последние месяцы, например, делал Байден.Республиканцы при этом, имея большинство, могут заблокировать некоторые инициативы Байдена во внешней политике, которые он пытался проводить, например - все, что касается иранской ядерной сделки. Республиканцы – это ястребы в вопросе Ирана, и они, скорее всего, просто откажутся ратифицировать эту сделку, если она все-таки будет когда-нибудь заключена.Вопрос Китая, например — тут особой разницы в позиции республиканцев и демократов нет. Что касается Украины, то здесь все не очевидно. У республиканцев есть, с одной стороны, крыло изоляционистов. Это либо "Чайная партия", либо сторонники Трампа, это те, кто выступает за то, чтобы Америка меньше уделяла внимание международным конфликтам и меньше в них участвовала.Но при этом - есть ястребы-неоконы, например Линдси Грэм, Майкл Маккол и другие представители Республиканской партии, которые, наоборот, выступают за то, чтобы дальше поддерживать деньгами и оружием Украину, накачивая киевский режим всем тем, что туда поступает сейчас, даже, может быть, в больших количествах.Внутри Республиканской партии будет идти диалог, дебаты по этому вопросу, и придется им в какой-то момент прийти к общему знаменателю. Я допускаю сценарий, при котором общие объемы финансовых вливаний на Украину сократятся после выборов.Это будет укладываться довольно органично в общую стратегию республиканцев, которые сейчас идут к тому, чтобы уменьшать расходы госбюджета в США ради борьбы с инфляцией. Действительно, расходы на Украину тоже могут сократиться. При этом какая-то военная помощь, скорее всего, будет продолжаться и дальше.Но есть и другой сценарий, о котором не стоит забывать. Его как раз надеются реализовать демократы, а именно - сразу после выборов в Конгресс они попытаются утвердить большой транш поддержки Украины – на 50 миллиардов долларов, на целый год вперед, еще имея свое большинство.Я напомню, что выборы 8 ноября, но потом будет примерно полтора месяца период, когда у демократов еще сохранится большинство в Конгрессе. И только с 3 января начнет работать новая сессия, где большинство будет у республиканцев. Таким образом, если у демократов удастся пролоббировать выделение этих сумм, а это 50 миллиардов долларов, это действительно крупный транш на Украину, на год вперед, то им даже ни о чем не придется договариваться с республиканцами.В данном случае они себе этот вопрос обезопасят. Если это случится, то тогда эти выборы уж точно ни на что не повлияют, потому что Украина эти 50 миллиардов долларов будет получать весь следующий год.– Демократам на компромисс не придется идти? Эта история с оборонным бюджетом США – какой здесь рейтинг Байдена, как это может сыграть? Просто сумма большая – 50 миллиардов долларов.– Это интересный вопрос. После выборов в Конгресс у демократов не так много времени, и им придется сразу утверждать много биллей, нужно снова пролонгировать финансирование работы правительства США, нужно будет выделить новый оборонный бюджет, который будет рекордным – 840 миллиардов долларов. Ну и, конечно, все, что касается Украины.Последняя тема, связанная с этими 50 миллиардами долларов, она очень непопулярна будет в американском обществе, и поэтому может ударить относительно по рейтингам Байдена. Плюс, они технически могут не успеть эти деньги выделились, поэтому здесь есть свои подводные камни. Если этого не удастся сделать, тогда придется договариваться о чем-то с республиканцами, идти на компромисс. Я думаю, что в целом финансирование Украины сократится, может быть, даже довольно серьезно.Если все-таки удастся, если они успеют эти деньги выделились – тогда я не вижу никаких изменений на украинском направлении. Год вперед… Никто не загадывает, но я думаю, через год активная фаза украинского конфликта может закончиться, и там уже будет совсем другая повестка.Здесь все зависит от того, что будет сейчас на выборах и сразу после них. Есть два сценария. При одном - все-таки сократится финансирование Украины, при другом - оно продолжится в прежнем объеме, в зависимости от того, как и что удастся сделать политическому классу сразу после выборов.– В СМИ все чаще упоминают про некий след русского вмешательства в американские выборы. Есть ли такое веяние в либеральных медиа в США, и кому это действительно может быть выгодно после выборов?– Действительно, снова вспомнили либеральные медиа в США об этом русском вмешательстве.– Еще в 2016 году такое было.– Да, это не то, что было четыре или шесть лет назад, сейчас об этом говорят не так активно. Эти аккаунты, которые пытаются уличить в том, что они якобы имеют отношение к России, они довольно малочисленные и почти никто их не читает. Там несколько тысяч подписчиков у этих аккаунтов. Но, действительно, снова вспомнили про это русское вмешательство.Я это связываю в первую очередь с тем, что демократам нужно уже заранее определиться и объяснить - самим себе в первую очередь - почему они проиграли на выборах. То есть, объяснять это тем, что мы провели плохую кампанию, не хочется. Или тем, что у нас не популярная и неэффективная политика, проводимая в стране. Будут объяснять тем, что республиканцы поджулили, ограничили избирательные права меньшинств якобы... Ну и, конечно, русское вмешательство, которое якобы работало в пользу республиканцев.Останутся такие смешные отговорки, но именно ими, думаю, демократы будут пользоваться сразу после этих выборов, чтобы объяснить самим себе и в целом американскому обществу, почему же они так разгромно проиграли. Все идет к тому, что поражение демократов будет поистине разгромным. Они потеряют большинство в обеих палатах Конгресса, это будет очень болезненный удар для демократов и для Байдена в том числе.– Какие могут быть последствия для политической системы США?– Уровень противоречий усугубится. Байдену придется отбиваться от постоянных политических атак со стороны Конгресса - уже под республиканцами. Это будет расследование в контексте коррупции Хантера Байдена. Это будет расследование, наверняка, по Афганистану, по Украине и т.д., и возможно, даже попытка объявить импичмент Байдену в следующем году.Республиканцы, судя по всему, берут довольно уверенное большинство в обеих палатах, в таком случае они, конечно, постараются удержать это большинство в 2024 году. И, что самое главное – сделать эти выборы такой генеральной репетицией перед следующей президентской гонкой, для того, чтобы привести уже в 2024 году своего кандидата к власти. И тогда, имея большинство в Конгрессе, изменить и реформировать всю внутриамериканскую повестку. И, конечно, изменить внешний курс Америки в тех пределах, в каких они захотят и посчитают это возможным.Поэтому действительно серьезных изменений стоит ждать в 2024 году. Но эти выборы могут стать неплохим заделом для этих изменений в будущем.– Поговорим о новом витке переговоров, о котором пишет американская газета "Уолл-стрит Джорнал". Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ведет переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым. К чему приведет такое стремление Салливана поддерживать контакты с Россией, или это просто некая демонстрация для избирателей?– Думаю, что это, скорее, демонстрация для избирателей. Учитывая, что такие тезисы появляются перед выборами, это говорит о том, что Белому дому хочется показать себя тем, кто готов идти на мирные переговоры и не готов уже окончательно скатываться к какой-то Третьей мировой войне, к ядерному конфликту, к прямому столкновению с Россией.Учитывая то, что все больше американцев устают уже от Украины и все больше американцев выступают за то, чтобы вести какие-то мирные переговоры с Россией - в этих условиях приходится показывать некоторую активность на этом направлении, даже если она ни к чему не приводит.Посмотрим, здесь сложно судить, какие будут реальные последствия переговоров Салливана с Ушаковым, Патрушевым. Действительно, возможна некая подготовка почвы для мирного соглашения после выборов, но пока что все идет к тому, что это попытка играть на настроениях избирателей, попытка показать себя в несколько лучшем свете, чем получается сейчас. Я не думаю, что это как-то сильно поможет демократам, но - посмотрим.– Что касается политического истеблишмента Евросоюза, оправдано ли его беспокойство по поводу смещения фокуса интересов США с европейских проблем?– Думаю, в европейском истеблишменте опасается, что американцы совсем уже оставят их на произвол судьбы. Ни финансовых возможностей, ни военно-технических возможностей конкурировать с Россией без США у них нет, и желания в обществе такой политики нет в большинстве стран Европы, если мы не берем некоторые восточно-европейские государства вроде Польши и Прибалтики.Я не думаю, что американцы на это пойдут. Но, конечно, опасения, которые высказывает сейчас истеблишмент Евросоюза, связаны с тем, что беспокоятся они ростом правоизоляционистских настроений в США. То, что выражал Трамп, его идеология, это может проявиться сейчас. После выборов 2022 года в Конгрессе позиции изоляционистов усилятся. Их будет численно больше, они будут более активно выступать за то, чтобы сворачивать поддержку Украины.Они все-таки не повлияют, скорее всего, на курс внешней политики США в целом, но это, как я уже сказал, подготовка почвы к победе республиканцев уже на выборах 2024 года. Если к власти приходит Трамп, снова возвращается в политику, или другой популярный республиканец с близкой Трампу идеологией, например, Ронди Саймс, губернатор Флориды, то в таком случае мы можем наблюдать довольно серьезное изменения векторов курса внешней политики США.Например, от европейских проблем они могут совсем устраниться, перейти к конкуренции с Китаем в Тихом океане, а Европу оставить на произвол судьбы. Соответственно, в этом случае судьба Европы будет незавидная, имеется в виду – европейского истеблишмента. Может быть, для европейского общества было бы выгодно, чтобы американцы перестали бы их постоянно тащить и заставлять конфликтовать с Россией. Но европейский истеблишмент, который зарабатывает с этого немалые деньги, конечно, для него этот сценарий был бы очень негативный.– Также на экономике Европы отражается продолжение давления и военного, и экономического, со стороны США на Китай. Удастся ли Штатам серьезно закрутить гайки?– Мы видим, что не удается. Например, последний визит Шольца в Китай, который вызвал недовольство и в Вашингтоне, и в Лондоне – он это показывает. А именно то, что Германия и Евросоюз понимают, что они не могут одновременно вести санкционные войны и с Россией, и с Китаем - это будет, по сути, коллапс европейской экономики уже тотальный.Поэтому им приходится договариваться хотя бы в каких-то пределах и объемах с Китаем, что они и делают - заключают новые контракты и т.д. Посмотрим. В перспективе, возможно, американцы смогут вынудить европейский истеблишмент пойти на разрыв и с Китаем, но пока что процессы идут, скорее, в другом направлении.Европейцы, хоть они и готовы двигаться в фарватере политики США, не являются в полной степени самоубийцами. В ситуации с Россией они отчасти и ведут себя как самоубийцы, но ситуация с Китаем, пока не обострился какой-то конфликт, связанный с Тайванем и т.д., тут, все-таки, еще не готовы идти во все тяжкие.– Вопрос о ситуации в нефтегазовой индустрии США. На что надеются нефтяники и газовики в предстоящих выборах?– Нефтяники и газовики, в целом сланцевая индустрия, надеются на то, что победят республиканцы. Потому, что с ними легче договориться, и республиканцы как раз поддерживают свою углеводородную индустрию в США. Байден относится к ней довольно прохладно, даже грозится ввести новые налоги для того, чтобы получить в бюджет долю с тех сверхприбылей, которую зарабатывает нефтегазовая индустрия в Америке.Это действительно большие деньги, с начала украинского кризиса газовики и нефтяники заработали в районе двухсот миллиардов долларов только на экспорте нефти и газа в Европу, на том, что европейцев заставили отказаться от российского газа, от российской нефти.Да, это огромные суммы, эта индустрия купается в деньгах. И они надеются, что республиканцы смогут защитить их от давления Белого дома и позволят им развиваться дальше.– Выступление в Лондоне Греты Тунберг против капитализма. Имеют ли эти идеи социализма перспективу развития, и - для чего состоялось такое заведомо продуманное выступление уже забытой Тунберг на большой сцене?– Действительно, Тунберг пытается вернуть свою актуальность, потому что взлет популярности барышни пришелся на 2019 год, потом пандемия началась, а сейчас украинский конфликт – о ней все забыли. К тому же - новый виток энергокризиса, из-за чего "зеленая повестка" потеряла актуальность.Теперь она пытается переобуться в воздухе, заявлять о том, что она борется не столько за окружающую среду, сколько со всей этой системой патриархата, угнетения, капитализма и т. д. Здесь в принципе ничего нового нет. Мы все знали, что это все определенное движение, оно как арбуз – зеленый снаружи, но красный внутри. И оно всегда имело левый настрой, левое ядро внутри своей идеологии.Теперь оно активнее проявляется, потому что "зеленая повестка" уже не так актуальна. Хотя она и остается в дискурсе, но на фоне энергокризиса и замерзающей Европы как-то говорить про зеленую экономику становится совсем уж грустно. А вот идеи левые, уравнительные, наоборот - набирают популярность,. На фоне резкого обеднения населения – из-за инфляции, топливного кризиса и т.д. – конечно, все эти идеологемы становятся более популярными.На этом она пытается сыграть, в первую очередь, конечно, в рамках той целевой аудитории, на которую заявления Тунберг работают. Это молодое поколение, молодежь, тинэйджеры, которые в основном заинтересованы и ее заявлениями, и зеленой повесткой. Ну и теперь пытаются их ценности, их мировоззрение переформатировать под новый радикально-левый дискурс - культурные левые, социальные левые, и даже экономические левые. Посмотрим, удастся ли сделать это или нет, но тренд уже очевиден.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, малек дудаков, сша, конгресс сша, президент сша