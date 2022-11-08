https://ukraina.ru/20221108/1040587479.html

После выборов в США будет двоевластие и раскол, а через два года - паралич системы власти - Петр Акопов

После выборов в США будет двоевластие и раскол, а через два года - паралич системы власти - Петр Акопов - 08.11.2022 Украина.ру

После выборов в США будет двоевластие и раскол, а через два года - паралич системы власти - Петр Акопов

Украина.ру, 08.11.2022

2022-11-08T05:57

2022-11-08T05:57

2022-11-08T05:57

интервью

петр акопов

сша

выборы

конгресс сша

джо байден

республиканская партия

демократическая партия

россия

украина

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2024 год будет моментом, когда можно будет говорить о новом периоде борьбы России и "атлантистов", потому что, когда ключевая сила будет погружена во внутренние проблемы, будет уже не до того, чтобы держать фронты и Европу в узде - считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов.Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американским гражданам предстоит избрать всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Партия, контролирующая Конгресс, имеет преимущество в формировании политической повестки Соединённых Штатов, принятии законов и кадровых назначениях.— Пётр, выборы в Конгресс США, которые назначены 8 ноября, как утверждают некоторые эксперты, имеют важное политическое значение не только для внутренней жизни США, но и в международном аспекте. Согласны ли вы с этим утверждением? И если "да", в чем значение этих выборов?— Я не соглашусь. Я считаю, что главное значение – "внутриамериканское". А ожидания, которые связаны с тем, что выборы в штатах и смена власти в Конгрессе, то есть переход контроля над ним от демократов к республиканцам, приведёт к изменению политики США на мировой арене - не состоятельны.Потому что борьба идёт, Америка находится в состоянии очередного внутреннего очень серьёзного раскола. Это затмевает всё остальное, то есть, борьба за власть и за направление движения Америки идет, в первую очередь, внутри США.Поэтому победа республиканцев будет очень важна, установится как бы двоевластие. Не только в смысле, что в Белом доме будет одна партия, а в парламенте - другая. Но и потому что те противоречия, которые существовали в обществе и в элите - они обострятся.Эти выборы – не точка, а очередной этап в усилении политической борьбы. Активная фаза идёт с 2016-го года, с победы Трампа. Мы видим уже 6 лет жёсткого политического клинча, и теперь начинается новый отрезок, который займет с 2022 по 2024 годы, до президентских выборов.Итоги выборов? Будет победа республиканцев, я почти не сомневаюсь в этом, хотя конечно там возможные махинации могут привести к тому, что они получат контроль над одной палатой - над нижней. А верхняя останется при власти. Но это менее вероятный вариант. Скорее всего, они получат обе палаты.Это приведет к тому, что это двоевластие, эта политическая риторика и борьба обострится еще сильнее. Республиканцы будут делать всё, чтобы делегитимизировать Байдена, представить его незаконным слабым президентом. Будут ограничивать его возможности и всячески поносить любые его действия - внутриполитические, внешнеполитические.Цель понятна - они хотят получить Белый дом, то есть вернуть в него Трампа. Все остальное будет подчинено этой цели. Поэтому критика внешней политики, например, линии Байдена на Украине, будет иметь сугубо внутриполитический аспект.Никаких серьёзных последствий на мировой арене не будет. На курс США это влияния не окажет, потому что все равно контроль над внешней политикой будет находиться в руках Белого дома.При том, что в Америке в политике большую роль играет Конгресс, но "deep state", то есть власти реальные имеют массу рычагов для того, чтобы продолжать курс, который они проводят, они от него отказываться не собираются.В риторике могут произойти какие-то изменения или послабления по поводу России, но курс на отрыв Украины, на поддержку её всеми возможными средствами, военными, политическими, финансовыми – сохранится.— На прямые взаимоотношения с Россией тоже не особо повлияет?— Конечно, не повлияет, потому что даже часть Республиканской партии, которая реально хочет изменений в политическом курсе и в отношениях с Россией, она пока не является основной политической партией.Она не маленькая, но это меньшинство республиканцев, даже если они усилят позиции и будут настаивать на изменении курса, другая часть партии республиканцев, большинство - будут все равно за поддержку Украины.Палата представителей может блокировать контракты по выделению помощи и влиять на курс отношения к Украине. Но это приведет только некой его коррекции, к некоторому не принципиальному уменьшению.Это принципиально ничего не изменит – поддержка все равно будет достаточно велика, чтобы Украина получала и вооружение, и политическую поддержку.Линия Белого дома останется прежней. Для реальных правителей Америки ставки очень высоки и представить себе, что они пойдут на принципиальное изменение курса - невозможно.— Главный демократ США Джозеф Байден, вызывает насмешки. Как вы считаете, у него действительно деменция или он скрывается под маской старого глупца, а на самом деле он - сильный политик и влияет на многое?— Байден достаточно сильный политик, и, конечно, много на что влияет, его проблемы со здоровьем понятны, но это не означает, что он невменяем, он понимает, что делает.Это не номинальная фигура, которая просто играет роль, он очень серьёзный политик. Но республиканцы могут попытаться выставить его, как человека, потерявшегося в пространстве и времени.— Опять мы начали слышать заявления о том, что Россия вмешивается в голосование в Америке. Россия действительно на это влияет?— Россия может немножко подыгрывать республиканцам, естественно, но это не является, конечно, никаким определяющим, сколько-нибудь значимым элементом, как это было в 2016-ом году.Конечно, мы используем возможности для игры на внутреннем американском информационном поле, но это всё не настолько серьёзно, чтобы говорить о каком-то большом вкладе в итоги выборов. Раздувание выгодно используются американцами для политической борьбы.— "The Wall Street Journal" утверждает, что "страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом". Это возможно или это очередное предположение, не основанное на фактах?— Они обсуждать, конечно, обсуждают. Понятно, что немалой части западных элит не нравится разгон этого конфликта, и не нравится курс на жесткий клинч с Москвой.Они верят, что можно пойти на договорённости на более-менее выгодных для Запада условиях, не упираясь в поражение России. Их слушают, но они не имеют пока никакого серьезного влияния, они ничего не определяют.Определяют те люди, которые сделали ставку на жесткую конфронтацию, додавливание и поражение России. До изоляции, ослабления. Короче говоря, не собираются они нам Украину отдавать.— Может ли быть такое, что Америка настолько погрязнет в своих внутриполитических вопросах, что они самоустраняться от европейских вопросов и Европа останется в не очень завидном положении, потому что проблем там достаточно?— Нет, опять-таки, если говорить про ближайшие два года, то запаса прочности американской и хода этой машины, которая нацелилась на наше подавление хватит, он не иссякнет. Европа будет больше дергаться, США будут тратить еще больше сил для ее удержания в рамках "атлантической солидарности" и общего курса.Но эти выборы и начало этого периода двухлетнего, почему они важны для нас? При том, что изменения не произойдет, Штаты вступят в новый серьёзный этап внутриполитического кризиса. Это как раз окажет своё воздействие на всё, и на внешнюю политику тоже. Но окажет отложенное воздействие.Грубо говоря, сейчас будут накапливаться два года внутриамериканские противоречия, будет раскол углубляться, настроения в США будут ухудшаться, все будут ждать большого взрыва.Это самое важное, потому что к 2024-ому году Америка придёт к состоянию очередного раскола, превышающего то, что мы видели в 2020-ом году, когда шла борьба между Байденом и Трампом.2024-ый год станет точкой очень серьёзного политического кризиса. Мы на пороге того, что итоги выборов могут быть не признаны вообще как таковые проигравший частью. Пойдёт раскол.В 2026-ом году накопление противоречий может привести к реальному надлому в штатах. После выборов 2024-го года возможны изменения во внешней американской политике очень серьезные.Потому что, когда в стране раскол, она не может проводить никакую внятную внешнюю политику. Будут очень большие внутренние проблемы, которые если не заморозят действия на внешне политической арене, они на такое не пойдут, но они уже примут совершенно непредсказуемый характер.2024 год – является тем моментом, когда можно будет говорить о новом периоде борьбы России и "атлантистов". Потому что, когда ключевая сила там будет погружена на 80% во внутренние проблемы, естественно, уже не до того, чтобы держать фронт и Европу в узде. Они будут уходить или замораживать некоторые фронты. Будет тогда другая расстановка сил и другая ситуация. Она должна дозреть как раз за два года, и там будет реальное двоевластие и оно будет усугубляться.— В чем будет проявляться двоевластие?— В том, что контроль над Конгрессом находится в руках той силы, партии, которая считает Байдена нелегитимным президентом в 2020-ом году, его политику считает внутреннюю неправильной, которая всячески критикует его внешнюю политику, но с политической точки зрения. Потому что им выгодно говорить, что он во всём везде неправ и всё делает не так.И главное, что происходит - поляризация самого американского общества. Те, кто считает республиканцев во всем правыми, ненавидят демократов не поддерживают Байдена. А те, кто стоит за ним, считают Трампа, республиканцев, врагами демократии, угрозы в будущему Америки и боятся их реванша в 2024-ом году и уже полноценного прихода к власти республиканцев.Мы видим, последние 6 лет это в Америке существовало и нарастало. Сейчас это будет период, который станет совсем жестким, всё будет грубо и по-серьёзному. Начнется двухлетняя предвыборная кампания Трампа, он будет кататься по стране, постоянно выступать. Это будет постоянное нагнетание.А демократы будут говорить, что, мол, красные идут, фашизм идет, вас загонят в концлагерь и всё такое. Хотя механизм поддержки Украины будет работать, но будет ограничен.Но главное – после 2024-ому году даже при наличии обещаний помощи Америка не сможет его выполнять по причине внутреннего раскола и хаоса.— Кризис доверия к своей политической системе США со стороны американских избирателей является тем, что угрожает будущему американской демократии?— Об этом и речь. Происходит делегитимизация не просто власти, а самих политических институтов. То есть, американцы не доверяют политическим институтам собственным, то есть ни Конгрессу, ни президенту.Если, грубо говоря, власть окажется под контролем республиканцев, демократическая часть общества и сторонники будут считать Конгресс легитимным, республиканцы будут считать нелегитимным Байдена.Это начнется сейчас, но через два года войдет в жесткую фазу, они сами разрушают свою политическую систему и доверие к ней избирателей.— Тогда можно ли сказать, что в 2024-ом году, скорее всего, американская демократия будет полностью ликвидирована или нет?- Не демократия будет ликвидирована, а будет это в подвешенном состоянии, будут поставлены под вопрос все основные принципы функционирования американской политической системы.Они и сейчас ставятся под вопрос, но через два года политическая система может зависнуть и оказаться в нерабочем состоянии. Мы можем тогда столкнутся с параличом американской власти.

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https://ukraina.ru/20221107/1040566320.html

https://ukraina.ru/20221101/1040220530.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, петр акопов, сша, выборы, конгресс сша, джо байден, республиканская партия, демократическая партия, россия, украина