https://ukraina.ru/20221108/1040586269.html

Николай Доронин: В будущем есть риск столкновения России и США не только на Украине, но и в Арктике

Николай Доронин: В будущем есть риск столкновения России и США не только на Украине, но и в Арктике - 08.11.2022 Украина.ру

Николай Доронин: В будущем есть риск столкновения России и США не только на Украине, но и в Арктике

Украина.ру, 08.11.2022

2022-11-08T08:00

2022-11-08T08:00

2022-11-08T08:26

интервью

николай доронин

арктика

америка

третья мировая война

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Член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов по экологии, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин объяснил изданию Украина.ру, с чем связаны активность Запада в Северном Ледовитом океане и попытки дискредитировать Северный морской путь из Европы в Азию. - Николай, власти США считают, что пришло время пересмотреть (перераспределить) арктическое пространство, что стоит за такими заявлениями?- Американцы хотят получить самые лакомые куски Арктики, которую они не контролируют полностью. Это обычное желание гегемона всегда и во все исторические времена.Сейчас у американцев очень слабые позиции в высоких широтах. Это пространство более, чем наполовину, занимает Российская Федерация, как по территории, так по населению, которое проживает в заполярных регионах и на территории Арктической зоны. Россия держит под контролем и морские пути.Северный морской путь считается международным, хотя те же американцы несколько лет назад начали его активную дискредитацию - якобы он угрожает экологии.- С чем это связано?-Это обычная конкурентная борьба, потому что сокращение сроков доставки из Азии в Европу на сорок дней – это очень ощутимая экономия для доставщиков, даже с учетом того, что иногда необходима ледокольная проводка, и есть сложности в судовождении. Американцы контролируют мировой океан, но в этом месте они не контролируют его.Поэтому ими была сделана ставка на то, чтобы помешать России развивать свою современную морскую артерию. Более пятисот лет тянется история освоения Северного морского пути. В ней участвовали в начале и голландцы, и норвежцы, и англичане.Но главный вклад внесли русские, которые, по сути, в прошлом веке сделали его круглогодичным. До этого там гибло очень много кораблей и экспедиций. Это действительно был героический международный позыв - найти более короткий путь из Европы в Азию.- Вы сказали, что это международный путь. Чтобы проплыть от Шпицбергена в Японию, брать у России разрешение на это не нужно?- Существуют определенные особенности. Есть двенадцатимильная зона, которая высчитывается от берега. Это наша исключительная зона, где требуется только разрешение для прохода. Есть еще и двухсотмильная зона. Это экономическая зона, по которой можно проходить судам, но нельзя, например, ловить рыбу, бурить дно и прочее.Так как Северный морской путь все-таки не находится очень далеко от берега в силу ледовой обстановки и сложности спасательных операций, то практически большинство пути пролегает по территориальным водам Российской Федерации.- А остров Врангеля, на который начали вдруг претендовать американцы?- Проход между островом Врангеля и восточным окончанием России считается российской территорией. Все, что находится между побережьем и этим островом принадлежит стране, которая владеет островом. Поэтому американцы и стали заявлять на него претензию.Получается, что теоретически можно пройти севернее Врангеля, минуя зону России, но физически это сделать сложно.Ледокольный флот есть только у России. Два дышащих на ладан ледокола имеется у американцев, один - легкого класса - у канадцев, и это все. Утяжеленные суда есть у норвежцев, но они не считаются ни атомными, ни ледоколами, которые могут ломать тяжелый лед.Поэтому можно сказать, что сейчас Россия владычица Северного Ледовитого океана, и конечно, американцы заинтересованы в том, чтобы этот порядок вещей всячески сломать. Если даже не стать там самим гегемонами, то хотя бы не дать России воспользоваться теми преимуществами, которые сейчас у нее там есть.- Все эти потуги Соединенных Штатов связаны с тем, что Арктика богата полезными ископаемыми?- Несомненно. Арктика – это Северный ледовитый океан. В отличие от Антарктиды, которая является континентом, он покрыт льдом "на шапке", на Северном полюсе, и вокруг него.Речь в случае Арктики идет об использовании запасов, которые находятся на шельфе. Просто Северный Ледовитый океан – один из самых неглубоких...- А какая глубина Северного Ледовитого океана?- У побережья небольшие глубины, 15-20 метров. Для прохождения судов эта глубина балансирует на грани. Дальше - 100, 200, 300 м. В Баренцевом море на расстоянии пяти километров от берега - 150 метров.Для шельфового бурения это абсолютно доступные глубины. Если измерение уже идет на километры, то для промышленного освоения дна все будет очень дорого и небезопасно.Никто в глубокой точке не бурит, да и расположение нефтеносных провинций все-таки находится не очень глубоко.В целом Северный Ледовитый океан неглубокий, поэтому для его промышленной разработки есть хороший потенциал. Но мешает ледовая обстановка, мешают суровые климатические условия и отсутствие технологий.У России там есть только одна нефтяная платформа, а у норвежцев, в Норвежском море, их достаточно много. Но, повторюсь, идет битва за потенциальные запасы, которые еще даже не разведаны.У американцев есть замечательная картинка, где сверху, с Северного полюса, сделана оценка запасов. Так вот большая часть запасов приходится на территорию, которая примыкает к побережью России.В советское время вся Арктика делилась по секторальному признаку. Вот представьте конус от Северного полюса, который расходится по границам России – влево и вправо, к Мурманску и к Чукотке.И вот этот кусок пирога был советским, никто на него не претендовал. Потом, в девяностые, мы сами отказались от этого подхода. Американцы были этому рады, и теперь у нас только двухсотмильная зона. То есть, зона экономических интересов в 360 километров. Мы раза в три потеряли от того, что у нас было при СССР.Потом, в 2008 году, мы стали возрождать свои претензии. Отсюда и погружение батискафа, и заявка на Хребет Ломоносова как продолжение континентального шельфа.Идет игра, большая геополитическая игра. В ней американцы действуют против нас подрывными способами. Как я уже говорил, они заявляют, что у нас неэкологичный Северный морской путь, поэтому производители кроссовок Nike отказываются от доставки своих товаров из Китая в Европу этим маршрутом.Далее, у Антарктиды статус территории без промышленного освоения, то есть все договорились, что это территория, свободная от военных баз - там есть только чилийские и аргентинские где-то с краю, но на самом континенте их нет. Антарктида – только зона научных интересов. А в Арктике такого ограничения нет. Все понимают, что это единственный, оставшийся доступный кусок в мире, который можно поделить.Большую активность в этом регионе проявляет Китай. Но у китайцев есть свои собственные программы. У них, кстати, тоже уже несколько своих ледоколов есть, только они научно-исследовательские. Плюс к этому у китайцев есть совместные предприятия с Россией по добыче газа. Они наши близкие партнеры.Американцы пытаются в Арктике все делать нахрапом - история с островом Врангеля тому подтверждение. Остров находится на выходе из Севморпути. Если Россию каким-то образом лишить статуса владельца этой территорией, то сам проход сужается, и сразу сужаются наши возможности. А вот американцы получат, наоборот, лучший доступ в обход российских территорий.Поэтому это такая геополитическая игра, которая, конечно, не имеет никаких правовых оснований, но мы же прекрасно понимаем, что гегемон может творить все, что угодно и пытаться подводить под это любую теоретическую базу.- Когда мы говорим о полезных ископаемых, то речь идет, прежде всего, о газе и нефти?- Конечно, в первую очередь это газ и нефть. У нас из-под толщи воды пока еще не извлекают металлы, потому что это трудоемкая затея. Я не знаю, в мире это делается или нет, я не слышал об этом. В основном, конечно, речь идет о нефти и газе, запасы которых огромны. Они до конца не разведаны, но они не меньшие, чем те, которыми располагают арабские страны.- Может ли битва за обладание энергетическими ресурсами Арктики вызвать какие-то военные действия между Россией и Китаем, с одной стороны, и Америкой и ее союзниками, с другой?- Приведу такой пример. Казалось бы, что такое Украина в геополитическом масштабе еще пять-семь лет назад, и что это сейчас. Вроде бы за что там биться, а мы видим полномасштабный военный конфликт с вовлечением практически всего ассортимента оружия, которое есть у натовского блока. Хотя, казалось бы, пять-семь лет назад еще этого никто предположить не мог.То же самое и в Арктике. Потенциальные интересы большие, возможности помериться силами огромные. Американцы сейчас делают все, чтобы разжечь и там пламя пожара.Мы видим это по Арктическому совету. Это совершенно мирный консультативный орган, который объединяет все приарктические страны, включая США, Канаду, Норвегию, Россию. Сейчас Россия в нем председатель до мая 2023 года. Страны, участвующие в работе совета, говорят: "Мы не участвуем ни в каких мероприятиях, которые проходят под председательством России. Полный игнор".Идет саботаж. Даже больше, они угрожают – мы исключим Россию из Арктического совета. Но это то же самое, что исключить Россию из Совета Безопасности ООН – это невозможно по уставу. Для этого надо расформировать ООН и сформировать новую организацию. То же самое и здесь – надо ликвидировать Арктический Совет и сделать новый, в который уже Америка войдет на своих собственных условиях.Нас подталкивают к изоляции, к отмене всего русского. Конечно, раздуть пожар и довести его до военного конфликта, можно очень легко.- Какой у нас военный потенциал в Арктике? У нас там есть базы? Есть ли там американское и канадское военное присутствие?- У канадцев и американцев есть базы, но они на крайних точках. На Аляске у США находится достаточно большая авиационная база. Но оттуда контролировать Северный полюс и вообще всю территорию Арктики невозможно. Это огромная территория.То же самое и у Канады. По сути, они находятся на периферии, потому что Россия занимает больше половины всей территории арктического региона.Во времена Советского Союза у нас было очень много военных баз, которые закрылись в девяностые. Сейчас Россия начала возвращаться в Арктику в военном плане, построив свою базу "Трилистник" на Новой Земле. Единое военное командование сейчас осуществляет Северный морской флот. Все сухопутные войска переданы под командование флота. Морские офицеры управляют войсками в этом регионе.Уже пошли заявления наших западных "партнеров", что, дескать, Россия начинает милитаризировать Арктику, хотя, по сути, она просто возвращается на свои же территории. Мы не размещаем базы за рубежом, как это делают американцы.Возвращение российского военного присутствия в Арктике сразу вызвало волну негатива у американцев. Им ведь хочется, чтобы там все было свободно - летай, где хочешь, и плыви, куда хочешь. У нас есть сильный Северный флот, есть сильный флот подводных лодок, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами. Есть ядерная триада. Все прекрасно понимают, что полет ракеты через Северный полюс – это самый краткий путь достичь любой континент.У нас потенциал большой - американцы вынуждены догонять. Если у них, условно говоря, сильная авиагруппа, то уже несущих авианосцев, которые могут зайти в полярные воды, у них нет, поэтому они лишаются этого преимущества.- Последний вопрос по поводу Греты Тунберг. Что с ней происходит, почему к ее радикальной экологической риторике добавилась еще риторика антикапиталистическая? С чем это связано?- Все гораздо тривиальнее. Моя версия такова – на фоне последних событий, это и ковид, и начало конфликта на Украине, экологическая повестка в международном плане стала терять интерес у населения. У них есть другие проблемы сейчас – личный кошелек, рост цен на энергоресурсы и на продукты питания, потеря работы. На первый план вышли экономические проблемы.Грете, конечно, нужно искать повод для того, чтобы остаться на плаву. Я напомню, все-таки она продукт коллективный. Это не просто девочка сама по себе самородок, у нее семья, которая занимается ее продвижением, целые пиар-структуры работают над ее продвижением.Наверняка посоветовали, что экология не заходит, давайте добавим сюда еще что-нибудь левацкого, что сейчас у народа хорошо воспринимается. В преддверии зимы, если вдруг поползут платежки вверх в Европе и в Штатах, она скажет: этому есть объяснение – мы не только об экологии не заботимся, так мы еще кормим капиталистов, которые вообще подсели к нам на кошелек.Она избрала традиционную популистскую направленность своего личного продвижения. Играет в свою игру и пытается выжать максимум из того уровня узнаваемости или паблисити, которые она достигла три года назад.

https://ukraina.ru/20221101/1040362185.html

https://ukraina.ru/20221022/1040031435.html

https://ukraina.ru/20220830/1038270943.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, николай доронин, арктика, америка, третья мировая война