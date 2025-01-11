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"Золотой унитаз" Зеленского, что посоветовал бы Украине Ленин и на каком месте Украина в мире по ай-кью

"Золотой унитаз" Зеленского, что посоветовал бы Украине Ленин и на каком месте Украина в мире по ай-кью - 11.01.2025 Украина.ру

"Золотой унитаз" Зеленского, что посоветовал бы Украине Ленин и на каком месте Украина в мире по ай-кью

Какие цифры и факты обсуждали на прошедшей неделе политики, блогеры, журналисты и депутаты Украины?

2025-01-11T06:09

2025-01-11T06:09

2025-01-11T06:09

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Мы с вами узнаем:Странности мобилизации и количества войска Украины: цифры не сходятся.Сколько стоит содержание Зеленского и его офиса?Какого личное состояние Зеленского?Что мог бы посоветовать Зеленскому Владимир Ильич Ленин?Рейтинги стран по ай-кью и другие интересные цифры и факты этой недели.Где все люди?Украинский депутат Гончаренко осилил непростую науку арифметику. И начал задавать вопросы.Удивительно не то, что Гончаренко начал считать (это умение пришло к нему вместе с началом предвыборной кампании).Удивительно то, что этого никто больше на Украине не делает и не делал - уже почти три года военных действий.Гончаренко пишет:"Я не могу понять одну вещь.У нас в силах обороны - 1 миллион людей.Нам постоянно (!) говорят о том, что мы отступаем, потому что россиян в 5 раз больше. Их по статистике 600 - 700 тысяч на территории Украины.Банальная математика говорит о том, что должно быть больше нас.Где все люди?Это мертвые люди?Кто понимает? Кто может объяснить?Потому что всё, что я слышу от военного руководства:НАМ НАДО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ.Чтобы что? Чтобы брать взятки?"Вероятно, Алексей употребляет выражение "мёртвые люди" как "мёртвые души" из бессмертного произведения Николая Гоголя.Но ведь может быть действительно и так, что всех этих людей больше нет?Тогда становится понятно, почему ТЦК нужно все время "больше людей".Ну и взятки, конечно, тоже никто не отменял.Кстати, интересная статистика появилась об Украине в США.200 тысяч мобилизованных"Вашингтон пост": в 2024 году на Украине мобилизовали "только 200 тысяч человек."Хотя еще в начале года Залужный говорил, что нужно 500 тысяч.В России, по данным американского издания, за это же время контракт с Минобороны подписали 427 тысяч человек.А на Украине, напомним, 100 тысяч - только людоловов, охотников за головами. То есть каждый из них ЗА ГОД может "бусифицировать" только двух человек?Всё это очень странно.И действительно, хоть и не хочется поддерживать Гончаренко, но вопрос повис в воздухе:"Где ваши люди?"А тем временем бусификаторы не досчитываются своих "бусиков".341 автомобиль341 автомобиль ТЦК был подожжен за год на Украине.И это только официальные данные.То есть практически один военный автомобиль в сутки поджигают на сопредельной территории.Ещё интересно то, что в 2023 году таких случаев было всего два или три.Что же будет в следующем году?Коррупция Байдена. Обвиняет ЗеленскийНу а "крохобор" Зеленский в интервью Лексу Фридману задался вопросом: где 177 миллиардов долларов?По его словам именно такую сумму администрация Байдена должна была передать Украине. Украина получила только половину этих миллиардов.В связи с этим Зеленский задал вопросы. Не коррупция ли это? И чья это коррупция?Забавно, конечно, слышать эти вопросы от человека, который ещё недавно был президентом самой коррумпированной страны в Европе, а возможно, и во всём мире.Зеленский и его администрация просто погрязли в коррупции. Но надо и отдать ему должное: очень технологично он решил первым закричать: "держи вора!"Почему же Зеленский решил немножко предать Байдена?Очень простой ответ: потому что можно!Заодно он ждет неминуемого аудита выделенных средств и заранее перекидывает ответственность на группу "демов".А тем временем стала известна цифра расходов на офис президента Украины, в котором по какому-то недоразумению продолжает обитать Зеленский и вся его жадная коррумпированная банда.83 миллиона83 МИЛЛИОНА долларов в год. Содержание офиса президента Украины.Никому из скромных, как мы теперь понимаем, предшественников Зеленского на этом посту даже не снились такие расходы.Ни "отцу олигархов" Кучме.Ни "пасечнику нации" Ющенко.Ни жадному "кондитеру" Порошенко.Ни "газовой принцессе", которая потом стала премьер-министром ("министрикиней"?) Юлии Тимошенко.Зеленский превзошёл всех.Особая ирония заключается ещё и в том, что, когда Зеленский стал президентом, он пообещал администрацию президента упразднить. Расходы же значительно сократить.Он и упразднил! Администрации теперь нет. Это называется Офис президента. Место, где "распиливают" деньги, выделенные демократами США.Ну и с народа надо же содрать "на содержание". Умопомрачительные 83 миллиона.Как уже посчитали украинцы в сети, это 9,5 тысяч долларов в час.Что они там с Ермаком делают? Едят эти доллары, что ли? Золотую туалетную бумагу закупают? Бриллиантовые унитазы?Говорил же Владимир Ильич Ленин, что из золота "мы будем делать нужники". Может, Зеленский решил поэкспериментировать? Выполнить, так сказать, завет вождя пролетариата?Пока в одном отдельно взятом офисе на Украине.Но надо напомнить, что именно говорил Ленин."Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира".Владимир Ильич Ленин, 5 ноября 1921 года. "О значении золота теперь и после полной победы социализма".Зеленский, на улицах же надо сделать! На Крещатике, например. А не в вашем с Ермаком "офисе".5 место по золотому запасуКстати, Ленин всё-таки предлагал нужники сделать потом, после победы в мировом масштабе.А до тех пор: "беречь надо в РСФСР золото, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле."Что Россия и делает.По мировой статистике "самых бережливых по золоту стран" Россия занимает 5 место в мире.На первом месте - США. Интересно, считают с фортом Нокс или без?Рейтинг выглядит так:СШАГерманияИталияФранцияРоссияКитайШвейцарияЯпонияИндияНидерланды100 миллиардов, но не гривен100 миллиардов долларов США - таково состояние Зеленского лично. Так посчитал депутат Рады Дубинский, который пребывает нынче в СИЗО.Источники благосостояния четы Зеленских: откаты с таможни, налоговой (а теперь еще и ТЦК), "Большая стройка" и огромные деньги со всяких "распилов" на коронавирусной истерии.Одни вакцины от Урсулы сколько стоили!Ну и, конечно, самый масштабный и самый денежный "проект" Зеленского - "конфликт с Россией", пишет депутат.И теперь, по мнению Дубинского, Зеленский богаче, чем Илон Маск, Уоррен Баффет и Джо Байден вместе взятые.Наверное, состряние "отца украинской нации" всё-таки скромнее, чем подсчитал депутат. Но оно, конечно, исчисляется миллиардами. И не в гривне.А кое-что в новый год и другие праздники перепадает и простым украинцам!Кола для потужности1,5 миллиона бутылок раздали "самым нуждающимся" на Украине.Есть потужнисть!Слава Америке!Пэрэмога близко!А бутылок чего? - спросите вы.Еще не догадались?"Кока-Колы", конечно.Сделанной из воды киевского водопровода (это официально, так же делают и другую водичку от бренда Колы: разливают из "очищенной воды" местного водопровода).В общем, новые бусы для аборигенов. Ничего нового.Пей колу и уходи с нашей земли, украинец. Или ладно, так и быть, можешь немного поработать на нашей Украине."Нашей" - в прямом смысле. С землёй, водой и недрами продал Украину Зеленский западным ТНК.А в Ивано-Франковске - свои настроения. После "мовных патрулей" мэр взялся за поэзию.Бандера за 10 тысяч10 тысяч гривен пообещал мэр Ивано-Франковска Марцинкив за лучший стих про Бандеру.Политолог Кость Бондаренко засомневался в психической полноценности Марцинкива.Но у Бондаренко есть такое предложение: многие украинские поэты писали стихи Ленину. Их легко можно переделать (как и сделали видные деятели "украинской литературы", когда Советской власти не стало).Например, стихотворение Максима Рыльского "Ильич и девочка" он предложил переделать в стихотворение "Андрийовыч и девочка".А там ещё много таких! Почти все деятели украинского националистического "Руха" - поэты и прозаики - до перестройки наперегонки славили Советскую власть, Ленина и бегали в КГБ строчить друг на друга доносы.78 место по ай-кьюИ новости рейтинга "International IQ test"По данным этого портала, Украина занимает 78 место по уровню сообразительности населения.На 1 месте Китай. Россия на 6.Украина занимает последнее место среди всех стран Европы. Россия - первое.Рейтинг выглядит так. Первая десятка "самых умных" стран:КитайИранЮжная КореяЯпонияСингапурРоссияМонголияАвстралияАрменияИспанияСША - 27 место. Британия - 33. Германия - 34.Другие страны бывшего СССР:16 место - Белоруссия21 - Грузия41 - Эстония47 и 50 - Латвия и Литва51 - Азербайджан63 - Молдавия66 - Казахстан69 - Узбекистан78 - Украина84 - Киргизия96 - ТаджикистанНа Украине, конечно, всё отрицают и говорят, что рейтинги неправильные.И продолжают конкурсы "стихов про Бандеру".Тут надо выбирать: либо поэзия про Степана Бандеру, либо рейтинг по ай кью. Это же, вроде бы, очевидно?Подробнее о странном поведении и хамских выходках Зеленского - в статье Елены Мурзиной "Триумф лжи. "Не президент, а быдло какое-то". Почему именно жители Львова одобряют русский мат Зеленского"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, ленин, алексей гончаренко, минобороны, рада, сизо