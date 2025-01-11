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Лёд тронулся, господа: Север ждёт новый передел

Лёд тронулся, господа: Север ждёт новый передел - 11.01.2025 Украина.ру

Лёд тронулся, господа: Север ждёт новый передел

Игры престолов разворачиваются за Север. Это не новый эпизод известного сериала, а реальность, которую внезапно открыл миру Трамп.

2025-01-11T06:20

2025-01-11T06:20

2025-01-11T06:20

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За две недели он переключил внимание мирового сообщества с Украины и Ближнего Востока на мирную Гренландию. Президент США, который вступит в свои права через 10 дней, объявил о притязаниях на Канаду, Гренландию и Панаму. Общего между этими географическими точками на карте – торговые пути и военные базы. Но север, в условиях таяния ледников, открывает не только новый шёлковый путь современности, но и доступ к огромным запасам полезных ископаемых. И вот за них и развернётся главная битва человечества. Сколько в этом допущений, политических спекуляций, а сколько стратегического расчёта - выясняли эксперты.Публицист Алексей Бобровский"Зеленая земля" ради спасения "зеленой бумажки". Трампу осталась простая формальность - дожить и въехать в Белый дом. Его все признали, одобрили на законодательном уровне. В Европе уже поняли, что надо полностью перестраиваться и как-то соответствовать Новому порядку. Китай притаился и не отсвечивает. Прихода (во всех смыслах) ждут и в Киеве… Трамп начал говорить как цезарь: - И Мексиканский залив то переименует - Панамский канал вернет - Тарифы таки поднимет (готовьтесь все) - Налоги сократит - Зарплату повысит - Доходы увеличит - Гренландию возьмет - "Свободный мир защитит" - Риму вернет былое величие! Ладно, про Рим, само как-то написалось… Именно при Трампе, скорее всего, США перестанут отрицать, что они по сути Империя. Возможно даже начнут гордиться этим на политическом уровне. А Империя это в том числе и реальная экспансия. Говоря о Гренландии, Канаде и Панаме, нужно еще раз взглянуть на официально оформляющееся положение дел в мире. Претензии на Панаму, Гренландию и Канаду, делают процесс фрагментации мировой экономики и формирования Панамериканской макроэкономической зоны необратимыми. Трамп (если все пойдет для него удачно) официально оформит ее создание. И очертания ее понятны. Это Северная Америка, плюс, как ресурсная база и рынок сбыта - Южная Америка. Белый дом в этом году будет реанимировать не только "Доктрину Монро", но и "Доктрину Манна" (по имени бывшего помощника госсекретаря, который координировал в 1960е всю политику США в Южной Америке). В 1963 ЦРУ внедрило ее. По этой доктрине латиноамериканские режимы оценивались не по их отношению к собственным гражданам, а по тому, как они отстаивают интересы США. По сути, Американская макрозона - это будет убежище для западного капитала, ощущающего свою трансатлантическую сущность. Те, кто решит остаться в Старом Свете, будут расхлебывать свои проблемы сами. Цена спасения, ввиду уже во всю идущей атаки на Европейскую макрозону, будет кратно выше уже через 2 года. Спасутся не все. Атаковать их будут через финансовые рынки, банковские кризисы и реализацию обновленного "плана Моргентау" (деиндустриализация Европы). Ближайшие несколько лет будут решающими для Китая. Сейчас экономика Поднебесной находится в зените. Она технологичная и почти всесильна. Но китайцы понимают опасность, которую таит для них потеря основных рынков сбыта. Именно поэтому на саммитах БРИКС Си практически требует активного включения организации во все мировые процессы. Китайцы, конечно, оформят свою макрозону - это не вопрос. Вопрос, как они будут решать проблему перепроизводства, в том случае, если их выгонят из Европы и Южной Америки? А Трамп 4 года будет заниматься именно этим. Создание Панамериканской макрозоны - сигнал остальным: нам, китайцам, индусам, арабам, европейцам, британцам. Украинский и сирийский кризисы запустили, а панамско-гренландская эпопея Трампа официально оформляет новый этап не столько в геополитике, сколько в геоэкономике. Никаких новых валют, биткойнов, транстихоокеанских партнерств. Группа Трампа будет спасать доллар, США и трансатлантическую элиту. Разрушать - Китай, ЕС, ультра-глобалистские проекты.Политолог Владимир АватковТрамп хочет Гренландию и Канаду из-за Северного полюса? Чего тут удивительного? При изменении миропорядка меняются и связи между государствами, и сами государства. Одни распадаются, другие разрастаются. Взгляните на карту мира: украинский кейс, сирийский, расширение Израиля - всё это часть процесса. Впереди и США, и Китай. Не останется ни одной точки, не затронутой ветром перемен. Это - базовый закон трансформации системы международных отношений. Новый полицентричный мир ещё только хаотично строится.Публицист Андрей ПерлаПонятно, что в такой ситуации в голове президента США должна появиться мысль о том, что надо как-то догонять. Ликвидировать отставание. Организовать "поход на север". А может быть, отход на север. Отход с Украины. Я тут на днях карикатуру в Telegram видал, просто отличную. Зеленский, бывший украинский президент, говорит своим генералам: "Так, с завтрашнего дня мы – Гренландия". И они ему в ответ: "А что, толково!" Потому что в нынешнем раскладе, конечно, Гренландия для США гораздо ценнее, чем Украина. И дешевле обойдётся. Говорят, всего за 50 миллиардов смогут купить.Публицист Александр ВасильевСделаем Гренландию зелёной вновь. Вижу, блогеры никак не сложат 2 и 2 наступившего 2025 года – Гренландию с Калифорнией. А оно ж как ключик с замочком. Начать нужно с того, что для всех этих голливудских селебритиз и айти-стартаперов т.н. "зелёная повестка" это не просто дань моде. Это была непосредственно стратегия буквально физического выживания. В Калифорнии действительно год от года становится всё жарче, горит она всё сильнее и всё чаще и вот экологи объявили, что это следствие глобального потепления, которое, в свою очередь, является результатом антропогенного воздействия на среду. Не буду тут вдаваться в дискуссию: а действительно ли есть это потепление, и если да, то чем вызвано (так то глобальные средне- и долгосрочные колебания климата - это вообще обычное дело – про ледниковый период все ж мультик смотрели). Речь не о том, как оно на самом деле, а о том, как воспринимается. Так вот, во времена первого президентского срока Трампа в лево-либеральной среде бытовала такая конспирология, что Трамп намеренно борется с зелёной повесткой чтобы буквально выжечь Калифорнию, как оплот Демпартии США. Но ведь добрый дедушка Дональд президент не только республиканцев, а всех американцев вообще. И он, конечно же, заботится и о заблудших трансгендерах Калифорнии, которая, если с климатом так пойдёт и дальше, будет просто непригодна для жизни как какой-нибудь Дубай или там Адлер. Но выход есть! Меня тут недавно спросили, а почему Гренландия вдруг Гренландия, в смысле Зеленоземье, хотя на карте она всегда белая. Ну это, собственно, к вопросу о глобальном потеплении. Как известно, зелёной эту землю назвали скандинавы – в просторечии "викинги" - которые первыми из европейцев добрались до этого острова и даже основали на нём свои поселения. В те времена он был вовсе не ледяной пустыней, а вполне себе зеленеющей клумбой. И, судя по всему, если так дальше пойдёт, быть Гренландии зелёной снова. И скажите, что это будет плохое место для любителей сёрфинга! А чтобы вы понимали, их там в этой Калифорнии таких любителей порядка 40 миллионов, т.е. это больше чем на Украине до вот этого всего. И куда их прикажете девать, когда там всё дотла выгорит? А тут вот остров есть замечательный – большой и зелёный. Всем места хватит, надо только вопрос с правом собственности урегулировать.Журналист Кирилл ШуликаА вот интересно, кто думал еще год назад, когда вели разговоры насчет того, как Крым и Донбасс могут быть российскими, что мир начнет серьезно обсуждать присоединение к США Канады, Гренландии и Панамского канала? Как говорится, кто задал тренды пересмотра границ... И это еще Китай не начинал.О том, какие проблемы есть в освоении Арктики - в статье "Отложенная Арктика. Почему буксует освоение природных богатств арктической зоны России"

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сша, канада, китай, дональд трамп, владимир зеленский, александр васильев, цру, брикс, ес, эксклюзив