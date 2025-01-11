https://ukraina.ru/20250111/1060178969.html

Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко

Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко - 11.01.2025 Украина.ру

Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко

С начала СВО в Верховной Раде запретили присутствие журналистов, отменив также прямые трансляции из зала заседаний. На днях спикер Рады Руслан Стефанчук снова заявил, что журналистам не место в парламенте.

2025-01-11T06:25

2025-01-11T06:25

2025-01-11T06:25

эксклюзив

украина

алексей гончаренко

петр порошенко

владимир зеленский

партия регионов

парламентская ассамблея совета европы

сво

евросолидарность

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Тем не менее, некоторые депутаты считают себя, скорее, блогерами, чем депутатами. Они охотно снимают стримы из Рады, заодно пересказывая все сплетни и слухи. Особую активность в этом плане проявляет нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, снимая драки, склоки и даже крепкий здоровый сон депутатов в зале заседаний.Гиперактивного Гончаренко даже его коллеги по фракции подчас не могут поставить на место – слишком уж силен у него зуд скандальной славы, слишком велики политические амбиции. Он пытается пристроиться к любой международной конференции, но только для того, чтобы обратить на себя внимание, выскочить из группы сереньких депутатов и заявить о себе западным партнерам.На этой неделе он заявил, что его не пустили в эфир турецкого государственного телеканала TRT из-за футболки с надписью "Путин – террорист". Турки трижды просили его сменить провокационную футболку, но в результате обошлись без его интервью. Гончаренко же заявил, что так он воюет на информационном фронте.Сейчас Гончаренко обслуживает Петра Порошенко, но, судя, по его международной гиперактивности, хотел бы заседать где-нибудь в Брюсселе.Гончаренко – один из представителей украинской элиты, сын бывшего мэра Одессы (с 2010 по 2013) Алексея Костусева, который считался пророссийским политиком. Даже в администрации Виктора Януковича Костусева критиковали, что всю документацию города он вел исключительно на русском языке и регулярно требовал придать ему статус государственного.Его сын Алексей, взявший фамилию матери, начинал свою политическую карьеру под крылом отца. А в 2002-2005 гг. он обучался в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, расположенной в Москве. Как и его отец, он вступил в Партию регионов, а затем по списку партии был избран в одесский горсовет. В этот период Алексей ходит на парады 9 мая, носит георгиевскую ленту и выступает в защиту русского языка.Однако в 2006 году его перехватывают британцы. Алексей отправляется по программе "Фонда Джона Смита" на стажировку в Великобританию. Однако по возвращении на Украину остается в Партии регионов, которая в 2012 даже выдвинула его кандидатом в Раду, хотя он в нее и не прошел."Партию регионов" он предает 19 февраля 2014 года как раз во время Евромайдана, резко меняя политическую ориентацию. В марте 2014 едет в Крым, чтобы сорвать референдум. Крымчане встретили его не очень приветливо – получив по лицу, Гончаренко вынужден был ретироваться.В мае 2014 года Гончаренко цинично фотографировался на фоне тел жертв бойни в Одесском доме профсоюзов. Впоследствии он заявил, что они, дескать, тогда остановили сепаратизм.На президентских выборах 2014 года он стал доверенным лицом Порошенко и руководил его предвыборным штабом в Одесской области. В августе того же года Алексея избрали главой Одесского областного совета. Однако в этой должности он провел лишь несколько месяцев. На внеочередных парламентских выборах по списку Блока Петра Порошенко он был избран депутатом Верховной Рады.Порошенко включил его также в состав украинской делегации на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где он из кожи вон лез, чтобы запомниться провокациями против российской делегации. В Совете Европы ему не раз выключали микрофон за оскорбления и неуместные комментарии.Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье тогда сделала ему замечание: "Господин Гончаренко, хочу напомнить вам, что мы находимся не на театральных подмостках". Европейский правозащитник Клаус Хофф заявил, что театральные выступления некоторых украинских политиков в Страсбурге являются оскорбительными как для самой ПАСЕ, так и Генерального секретаря Совета Европы. Подобное поведение, по его словам, лишь позорит Украину.В марте 2015 года он приезжал в Москву на похороны Бориса Немцова, где был задержан полицией, но вскоре отпущен в украинское посольство.В июле 2015 года телекамеры в эфире программы "Шустер Live" засекли смс от руководителя СБУ Грицака, который давал указания Алексею Гончаренко: "Говорить о Службе, про то, что она меняется, начинает работать, а не пиариться".В Раде Гончаренко не раз лез в драку со своими коллегами, в особенности, когда те напоминали ему о его былой позиции или называли политической проституткой. Благодаря своим частым перформансам он приобрел в Раде репутацию ручного клоуна Порошенко. Многим из депутатов также не нравилось, что Гончаренко ради своих стримов даже в кулуарах везде всовывал свою камеру в разговоры нардепов.В 2017 году Гончаренко якобы был похищен, но в тот же день оказалось, что это СБУ организовала похищение, чтобы обвинить в этом некоторых оппозиционных депутатов.В 2019 году Порошенко вновь провел его в парламент, где он сразу же занялся планами на российскую Кубань, которую называл "украинской". С 2022 года возглавил парламентское объединение "За свободный Кавказ", целью которого является, по сути, разжигание межэтнических столкновений на Кавказе.Последние годы Гончаренко курирует и финансирует деятельность "Гончаренко-центров" во всех регионах Украины. Занимаются они проведением онлайн-курсов, промывая мозги националистической версией истории Украины. Однако некоторые украинские эксперты полагают, что деятельность центров скорее виртуальная, а занимаются они отмыванием средств.В декабре "Гончаренко-центр" выпустил упаковки для куриных яиц с изображением Зеленского и надписью "Те самые яйца, которых не хватает Зеленскому для проведения демобилизации".Гончаренко, как и вся фракция "Евросолидарности" сейчас активно требуют принять закон о демобилизации военных, который определял бы сроки службы в армии. Именно этого требуют украинские военнослужащие, называя мобилизацию билетом в один конец. На них делает ставку, как Порошенко, так и его подручный Алексей Гончаренко. Перед Новым годом Гончаренко в Раде также требовал не надеяться на НАТО, а самим делать ядерную бомбу и плевать на всех. С другой стороны любое заявление от Гончаренко воспринимается давно, как нечто несерьезное и сказанное исключительно ради громкого словца и самопиара.О том, как ведут себя в эти сложные для Украины дни другие политики - в статье Дмитрия Ковалевича "Воюют с Рождеством, скупают платину и легализуют психические манипуляции. Чем занимается украинская элита"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, алексей гончаренко, петр порошенко, владимир зеленский, партия регионов, парламентская ассамблея совета европы, сво, евросолидарность