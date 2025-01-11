Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко - 11.01.2025 Украина.ру
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Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко
Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко - 11.01.2025 Украина.ру
Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко
С начала СВО в Верховной Раде запретили присутствие журналистов, отменив также прямые трансляции из зала заседаний. На днях спикер Рады Руслан Стефанчук снова заявил, что журналистам не место в парламенте.
2025-01-11T06:25
2025-01-11T06:25
эксклюзив
украина
алексей гончаренко
петр порошенко
владимир зеленский
партия регионов
парламентская ассамблея совета европы
сво
евросолидарность
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Тем не менее, некоторые депутаты считают себя, скорее, блогерами, чем депутатами. Они охотно снимают стримы из Рады, заодно пересказывая все сплетни и слухи. Особую активность в этом плане проявляет нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, снимая драки, склоки и даже крепкий здоровый сон депутатов в зале заседаний.Гиперактивного Гончаренко даже его коллеги по фракции подчас не могут поставить на место – слишком уж силен у него зуд скандальной славы, слишком велики политические амбиции. Он пытается пристроиться к любой международной конференции, но только для того, чтобы обратить на себя внимание, выскочить из группы сереньких депутатов и заявить о себе западным партнерам.На этой неделе он заявил, что его не пустили в эфир турецкого государственного телеканала TRT из-за футболки с надписью "Путин – террорист". Турки трижды просили его сменить провокационную футболку, но в результате обошлись без его интервью. Гончаренко же заявил, что так он воюет на информационном фронте.Сейчас Гончаренко обслуживает Петра Порошенко, но, судя, по его международной гиперактивности, хотел бы заседать где-нибудь в Брюсселе.Гончаренко – один из представителей украинской элиты, сын бывшего мэра Одессы (с 2010 по 2013) Алексея Костусева, который считался пророссийским политиком. Даже в администрации Виктора Януковича Костусева критиковали, что всю документацию города он вел исключительно на русском языке и регулярно требовал придать ему статус государственного.Его сын Алексей, взявший фамилию матери, начинал свою политическую карьеру под крылом отца. А в 2002-2005 гг. он обучался в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, расположенной в Москве. Как и его отец, он вступил в Партию регионов, а затем по списку партии был избран в одесский горсовет. В этот период Алексей ходит на парады 9 мая, носит георгиевскую ленту и выступает в защиту русского языка.Однако в 2006 году его перехватывают британцы. Алексей отправляется по программе "Фонда Джона Смита" на стажировку в Великобританию. Однако по возвращении на Украину остается в Партии регионов, которая в 2012 даже выдвинула его кандидатом в Раду, хотя он в нее и не прошел."Партию регионов" он предает 19 февраля 2014 года как раз во время Евромайдана, резко меняя политическую ориентацию. В марте 2014 едет в Крым, чтобы сорвать референдум. Крымчане встретили его не очень приветливо – получив по лицу, Гончаренко вынужден был ретироваться.В мае 2014 года Гончаренко цинично фотографировался на фоне тел жертв бойни в Одесском доме профсоюзов. Впоследствии он заявил, что они, дескать, тогда остановили сепаратизм.На президентских выборах 2014 года он стал доверенным лицом Порошенко и руководил его предвыборным штабом в Одесской области. В августе того же года Алексея избрали главой Одесского областного совета. Однако в этой должности он провел лишь несколько месяцев. На внеочередных парламентских выборах по списку Блока Петра Порошенко он был избран депутатом Верховной Рады.Порошенко включил его также в состав украинской делегации на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где он из кожи вон лез, чтобы запомниться провокациями против российской делегации. В Совете Европы ему не раз выключали микрофон за оскорбления и неуместные комментарии.Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье тогда сделала ему замечание: "Господин Гончаренко, хочу напомнить вам, что мы находимся не на театральных подмостках". Европейский правозащитник Клаус Хофф заявил, что театральные выступления некоторых украинских политиков в Страсбурге являются оскорбительными как для самой ПАСЕ, так и Генерального секретаря Совета Европы. Подобное поведение, по его словам, лишь позорит Украину.В марте 2015 года он приезжал в Москву на похороны Бориса Немцова, где был задержан полицией, но вскоре отпущен в украинское посольство.В июле 2015 года телекамеры в эфире программы "Шустер Live" засекли смс от руководителя СБУ Грицака, который давал указания Алексею Гончаренко: "Говорить о Службе, про то, что она меняется, начинает работать, а не пиариться".В Раде Гончаренко не раз лез в драку со своими коллегами, в особенности, когда те напоминали ему о его былой позиции или называли политической проституткой. Благодаря своим частым перформансам он приобрел в Раде репутацию ручного клоуна Порошенко. Многим из депутатов также не нравилось, что Гончаренко ради своих стримов даже в кулуарах везде всовывал свою камеру в разговоры нардепов.В 2017 году Гончаренко якобы был похищен, но в тот же день оказалось, что это СБУ организовала похищение, чтобы обвинить в этом некоторых оппозиционных депутатов.В 2019 году Порошенко вновь провел его в парламент, где он сразу же занялся планами на российскую Кубань, которую называл "украинской". С 2022 года возглавил парламентское объединение "За свободный Кавказ", целью которого является, по сути, разжигание межэтнических столкновений на Кавказе.Последние годы Гончаренко курирует и финансирует деятельность "Гончаренко-центров" во всех регионах Украины. Занимаются они проведением онлайн-курсов, промывая мозги националистической версией истории Украины. Однако некоторые украинские эксперты полагают, что деятельность центров скорее виртуальная, а занимаются они отмыванием средств.В декабре "Гончаренко-центр" выпустил упаковки для куриных яиц с изображением Зеленского и надписью "Те самые яйца, которых не хватает Зеленскому для проведения демобилизации".Гончаренко, как и вся фракция "Евросолидарности" сейчас активно требуют принять закон о демобилизации военных, который определял бы сроки службы в армии. Именно этого требуют украинские военнослужащие, называя мобилизацию билетом в один конец. На них делает ставку, как Порошенко, так и его подручный Алексей Гончаренко. Перед Новым годом Гончаренко в Раде также требовал не надеяться на НАТО, а самим делать ядерную бомбу и плевать на всех. С другой стороны любое заявление от Гончаренко воспринимается давно, как нечто несерьезное и сказанное исключительно ради громкого словца и самопиара.О том, как ведут себя в эти сложные для Украины дни другие политики - в статье Дмитрия Ковалевича "Воюют с Рождеством, скупают платину и легализуют психические манипуляции. Чем занимается украинская элита"
https://ukraina.ru/20250108/1060142522.html
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, алексей гончаренко, петр порошенко, владимир зеленский, партия регионов, парламентская ассамблея совета европы, сво, евросолидарность
Эксклюзив, Украина, Алексей Гончаренко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Партия регионов, Парламентская ассамблея Совета Европы, СВО, Евросолидарность

Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко

06:25 11.01.2025
 
© goncharenko.org
© goncharenko.org
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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С начала СВО в Верховной Раде запретили присутствие журналистов, отменив также прямые трансляции из зала заседаний. На днях спикер Рады Руслан Стефанчук снова заявил, что журналистам не место в парламенте.
Тем не менее, некоторые депутаты считают себя, скорее, блогерами, чем депутатами. Они охотно снимают стримы из Рады, заодно пересказывая все сплетни и слухи. Особую активность в этом плане проявляет нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, снимая драки, склоки и даже крепкий здоровый сон депутатов в зале заседаний.
Гиперактивного Гончаренко даже его коллеги по фракции подчас не могут поставить на место – слишком уж силен у него зуд скандальной славы, слишком велики политические амбиции. Он пытается пристроиться к любой международной конференции, но только для того, чтобы обратить на себя внимание, выскочить из группы сереньких депутатов и заявить о себе западным партнерам.
На этой неделе он заявил, что его не пустили в эфир турецкого государственного телеканала TRT из-за футболки с надписью "Путин – террорист". Турки трижды просили его сменить провокационную футболку, но в результате обошлись без его интервью. Гончаренко же заявил, что так он воюет на информационном фронте.
Сейчас Гончаренко обслуживает Петра Порошенко, но, судя, по его международной гиперактивности, хотел бы заседать где-нибудь в Брюсселе.
Гончаренко – один из представителей украинской элиты, сын бывшего мэра Одессы (с 2010 по 2013) Алексея Костусева, который считался пророссийским политиком. Даже в администрации Виктора Януковича Костусева критиковали, что всю документацию города он вел исключительно на русском языке и регулярно требовал придать ему статус государственного.
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Его сын Алексей, взявший фамилию матери, начинал свою политическую карьеру под крылом отца. А в 2002-2005 гг. он обучался в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, расположенной в Москве. Как и его отец, он вступил в Партию регионов, а затем по списку партии был избран в одесский горсовет. В этот период Алексей ходит на парады 9 мая, носит георгиевскую ленту и выступает в защиту русского языка.
Однако в 2006 году его перехватывают британцы. Алексей отправляется по программе "Фонда Джона Смита" на стажировку в Великобританию. Однако по возвращении на Украину остается в Партии регионов, которая в 2012 даже выдвинула его кандидатом в Раду, хотя он в нее и не прошел.
"Партию регионов" он предает 19 февраля 2014 года как раз во время Евромайдана, резко меняя политическую ориентацию. В марте 2014 едет в Крым, чтобы сорвать референдум. Крымчане встретили его не очень приветливо – получив по лицу, Гончаренко вынужден был ретироваться.
В мае 2014 года Гончаренко цинично фотографировался на фоне тел жертв бойни в Одесском доме профсоюзов. Впоследствии он заявил, что они, дескать, тогда остановили сепаратизм.
На президентских выборах 2014 года он стал доверенным лицом Порошенко и руководил его предвыборным штабом в Одесской области. В августе того же года Алексея избрали главой Одесского областного совета. Однако в этой должности он провел лишь несколько месяцев. На внеочередных парламентских выборах по списку Блока Петра Порошенко он был избран депутатом Верховной Рады.
Порошенко включил его также в состав украинской делегации на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где он из кожи вон лез, чтобы запомниться провокациями против российской делегации. В Совете Европы ему не раз выключали микрофон за оскорбления и неуместные комментарии.
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье тогда сделала ему замечание: "Господин Гончаренко, хочу напомнить вам, что мы находимся не на театральных подмостках". Европейский правозащитник Клаус Хофф заявил, что театральные выступления некоторых украинских политиков в Страсбурге являются оскорбительными как для самой ПАСЕ, так и Генерального секретаря Совета Европы. Подобное поведение, по его словам, лишь позорит Украину.
В марте 2015 года он приезжал в Москву на похороны Бориса Немцова, где был задержан полицией, но вскоре отпущен в украинское посольство.
В июле 2015 года телекамеры в эфире программы "Шустер Live" засекли смс от руководителя СБУ Грицака, который давал указания Алексею Гончаренко: "Говорить о Службе, про то, что она меняется, начинает работать, а не пиариться".
В Раде Гончаренко не раз лез в драку со своими коллегами, в особенности, когда те напоминали ему о его былой позиции или называли политической проституткой. Благодаря своим частым перформансам он приобрел в Раде репутацию ручного клоуна Порошенко. Многим из депутатов также не нравилось, что Гончаренко ради своих стримов даже в кулуарах везде всовывал свою камеру в разговоры нардепов.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2024
21 декабря 2024, 03:06
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В 2017 году Гончаренко якобы был похищен, но в тот же день оказалось, что это СБУ организовала похищение, чтобы обвинить в этом некоторых оппозиционных депутатов.
В 2019 году Порошенко вновь провел его в парламент, где он сразу же занялся планами на российскую Кубань, которую называл "украинской". С 2022 года возглавил парламентское объединение "За свободный Кавказ", целью которого является, по сути, разжигание межэтнических столкновений на Кавказе.
Последние годы Гончаренко курирует и финансирует деятельность "Гончаренко-центров" во всех регионах Украины. Занимаются они проведением онлайн-курсов, промывая мозги националистической версией истории Украины. Однако некоторые украинские эксперты полагают, что деятельность центров скорее виртуальная, а занимаются они отмыванием средств.
В декабре "Гончаренко-центр" выпустил упаковки для куриных яиц с изображением Зеленского и надписью "Те самые яйца, которых не хватает Зеленскому для проведения демобилизации".
Гончаренко, как и вся фракция "Евросолидарности" сейчас активно требуют принять закон о демобилизации военных, который определял бы сроки службы в армии. Именно этого требуют украинские военнослужащие, называя мобилизацию билетом в один конец. На них делает ставку, как Порошенко, так и его подручный Алексей Гончаренко. Перед Новым годом Гончаренко в Раде также требовал не надеяться на НАТО, а самим делать ядерную бомбу и плевать на всех. С другой стороны любое заявление от Гончаренко воспринимается давно, как нечто несерьезное и сказанное исключительно ради громкого словца и самопиара.
О том, как ведут себя в эти сложные для Украины дни другие политики - в статье Дмитрия Ковалевича "Воюют с Рождеством, скупают платину и легализуют психические манипуляции. Чем занимается украинская элита"
 
ЭксклюзивУкраинаАлексей ГончаренкоПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийПартия регионовПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСВОЕвросолидарность
 
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