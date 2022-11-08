https://ukraina.ru/20221108/1040581266.html

Главное на 8 ноября: в России и в мире

Главное на 8 ноября: в России и в мире

Главное на 8 ноября: в России и в мире

Глава МИД России встретится в Москве со своим коллегой из Индии, в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, а во Франции рассмотрят апелляционную жалобу экс-президента Николя Саркози, признанного виновным в незаконном финансировании своей предвыборной кампании. Об этих и других событиях читайте в подборке на сайте Украина.ру

2022-11-08T02:31

2022-11-08T02:31

2022-11-08T02:31

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РоссияПройдут переговоры глав МИД РФ и Индии - Сергея Лаврова и Субраманьяма ДжайшанкараКак сообщили в пресс-службе МИД РФ, стороны обсудят торговлю, использование национальных валют во взаиморасчетах, а также перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России.Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар проведет встречу с министром промышленности и торговли РФ Денисом МантуровымОба государственных деятеля являются членами Межправительственной индийско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (IRIGC-TEC).Пройдут похороны руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы БабаевойПогибшую журналистку, руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлану Бабаеву похоронят на Троекуровском кладбище, церемония прощания начнётся в 13.00 мск.Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. В Краснодаре состоится конкурс кандидатур на должность мэра городаГородская Дума Краснодара в конце лета объявила конкурс на должность нового мэра. Такое решение депутаты приняли на 43-м внеочередном заседании.Кресло градоначальника Краснодара оказалось вакантным после досрочного ухода с этого поста Андрея Алексеенко по собственному желанию - сразу после ухода он был назначен первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской областиБлижнее зарубежьеВ Узбекистане откроется VIII международная научно-практическая конференция региональной антитеррористической структуры ШОС "Современная безопасность: вызовы и решения".МирВ США пройдут промежуточные выборы в Конгресс СШАТрадиционно основная борьба развернется между Демократической и Республиканской партиями. Демократы, от которых избрался Джо Байден на последних выборах, известны как "синие" (или либералы), а республиканцы, от которых баллотировался Дональд Трамп, известны как "красные" (или консерваторы). Сегодня демократы имеют в своем распоряжении 218 мандатов в палате представителей, а республиканцы – 212. При этом в верхней палате у демократов 49 кресел, а у республиканцев – 50.В Камбодже откроется саммит АСЕАНГлавным пунктом повестки дня ежегодного форума станет проблема борьбы с терроризмом. В работе саммита, помимо 10 стран АСЕАН, примут участие лидеры Китая, Японии, Южной Кореи и Индии.Для справки: АСЕАН включает в себя Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины. С 1996 года Российская Федерация является полноформатным диалоговым партнером АСЕАН.Начнется официальный визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна (в программе – участие в 25-й встрече Китай – АСЕАН).Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в Анкаре с премьер-министром Швеции Улофом КристерссономСтороны обсудят вопрос вступления Стокгольма в НАТО. Ранее стало известно, что Швеция направила Турции письмо с описанием действий, предпринятых для одобрения членства в НАТО, среди которых было заверение в том, что Стокгольм оперативно изучит запросы Анкары о выдаче подозреваемых в терроризме.В Тихом океане состоятся международные многосторонние маневры Malabar у побережья ЯпонииВо Франции апелляционный суд рассмотрит жалобу по делу бывшего президента Франции Николя СаркозиВ конце сентября парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и осудил его на один год заключения, при этом он будет отбывать этот срок вне тюрьмы и с электронным браслетом.

https://ukraina.ru/20221023/1040049390.html

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эксклюзив, анонс, главное, владимир путин, россия, украина, владимир зеленский, сша, джо байден