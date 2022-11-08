Главное на 8 ноября: в России и в мире
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221108/1040581266.html
Главное на 8 ноября: в России и в мире
Главное на 8 ноября: в России и в мире
Главное на 8 ноября: в России и в мире
Глава МИД России встретится в Москве со своим коллегой из Индии, в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, а во Франции рассмотрят апелляционную жалобу экс-президента Николя Саркози, признанного виновным в незаконном финансировании своей предвыборной кампании. Об этих и других событиях читайте в подборке на сайте Украина.ру
2022-11-08T02:31
2022-11-08T02:31
эксклюзив
анонс
главное
владимир путин
россия
украина
владимир зеленский
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg
РоссияПройдут переговоры глав МИД РФ и Индии - Сергея Лаврова и Субраманьяма ДжайшанкараКак сообщили в пресс-службе МИД РФ, стороны обсудят торговлю, использование национальных валют во взаиморасчетах, а также перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России.Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар проведет встречу с министром промышленности и торговли РФ Денисом МантуровымОба государственных деятеля являются членами Межправительственной индийско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (IRIGC-TEC).Пройдут похороны руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы БабаевойПогибшую журналистку, руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлану Бабаеву похоронят на Троекуровском кладбище, церемония прощания начнётся в 13.00 мск.Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. В Краснодаре состоится конкурс кандидатур на должность мэра городаГородская Дума Краснодара в конце лета объявила конкурс на должность нового мэра. Такое решение депутаты приняли на 43-м внеочередном заседании.Кресло градоначальника Краснодара оказалось вакантным после досрочного ухода с этого поста Андрея Алексеенко по собственному желанию - сразу после ухода он был назначен первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской областиБлижнее зарубежьеВ Узбекистане откроется VIII международная научно-практическая конференция региональной антитеррористической структуры ШОС "Современная безопасность: вызовы и решения".МирВ США пройдут промежуточные выборы в Конгресс СШАТрадиционно основная борьба развернется между Демократической и Республиканской партиями. Демократы, от которых избрался Джо Байден на последних выборах, известны как "синие" (или либералы), а республиканцы, от которых баллотировался Дональд Трамп, известны как "красные" (или консерваторы). Сегодня демократы имеют в своем распоряжении 218 мандатов в палате представителей, а республиканцы – 212. При этом в верхней палате у демократов 49 кресел, а у республиканцев – 50.В Камбодже откроется саммит АСЕАНГлавным пунктом повестки дня ежегодного форума станет проблема борьбы с терроризмом. В работе саммита, помимо 10 стран АСЕАН, примут участие лидеры Китая, Японии, Южной Кореи и Индии.Для справки: АСЕАН включает в себя Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины. С 1996 года Российская Федерация является полноформатным диалоговым партнером АСЕАН.Начнется официальный визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна (в программе – участие в 25-й встрече Китай – АСЕАН).Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в Анкаре с премьер-министром Швеции Улофом КристерссономСтороны обсудят вопрос вступления Стокгольма в НАТО. Ранее стало известно, что Швеция направила Турции письмо с описанием действий, предпринятых для одобрения членства в НАТО, среди которых было заверение в том, что Стокгольм оперативно изучит запросы Анкары о выдаче подозреваемых в терроризме.В Тихом океане состоятся международные многосторонние маневры Malabar у побережья ЯпонииВо Франции апелляционный суд рассмотрит жалобу по делу бывшего президента Франции Николя СаркозиВ конце сентября парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и осудил его на один год заключения, при этом он будет отбывать этот срок вне тюрьмы и с электронным браслетом.
https://ukraina.ru/20221023/1040049390.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_fc4f644f65a31b1e3b35f087b8694727.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, анонс, главное, владимир путин, россия, украина, владимир зеленский, сша, джо байден
Эксклюзив, анонс, главное, Владимир Путин, Россия, Украина, Владимир Зеленский, США, Джо Байден

Главное на 8 ноября: в России и в мире

02:31 08.11.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
Глава МИД России встретится в Москве со своим коллегой из Индии, в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, а во Франции рассмотрят апелляционную жалобу экс-президента Николя Саркози, признанного виновным в незаконном финансировании своей предвыборной кампании. Об этих и других событиях читайте в подборке на сайте Украина.ру

Россия

Пройдут переговоры глав МИД РФ и Индии - Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара
Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, стороны обсудят торговлю, использование национальных валют во взаиморасчетах, а также перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России.
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар проведет встречу с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым
Оба государственных деятеля являются членами Межправительственной индийско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (IRIGC-TEC).
"[На данной встрече] будут обсуждены вопросы двустороннего экономического сотрудничества в различных областях", — говорится в сообщении МИД Индии.
Пройдут похороны руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой
Погибшую журналистку, руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлану Бабаеву похоронят на Троекуровском кладбище, церемония прощания начнётся в 13.00 мск.
Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.
В Краснодаре состоится конкурс кандидатур на должность мэра города
Городская Дума Краснодара в конце лета объявила конкурс на должность нового мэра. Такое решение депутаты приняли на 43-м внеочередном заседании.
Кресло градоначальника Краснодара оказалось вакантным после досрочного ухода с этого поста Андрея Алексеенко по собственному желанию - сразу после ухода он был назначен первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области

Ближнее зарубежье

В Узбекистане откроется VIII международная научно-практическая конференция региональной антитеррористической структуры ШОС "Современная безопасность: вызовы и решения".

Мир

В США пройдут промежуточные выборы в Конгресс США
Традиционно основная борьба развернется между Демократической и Республиканской партиями. Демократы, от которых избрался Джо Байден на последних выборах, известны как "синие" (или либералы), а республиканцы, от которых баллотировался Дональд Трамп, известны как "красные" (или консерваторы).
Сегодня демократы имеют в своем распоряжении 218 мандатов в палате представителей, а республиканцы – 212. При этом в верхней палате у демократов 49 кресел, а у республиканцев – 50.
В Камбодже откроется саммит АСЕАН
Главным пунктом повестки дня ежегодного форума станет проблема борьбы с терроризмом. В работе саммита, помимо 10 стран АСЕАН, примут участие лидеры Китая, Японии, Южной Кореи и Индии.
Для справки: АСЕАН включает в себя Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины. С 1996 года Российская Федерация является полноформатным диалоговым партнером АСЕАН.
Начнется официальный визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна (в программе – участие в 25-й встрече Китай – АСЕАН).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в Анкаре с премьер-министром Швеции Улофом Кристерссоном
Стороны обсудят вопрос вступления Стокгольма в НАТО. Ранее стало известно, что Швеция направила Турции письмо с описанием действий, предпринятых для одобрения членства в НАТО, среди которых было заверение в том, что Стокгольм оперативно изучит запросы Анкары о выдаче подозреваемых в терроризме.
В Тихом океане состоятся международные многосторонние маневры Malabar у побережья Японии
Во Франции апелляционный суд рассмотрит жалобу по делу бывшего президента Франции Николя Саркози
В конце сентября парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и осудил его на один год заключения, при этом он будет отбывать этот срок вне тюрьмы и с электронным браслетом.
Беседа с экс-президентом Франции Н. Саркози в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 13:17
"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи УкраинеБывший президент Франции Николя Саркози заявил, что, поставляя Украине все больше оружия, Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции, передает 23 октября Le Journal du Dimanche
 
ЭксклюзиванонсглавноеВладимир ПутинРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСШАДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева
04:30Корнилов доказал, что Зеленский действует не в интересах украинцев
04:15"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке
04:07"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине
04:05Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин
04:00Зеленский должен был покаяться: эксперт объяснил смысл возвращения России к зерновой сделке
02:38Настал день, которого Зеленский боялся. Промежуточные выборы в Конгресс США и их последствия для Украины
02:31Главное на 8 ноября: в России и в мире
02:24Херсон сегодня: тревожная тишина в ожидании определённости
01:00"Чтоб рубеж княжества Российского по Вислу реку был". Как русские войска осаждали Львов
21:00Военный эксперт рассказал о самом мощном ударе, который нанесла Россия по энергетике Украины
20:08Турция предложит продлить работу "зернового коридора" из Одессы в Стамбул на год
20:00По дронам пли! Тактический отряд "Сурикаты" в Донбассе. ВИДЕО
19:57В Донецке во время обстрела погибла девочка-подросток
19:48Зеленский объяснил, зачем забрал "Укрнафту" у Коломойского
19:34Вице-спикер Молдавии обратился в прокуратуру после угроз наемников с Украины
19:31Юрий Кнутов: Россия уже разгромила ВСУ, поэтому США и НАТО готовы стереть Херсон с лица земли
19:01"Победа невозможна, лучше договаривайтесь": В США предсказали скорую смену режима Зеленского
19:00Эвакуация из Херсона, удар по Коломойскому. Итоги 7 ноября на Украине
18:44Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства
Лента новостейМолния