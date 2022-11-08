Сергей Михеев о деградации ООН, предстоящих выборах в Конгресс США и слухах о переговорах Москвы и Киева - 08.11.2022 Украина.ру
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Сергей Михеев о деградации ООН, предстоящих выборах в Конгресс США и слухах о переговорах Москвы и Киева
Сергей Михеев о деградации ООН, предстоящих выборах в Конгресс США и слухах о переговорах Москвы и Киева - 08.11.2022 Украина.ру
Сергей Михеев о деградации ООН, предстоящих выборах в Конгресс США и слухах о переговорах Москвы и Киева
Украина.ру, 08.11.2022
2022-11-08T07:00
2022-11-08T07:00
оон
сергей михеев
выборы
украина
россия
сша
перемирие
москва
киев
интервью
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Страны Запада обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. При этом ООН, которая призвана быть мировым арбитром, не может урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар.Как ООН превратилась в неэффективную структуру и на кого работает на самом деле, изданию Украина.ру объясняет политолог Сергей Михеев.— Сергей Александрович. ООН была создана как диалоговая площадка для решения конфликтов, в том числе по ядерным вопросам. Она стала еще одной попыткой ведущих государств мира объединиться и не дать людям истребить себя. Первые две закончились мировыми войнами. Почему эта структура "не работает"?— Потому что мы люди. Мы очень любим воевать, грабить друг друга – вот что нам нравится. Никакие организации нас не спасут, к сожалению. ООН никогда не функционировала нормально, вот в чём дело. Советский Союз преследовал свои интересы в этой Организации, англичане с американцами – свои. Да, формально они говорили о том, что эта структура нужна для того, чтобы прекратить войну. В реальности же ООН никогда серьёзно этим вопросом не занималась, а была просто ареной борьбы двух систем [СССР и Запада].Когда одна из система рухнула, вторая – монополизировала эту организацию и вывела свое влияние на первый план. Когда же мы попытались делать что-то, что не понравилось западным участникам ООН, они просто стали эту организацию маргинализировать, подменять её своими институтами: НАТО, Евросоюз и так далее.— Зачем тогда страны, в том числе Россия, обращаются в ООН с запросами. Например, Москва обращалась в Совбез ООН на тему создания "грязной бомбы" на Украине?— Потому что больше некуда. Если бы была какая-то более эффективная организация, мы бы обращались туда. Генеральная Ассамблея ООН – это сегодня единственная площадка, в рамках которой объединены все страны мира и куда можно обратиться ко всем государствам сразу. Американцы создали какие-то свои аналоги, где решают вопросы. В ООН они участвуют постольку-поскольку.У России таких аналогов по большому счету нет, только поэтому мы "носимся" с ООН – здесь мы можем сказать хоть что-то. Генассамблея давно не является эффективным инструментом для решения вопросов, но частичную легитимность все ещё сохраняет.— Западные страны обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, сообщают западные СМИ. С чем связана очередная волна подобных обсуждений?— В реальности я про это ничего не знаю. Никто ничего не знает. Ходят какие-то слухи из серии: одна бабка сказала, то ли есть переговоры, то ли нет; то ли есть желание компромисса, то ли нет такого желания. Одни про одно говорят, другие – про другое, и никому ничего доподлинно неизвестно. Мы же всё окружаем завесой секретности: американские газеты знают, а российские граждане нет, потому что наши власти им не сообщают об этом.Здесь наверняка говорить очень сложно, но смысл простой. С одной стороны, грубо говоря, мы не можем вытянуть такую победу, которая нам нужна сейчас. С другой стороны, Запад тоже понял, что обрушить Россию с помощью украинской кампании тоже невозможно. Ко всему прочему ещё и Европа, которая больше всего за это платит, понимает, что долго она не протянет в таком режиме: жить годами, десятилетиями так невозможно.Все это порождает разговоры о том, что, дескать, все ищут компромисс, но, какой он и что происходит на самом деле, никто не знает. Многие пересказывают какие-то слухи, добавляя к ним свои "финтифлюшки" и другое. Вот такая ситуация.— Как вы можете оценить в целом ситуацию на фронте? По Николаеву, Херсону, Киеву бьют постоянно, а Одессу как будто берегут. Почему?— Я не знаю. Это нужно спрашивать у Министерства обороны или у нашего президента Владимира Путина: говорят у него есть хитроумный план. Ходят слухи: одни говорят, что не можем; другие считают, что не хотим, потому что у кого-то есть какие-то интересы. Наверное, имеет место быть и то, и другое. В какой пропорции – неизвестно.— В США 8 ноября пройдут выборы в Конгресс. В связи с этим в публичном пространстве гадают, будет ли Америка дальше помогать Украине. США продолжит поддерживать Украину, считает Пушков. Об этом он написал у себя в телеграмм-канале 7 ноября. А что думаете Вы?— Что тут говорить – и так все ясно. С какой стати что-то должно развернуться? Это какие-то глупые мечты тех людей, которые последние 30 лет смотрят на Запад: если вдруг там будет вот так, тогда всё сложится хорошо. На самом деле, серьёзных предпосылок к тому, что что-то изменится, нет, потому что среди республиканцев не меньше русофобов, чем среди демократов. Кроме всего прочего, республиканцы – это как раз военно-промышленное лобби, для которого чем больше будет заказов на оружие, тем лучше.Единственное, что там есть, это маленькая деталь, заключающаяся вот в чем. Если республиканцы победят, то дальше, на следующих выборах, им надо завалить Байдена и выбрать своего президента. Поэтому они, видимо, будут критиковать или тормозить какие-то инициативы демократов, если получат большинство в Конгрессе. Косвенно это может сказаться на программах помощи Украине. А может и не сказаться – тут бабушка надвое сказала. По крайней мера надеяться на это, строить прогнозы или расчеты, не стоит.
https://ukraina.ru/20210615/1031639459.html
https://ukraina.ru/20221107/1040574112.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
оон, сергей михеев, выборы, украина, россия, сша, перемирие, москва, киев, интервью, конгресс сша, одесса
ООН, Сергей Михеев, выборы, Украина, Россия, США, перемирие, Москва, Киев, Интервью, Конгресс США, Одесса

Сергей Михеев о деградации ООН, предстоящих выборах в Конгресс США и слухах о переговорах Москвы и Киева

07:00 08.11.2022
 
© РИА Новости . Александр НатрускинСергей Михеев интервью
Сергей Михеев интервью - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
Анна Черкасова
Корреспондент
Все материалы
Страны Запада обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. При этом ООН, которая призвана быть мировым арбитром, не может урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар.
Как ООН превратилась в неэффективную структуру и на кого работает на самом деле, изданию Украина.ру объясняет политолог Сергей Михеев.
— Сергей Александрович. ООН была создана как диалоговая площадка для решения конфликтов, в том числе по ядерным вопросам. Она стала еще одной попыткой ведущих государств мира объединиться и не дать людям истребить себя. Первые две закончились мировыми войнами. Почему эта структура "не работает"?
— Потому что мы люди. Мы очень любим воевать, грабить друг друга – вот что нам нравится. Никакие организации нас не спасут, к сожалению. ООН никогда не функционировала нормально, вот в чём дело. Советский Союз преследовал свои интересы в этой Организации, англичане с американцами – свои.
Да, формально они говорили о том, что эта структура нужна для того, чтобы прекратить войну. В реальности же ООН никогда серьёзно этим вопросом не занималась, а была просто ареной борьбы двух систем [СССР и Запада].
Когда одна из система рухнула, вторая – монополизировала эту организацию и вывела свое влияние на первый план. Когда же мы попытались делать что-то, что не понравилось западным участникам ООН, они просто стали эту организацию маргинализировать, подменять её своими институтами: НАТО, Евросоюз и так далее.
Презентация книги Пройти свой путь - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня 2021, 10:13
Сергей Михеев: кто онРоссийский политолог, политик, теле- и радиоведущий
— Зачем тогда страны, в том числе Россия, обращаются в ООН с запросами. Например, Москва обращалась в Совбез ООН на тему создания "грязной бомбы" на Украине?
— Потому что больше некуда. Если бы была какая-то более эффективная организация, мы бы обращались туда. Генеральная Ассамблея ООН – это сегодня единственная площадка, в рамках которой объединены все страны мира и куда можно обратиться ко всем государствам сразу. Американцы создали какие-то свои аналоги, где решают вопросы. В ООН они участвуют постольку-поскольку.
У России таких аналогов по большому счету нет, только поэтому мы "носимся" с ООН – здесь мы можем сказать хоть что-то. Генассамблея давно не является эффективным инструментом для решения вопросов, но частичную легитимность все ещё сохраняет.
— Западные страны обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, сообщают западные СМИ. С чем связана очередная волна подобных обсуждений?
— В реальности я про это ничего не знаю. Никто ничего не знает. Ходят какие-то слухи из серии: одна бабка сказала, то ли есть переговоры, то ли нет; то ли есть желание компромисса, то ли нет такого желания. Одни про одно говорят, другие – про другое, и никому ничего доподлинно неизвестно. Мы же всё окружаем завесой секретности: американские газеты знают, а российские граждане нет, потому что наши власти им не сообщают об этом.
Здесь наверняка говорить очень сложно, но смысл простой. С одной стороны, грубо говоря, мы не можем вытянуть такую победу, которая нам нужна сейчас. С другой стороны, Запад тоже понял, что обрушить Россию с помощью украинской кампании тоже невозможно. Ко всему прочему ещё и Европа, которая больше всего за это платит, понимает, что долго она не протянет в таком режиме: жить годами, десятилетиями так невозможно.
Все это порождает разговоры о том, что, дескать, все ищут компромисс, но, какой он и что происходит на самом деле, никто не знает. Многие пересказывают какие-то слухи, добавляя к ним свои "финтифлюшки" и другое. Вот такая ситуация.
Украина - всё? Дудаков о двух главных сценариях после выборов в Конгресс
Вчера, 16:47
Украина - всё? Дудаков о двух главных сценариях после выборов в Конгресс США. ВидеоПолитолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о двух сценариях после промежуточных выборов в обе палаты конгресса США, а также о последствиях для Евросоюза и перспективах "республиканской зимы" для Украины:
— Как вы можете оценить в целом ситуацию на фронте? По Николаеву, Херсону, Киеву бьют постоянно, а Одессу как будто берегут. Почему?
— Я не знаю. Это нужно спрашивать у Министерства обороны или у нашего президента Владимира Путина: говорят у него есть хитроумный план. Ходят слухи: одни говорят, что не можем; другие считают, что не хотим, потому что у кого-то есть какие-то интересы. Наверное, имеет место быть и то, и другое. В какой пропорции – неизвестно.
— В США 8 ноября пройдут выборы в Конгресс. В связи с этим в публичном пространстве гадают, будет ли Америка дальше помогать Украине. США продолжит поддерживать Украину, считает Пушков. Об этом он написал у себя в телеграмм-канале 7 ноября. А что думаете Вы?
— Что тут говорить – и так все ясно. С какой стати что-то должно развернуться? Это какие-то глупые мечты тех людей, которые последние 30 лет смотрят на Запад: если вдруг там будет вот так, тогда всё сложится хорошо. На самом деле, серьёзных предпосылок к тому, что что-то изменится, нет, потому что среди республиканцев не меньше русофобов, чем среди демократов. Кроме всего прочего, республиканцы – это как раз военно-промышленное лобби, для которого чем больше будет заказов на оружие, тем лучше.
Единственное, что там есть, это маленькая деталь, заключающаяся вот в чем. Если республиканцы победят, то дальше, на следующих выборах, им надо завалить Байдена и выбрать своего президента. Поэтому они, видимо, будут критиковать или тормозить какие-то инициативы демократов, если получат большинство в Конгрессе. Косвенно это может сказаться на программах помощи Украине. А может и не сказаться – тут бабушка надвое сказала. По крайней мера надеяться на это, строить прогнозы или расчеты, не стоит.
 
ООНСергей МихееввыборыУкраинаРоссияСШАперемириеМоскваКиевИнтервьюКонгресс СШАОдесса
 
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