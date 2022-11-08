https://ukraina.ru/20221108/1040578485.html

Сергей Михеев о деградации ООН, предстоящих выборах в Конгресс США и слухах о переговорах Москвы и Киева

Сергей Михеев о деградации ООН, предстоящих выборах в Конгресс США и слухах о переговорах Москвы и Киева - 08.11.2022 Украина.ру

Сергей Михеев о деградации ООН, предстоящих выборах в Конгресс США и слухах о переговорах Москвы и Киева

Украина.ру, 08.11.2022

2022-11-08T07:00

2022-11-08T07:00

2022-11-08T07:00

оон

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Страны Запада обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. При этом ООН, которая призвана быть мировым арбитром, не может урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар.Как ООН превратилась в неэффективную структуру и на кого работает на самом деле, изданию Украина.ру объясняет политолог Сергей Михеев.— Сергей Александрович. ООН была создана как диалоговая площадка для решения конфликтов, в том числе по ядерным вопросам. Она стала еще одной попыткой ведущих государств мира объединиться и не дать людям истребить себя. Первые две закончились мировыми войнами. Почему эта структура "не работает"?— Потому что мы люди. Мы очень любим воевать, грабить друг друга – вот что нам нравится. Никакие организации нас не спасут, к сожалению. ООН никогда не функционировала нормально, вот в чём дело. Советский Союз преследовал свои интересы в этой Организации, англичане с американцами – свои. Да, формально они говорили о том, что эта структура нужна для того, чтобы прекратить войну. В реальности же ООН никогда серьёзно этим вопросом не занималась, а была просто ареной борьбы двух систем [СССР и Запада].Когда одна из система рухнула, вторая – монополизировала эту организацию и вывела свое влияние на первый план. Когда же мы попытались делать что-то, что не понравилось западным участникам ООН, они просто стали эту организацию маргинализировать, подменять её своими институтами: НАТО, Евросоюз и так далее.— Зачем тогда страны, в том числе Россия, обращаются в ООН с запросами. Например, Москва обращалась в Совбез ООН на тему создания "грязной бомбы" на Украине?— Потому что больше некуда. Если бы была какая-то более эффективная организация, мы бы обращались туда. Генеральная Ассамблея ООН – это сегодня единственная площадка, в рамках которой объединены все страны мира и куда можно обратиться ко всем государствам сразу. Американцы создали какие-то свои аналоги, где решают вопросы. В ООН они участвуют постольку-поскольку.У России таких аналогов по большому счету нет, только поэтому мы "носимся" с ООН – здесь мы можем сказать хоть что-то. Генассамблея давно не является эффективным инструментом для решения вопросов, но частичную легитимность все ещё сохраняет.— Западные страны обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, сообщают западные СМИ. С чем связана очередная волна подобных обсуждений?— В реальности я про это ничего не знаю. Никто ничего не знает. Ходят какие-то слухи из серии: одна бабка сказала, то ли есть переговоры, то ли нет; то ли есть желание компромисса, то ли нет такого желания. Одни про одно говорят, другие – про другое, и никому ничего доподлинно неизвестно. Мы же всё окружаем завесой секретности: американские газеты знают, а российские граждане нет, потому что наши власти им не сообщают об этом.Здесь наверняка говорить очень сложно, но смысл простой. С одной стороны, грубо говоря, мы не можем вытянуть такую победу, которая нам нужна сейчас. С другой стороны, Запад тоже понял, что обрушить Россию с помощью украинской кампании тоже невозможно. Ко всему прочему ещё и Европа, которая больше всего за это платит, понимает, что долго она не протянет в таком режиме: жить годами, десятилетиями так невозможно.Все это порождает разговоры о том, что, дескать, все ищут компромисс, но, какой он и что происходит на самом деле, никто не знает. Многие пересказывают какие-то слухи, добавляя к ним свои "финтифлюшки" и другое. Вот такая ситуация.— Как вы можете оценить в целом ситуацию на фронте? По Николаеву, Херсону, Киеву бьют постоянно, а Одессу как будто берегут. Почему?— Я не знаю. Это нужно спрашивать у Министерства обороны или у нашего президента Владимира Путина: говорят у него есть хитроумный план. Ходят слухи: одни говорят, что не можем; другие считают, что не хотим, потому что у кого-то есть какие-то интересы. Наверное, имеет место быть и то, и другое. В какой пропорции – неизвестно.— В США 8 ноября пройдут выборы в Конгресс. В связи с этим в публичном пространстве гадают, будет ли Америка дальше помогать Украине. США продолжит поддерживать Украину, считает Пушков. Об этом он написал у себя в телеграмм-канале 7 ноября. А что думаете Вы?— Что тут говорить – и так все ясно. С какой стати что-то должно развернуться? Это какие-то глупые мечты тех людей, которые последние 30 лет смотрят на Запад: если вдруг там будет вот так, тогда всё сложится хорошо. На самом деле, серьёзных предпосылок к тому, что что-то изменится, нет, потому что среди республиканцев не меньше русофобов, чем среди демократов. Кроме всего прочего, республиканцы – это как раз военно-промышленное лобби, для которого чем больше будет заказов на оружие, тем лучше.Единственное, что там есть, это маленькая деталь, заключающаяся вот в чем. Если республиканцы победят, то дальше, на следующих выборах, им надо завалить Байдена и выбрать своего президента. Поэтому они, видимо, будут критиковать или тормозить какие-то инициативы демократов, если получат большинство в Конгрессе. Косвенно это может сказаться на программах помощи Украине. А может и не сказаться – тут бабушка надвое сказала. По крайней мера надеяться на это, строить прогнозы или расчеты, не стоит.

https://ukraina.ru/20210615/1031639459.html

https://ukraina.ru/20221107/1040574112.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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