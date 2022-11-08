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Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины

Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины - 08.11.2022 Украина.ру

Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины

Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс, на которых решится, какая партия будет править страной республиканцы или демократы. Как победы любой из них отразится на военной помощи Киеву, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Александр Домрин

2022-11-08T06:07

2022-11-08T06:07

2022-11-08T06:07

новости

александр домрин

американист

военная помощь

украина

сша

выборы

республиканцы

демократы

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По его мнению, решительным образом ничего не изменится, кто бы ни пришел первым в предстоящей политической гонке, поскольку "финансирование" киевского режима – это вложение в собственный ВПК и как следствие американскую экономику. Единственное различие будет заключаться в том, насколько легко будут отдаваться искомые миллионы долларов.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр домрин, американист, военная помощь, украина, сша, выборы, республиканцы, демократы