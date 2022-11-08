Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины - 08.11.2022 Украина.ру
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Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины
Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины - 08.11.2022 Украина.ру
Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины
Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс, на которых решится, какая партия будет править страной республиканцы или демократы. Как победы любой из них отразится на военной помощи Киеву, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Александр Домрин
2022-11-08T06:07
2022-11-08T06:07
новости
александр домрин
американист
военная помощь
украина
сша
выборы
республиканцы
демократы
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По его мнению, решительным образом ничего не изменится, кто бы ни пришел первым в предстоящей политической гонке, поскольку "финансирование" киевского режима – это вложение в собственный ВПК и как следствие американскую экономику. Единственное различие будет заключаться в том, насколько легко будут отдаваться искомые миллионы долларов.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, александр домрин, американист, военная помощь, украина, сша, выборы, республиканцы, демократы
Новости, Александр Домрин, американист, военная помощь, Украина, США, выборы, республиканцы, демократы

Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины

06:07 08.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПраймериз кандидатов от Демократической партии США
Праймериз кандидатов от Демократической партии США - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс, на которых решится, какая партия будет править страной республиканцы или демократы. Как победы любой из них отразится на военной помощи Киеву, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Александр Домрин
По его мнению, решительным образом ничего не изменится, кто бы ни пришел первым в предстоящей политической гонке, поскольку "финансирование" киевского режима – это вложение в собственный ВПК и как следствие американскую экономику. Единственное различие будет заключаться в том, насколько легко будут отдаваться искомые миллионы долларов.
"Республиканцы, на самом деле, продолжат оказывать финансовую военную помощь Украине и не будут обсуждать ее прекращение. Разница будет только в том, что правая партия, отражая настроения своих избирателей, поставит вопрос об ответственности: давайте посмотрим куда идут наши деньги, на что демократы эти миллиарды долларов потратили. Потому что много средств, направленных на Украину, элементарно разворовывается", - сказал Домрин.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Александр Домрин
4 ноября, 14:30
Александр Домрин: Украина тратит деньги американского народа на "грязную бомбу" и домик в Майами
 
НовостиАлександр Домринамериканиствоенная помощьУкраинаСШАвыборыреспубликанцыдемократы
 
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