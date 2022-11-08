https://ukraina.ru/20221108/1040569043.html
Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины
Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины - 08.11.2022 Украина.ру
Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины
Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс, на которых решится, какая партия будет править страной республиканцы или демократы. Как победы любой из них отразится на военной помощи Киеву, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Александр Домрин
2022-11-08T06:07
2022-11-08T06:07
2022-11-08T06:07
новости
александр домрин
американист
военная помощь
украина
сша
выборы
республиканцы
демократы
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По его мнению, решительным образом ничего не изменится, кто бы ни пришел первым в предстоящей политической гонке, поскольку "финансирование" киевского режима – это вложение в собственный ВПК и как следствие американскую экономику. Единственное различие будет заключаться в том, насколько легко будут отдаваться искомые миллионы долларов.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр домрин, американист, военная помощь, украина, сша, выборы, республиканцы, демократы
Новости, Александр Домрин, американист, военная помощь, Украина, США, выборы, республиканцы, демократы
Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины
Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс, на которых решится, какая партия будет править страной республиканцы или демократы. Как победы любой из них отразится на военной помощи Киеву, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Александр Домрин
По его мнению, решительным образом ничего не изменится, кто бы ни пришел первым в предстоящей политической гонке, поскольку "финансирование" киевского режима – это вложение в собственный ВПК и как следствие американскую экономику. Единственное различие будет заключаться в том, насколько легко будут отдаваться искомые миллионы долларов.
"Республиканцы, на самом деле, продолжат оказывать финансовую военную помощь Украине и не будут обсуждать ее прекращение. Разница будет только в том, что правая партия, отражая настроения своих избирателей, поставит вопрос об ответственности: давайте посмотрим куда идут наши деньги, на что демократы эти миллиарды долларов потратили. Потому что много средств, направленных на Украину, элементарно разворовывается", - сказал Домрин.
Полностью прочитать интервью можно здесь: