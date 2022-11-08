https://ukraina.ru/20221108/1040562439.html
Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов
Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов - 08.11.2022 Украина.ру
Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов
Западные страны будут требовать от Украины большего кровопролития. Таким мнением поделился обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-08T07:00
2022-11-08T07:00
2022-11-08T07:00
эксперт
новости
корнилов
борис джонсон
переговоры
кровопролитие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
"Сказал же бывший премьер Великобритании [Борис Джонсон], что Украина будет воевать до последней капли крови. Видимо, с точки зрения Запада, Украина пролила еще недостаточно крови", - предположил эксперт.В феврале бывший тогда британским премьером Борис Джонсон пытался припугнуть Россию, заверяя, что украинцы якобы будут бороться "до последней капли крови".После того как в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России и местными главами военно-гражданских администраций были подписаны соответствующие соглашения с Москвой, Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Владимиром Путиным."Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", — сказал президент Украины.Кремль, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт, новости, корнилов, борис джонсон, переговоры, кровопролитие
эксперт, Новости, Корнилов, Борис Джонсон, переговоры, кровопролитие
Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов
Западные страны будут требовать от Украины большего кровопролития. Таким мнением поделился обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру
"Сказал же бывший премьер Великобритании [Борис Джонсон], что Украина будет воевать до последней капли крови. Видимо, с точки зрения Запада, Украина пролила еще недостаточно крови", - предположил эксперт.
В феврале бывший тогда британским премьером Борис Джонсон пытался припугнуть Россию, заверяя, что украинцы якобы будут бороться "до последней капли крови".
После того как в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России и местными главами военно-гражданских администраций были подписаны соответствующие соглашения с Москвой, Владимир Зеленский
утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Владимиром Путиным
.
"Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", — сказал президент Украины.
Кремль, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.