Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов - 08.11.2022 Украина.ру
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Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов
Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов - 08.11.2022 Украина.ру
Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов
Западные страны будут требовать от Украины большего кровопролития. Таким мнением поделился обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-08T07:00
2022-11-08T07:00
эксперт
новости
корнилов
борис джонсон
переговоры
кровопролитие
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"Сказал же бывший премьер Великобритании [Борис Джонсон], что Украина будет воевать до последней капли крови. Видимо, с точки зрения Запада, Украина пролила еще недостаточно крови", - предположил эксперт.В феврале бывший тогда британским премьером Борис Джонсон пытался припугнуть Россию, заверяя, что украинцы якобы будут бороться "до последней капли крови".После того как в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России и местными главами военно-гражданских администраций были подписаны соответствующие соглашения с Москвой, Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Владимиром Путиным."Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", — сказал президент Украины.Кремль, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксперт, новости, корнилов, борис джонсон, переговоры, кровопролитие
эксперт, Новости, Корнилов, Борис Джонсон, переговоры, кровопролитие

Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов

07:00 08.11.2022
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
Западные страны будут требовать от Украины большего кровопролития. Таким мнением поделился обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру
"Сказал же бывший премьер Великобритании [Борис Джонсон], что Украина будет воевать до последней капли крови. Видимо, с точки зрения Запада, Украина пролила еще недостаточно крови", - предположил эксперт.
В феврале бывший тогда британским премьером Борис Джонсон пытался припугнуть Россию, заверяя, что украинцы якобы будут бороться "до последней капли крови".
После того как в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России и местными главами военно-гражданских администраций были подписаны соответствующие соглашения с Москвой, Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.
"Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", — сказал президент Украины.
Кремль, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
экспертНовостиКорниловБорис Джонсонпереговорыкровопролитие
 
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