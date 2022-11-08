https://ukraina.ru/20221108/1040562439.html

Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов

Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов - 08.11.2022 Украина.ру

Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов

Западные страны будут требовать от Украины большего кровопролития. Таким мнением поделился обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-08T07:00

2022-11-08T07:00

2022-11-08T07:00

эксперт

новости

корнилов

борис джонсон

переговоры

кровопролитие

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"Сказал же бывший премьер Великобритании [Борис Джонсон], что Украина будет воевать до последней капли крови. Видимо, с точки зрения Запада, Украина пролила еще недостаточно крови", - предположил эксперт.В феврале бывший тогда британским премьером Борис Джонсон пытался припугнуть Россию, заверяя, что украинцы якобы будут бороться "до последней капли крови".После того как в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России и местными главами военно-гражданских администраций были подписаны соответствующие соглашения с Москвой, Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Владимиром Путиным."Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", — сказал президент Украины.Кремль, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт, новости, корнилов, борис джонсон, переговоры, кровопролитие