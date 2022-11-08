Целились в Россию, попали в Азию: энергетик объяснил реакцию Катара на антироссийскую идею Европы - 08.11.2022 Украина.ру
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Целились в Россию, попали в Азию: энергетик объяснил реакцию Катара на антироссийскую идею Европы
Целились в Россию, попали в Азию: энергетик объяснил реакцию Катара на антироссийскую идею Европы - 08.11.2022 Украина.ру
Целились в Россию, попали в Азию: энергетик объяснил реакцию Катара на антироссийскую идею Европы
В октябре Еврокомиссия представила свой план по выходу из энергетического кризиса в газовой области. Среди прочих мер там указывалось "динамическое ценообразование" на энергоресурсы. В Катаре вполне ожидаемо выступили против, сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
2022-11-08T05:30
2022-11-08T05:30
новости
энергетика
катар
россия
европа
газ
цены
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Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы разрушает правила конкуренции и ставит под угрозу инвестиции в газовой сфере. Поэтому страна выступила против искусственных ограничений, а если они всё же будут - имеет право перенаправить СПГ из Европы в другие точки.Фролов напомнил, что поставщики сейчас продают газ на европейском рынке, исходя из биржевого принципа ценообразования, который когда-то навязал Евросоюз, пытаюсь получить меньшую цену на энергоресурсы.Логично, подытожил он, что Катару и другим поставщикам энергоресурсов это не понравилось, ведь их попытаются "кинуть" по той же схеме. Вот только в этот раз такое вряд ли пройдет: Доха просто предложит ЕС пойти поискать другой газ.Британское агентство Reuters 4 ноября опубликовало сообщение о том, что страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия достигли договоренности по установлению фиксированной цены на российскую нефть.Известно, что сам "потолок" цены пока не определен, установить его обещают в ближайшие недели. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила остановиться на стоимости 60 долларов за баррель.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221105/1040506370.html
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новости, энергетика, катар, россия, европа, газ, цены
Новости, энергетика, Катар, Россия, Европа, газ, цены

Целились в Россию, попали в Азию: энергетик объяснил реакцию Катара на антироссийскую идею Европы

05:30 08.11.2022
 
© РИА Новости . Абдулкадер Хадж / Перейти в фотобанкГорода мира. Доха
Города мира. Доха - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Абдулкадер Хадж
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В октябре Еврокомиссия представила свой план по выходу из энергетического кризиса в газовой области. Среди прочих мер там указывалось "динамическое ценообразование" на энергоресурсы. В Катаре вполне ожидаемо выступили против, сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы разрушает правила конкуренции и ставит под угрозу инвестиции в газовой сфере. Поэтому страна выступила против искусственных ограничений, а если они всё же будут - имеет право перенаправить СПГ из Европы в другие точки.
Фролов напомнил, что поставщики сейчас продают газ на европейском рынке, исходя из биржевого принципа ценообразования, который когда-то навязал Евросоюз, пытаюсь получить меньшую цену на энергоресурсы.
"Как только эти правила стали работать не в пользу Евросоюза, а против, а на рынке так бывает, Евросоюз сучит ножками. И говорит: "нет, нам не нравится, что вы продаёте так дорого. Мы уже придумали эти правила для того, чтобы вы продавали нам дёшево. А если вы продаёте дорого, то плохие правила." Извините, попахивает неким идиотизмом", - заявил энергетик.
Логично, подытожил он, что Катару и другим поставщикам энергоресурсов это не понравилось, ведь их попытаются "кинуть" по той же схеме. Вот только в этот раз такое вряд ли пройдет: Доха просто предложит ЕС пойти поискать другой газ.
Британское агентство Reuters 4 ноября опубликовало сообщение о том, что страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия достигли договоренности по установлению фиксированной цены на российскую нефть.
Известно, что сам "потолок" цены пока не определен, установить его обещают в ближайшие недели. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила остановиться на стоимости 60 долларов за баррель.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Александр Фролов интервью
5 ноября, 13:32
Александр Фролов: "Остыньте, ребята!" — Катар возмущен европейским потолком цен на газ не из-за России
 
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