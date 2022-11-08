https://ukraina.ru/20221108/1040557966.html

Целились в Россию, попали в Азию: энергетик объяснил реакцию Катара на антироссийскую идею Европы

Целились в Россию, попали в Азию: энергетик объяснил реакцию Катара на антироссийскую идею Европы - 08.11.2022 Украина.ру

Целились в Россию, попали в Азию: энергетик объяснил реакцию Катара на антироссийскую идею Европы

В октябре Еврокомиссия представила свой план по выходу из энергетического кризиса в газовой области. Среди прочих мер там указывалось "динамическое ценообразование" на энергоресурсы. В Катаре вполне ожидаемо выступили против, сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

2022-11-08T05:30

2022-11-08T05:30

2022-11-08T05:30

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Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы разрушает правила конкуренции и ставит под угрозу инвестиции в газовой сфере. Поэтому страна выступила против искусственных ограничений, а если они всё же будут - имеет право перенаправить СПГ из Европы в другие точки.Фролов напомнил, что поставщики сейчас продают газ на европейском рынке, исходя из биржевого принципа ценообразования, который когда-то навязал Евросоюз, пытаюсь получить меньшую цену на энергоресурсы.Логично, подытожил он, что Катару и другим поставщикам энергоресурсов это не понравилось, ведь их попытаются "кинуть" по той же схеме. Вот только в этот раз такое вряд ли пройдет: Доха просто предложит ЕС пойти поискать другой газ.Британское агентство Reuters 4 ноября опубликовало сообщение о том, что страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия достигли договоренности по установлению фиксированной цены на российскую нефть.Известно, что сам "потолок" цены пока не определен, установить его обещают в ближайшие недели. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила остановиться на стоимости 60 долларов за баррель.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221105/1040506370.html

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новости, энергетика, катар, россия, европа, газ, цены