"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке - 08.11.2022 Украина.ру
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"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке
"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке - 08.11.2022 Украина.ру
"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке
Политолог Ростислав Ищенко напомнил в интервью изданию Украина.ру, что Россия не объявляла о блокаде Одессы и всех остальных украинских портов
2022-11-08T04:15
2022-11-08T04:15
новости
украина
политолог
россия
одесса
зерно
зерновая сделка
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Россия эту позицию не дезавуировала, напоминает эксперт, соответственно, останавливать какие-то суда для предъявления каких-то претензий российские военные просто не имеют права.Если Россия заявит, что "там блокада, зона войны и т.д." – тогда можно даже топить. Но, опять-таки, страшно представить, какой вой поднимется, если Москва начнёт "пачками" топить зерновозы по всему миру, считает Ищенко.Соответственно, у России очень уязвимая и невыгодная позиция: Европа продемонстрировала, что ей в принципе наплевать - будет эта самая сделка, или не будет этой сделки. Соединенные Штаты собирались "верещать" на весь мир о том, что Россия опять морит голодом Африку. А заявления РФ о том о готовности бесплатно поставлять зерно в Африку, никого не интересуют, потому что их слышат только в России и там, где хотят слышать. А то, что "верещат" США слышно по всему миру.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221104/1040465635.html
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новости, украина, политолог, россия, одесса, зерно, зерновая сделка
Новости, Украина, политолог, Россия, Одесса, зерно, зерновая сделка

"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке

04:15 08.11.2022
 
© AP / Khalil Hamra
- РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP / Khalil Hamra
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Политолог Ростислав Ищенко напомнил в интервью изданию Украина.ру, что Россия не объявляла о блокаде Одессы и всех остальных украинских портов
Причем, когда мы вели переговоры о зерновой сделке, нам говорили - так вы блокируете Одесский порт, они оттуда уйти не могут. Мы говорили - нет, мы не блокируем, пожалуйста, пусть плывут, это они там сами мин набросали и поэтому не могут сквозь эти мины пройти.
Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Политолог
Россия эту позицию не дезавуировала, напоминает эксперт, соответственно, останавливать какие-то суда для предъявления каких-то претензий российские военные просто не имеют права.
Если Россия заявит, что "там блокада, зона войны и т.д." – тогда можно даже топить. Но, опять-таки, страшно представить, какой вой поднимется, если Москва начнёт "пачками" топить зерновозы по всему миру, считает Ищенко.
Соответственно, у России очень уязвимая и невыгодная позиция: Европа продемонстрировала, что ей в принципе наплевать - будет эта самая сделка, или не будет этой сделки. Соединенные Штаты собирались "верещать" на весь мир о том, что Россия опять морит голодом Африку. А заявления РФ о том о готовности бесплатно поставлять зерно в Африку, никого не интересуют, потому что их слышат только в России и там, где хотят слышать. А то, что "верещат" США слышно по всему миру.

Поэтому нам надо было быстро вернуться в сделку с наименьшими репутационными потерями. Да, кстати [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган – тоже фактор, потому что Западу наплевать, заработает Эрдоган или нет, а Эрдогану не наплевать. Мы получались виноватыми в том, что Эрдоган больше не заработает, тем более, перед своими судьбоносными выборами, где ему деньги совсем не помешают.

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Политолог
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 06:00
Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странамМосква вернулась в зерновую сделку в обмен на гарантии Киева не использовать продовольственный коридор в военных целях. Президент Владимир Путин заявил, что если Украина нарушит обещание, РФ выйдет из соглашения, а беднейшим странам поставит зерно бесплатно. Перспективы такого исхода в интервью Украина.ру оценил экономист и политолог Алексей Зубец
 
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