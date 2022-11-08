https://ukraina.ru/20221108/1040555956.html

"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке

"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке - 08.11.2022 Украина.ру

"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке

Политолог Ростислав Ищенко напомнил в интервью изданию Украина.ру, что Россия не объявляла о блокаде Одессы и всех остальных украинских портов

2022-11-08T04:15

2022-11-08T04:15

2022-11-08T04:15

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Россия эту позицию не дезавуировала, напоминает эксперт, соответственно, останавливать какие-то суда для предъявления каких-то претензий российские военные просто не имеют права.Если Россия заявит, что "там блокада, зона войны и т.д." – тогда можно даже топить. Но, опять-таки, страшно представить, какой вой поднимется, если Москва начнёт "пачками" топить зерновозы по всему миру, считает Ищенко.Соответственно, у России очень уязвимая и невыгодная позиция: Европа продемонстрировала, что ей в принципе наплевать - будет эта самая сделка, или не будет этой сделки. Соединенные Штаты собирались "верещать" на весь мир о том, что Россия опять морит голодом Африку. А заявления РФ о том о готовности бесплатно поставлять зерно в Африку, никого не интересуют, потому что их слышат только в России и там, где хотят слышать. А то, что "верещат" США слышно по всему миру.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221104/1040465635.html

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2022

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новости, украина, политолог, россия, одесса, зерно, зерновая сделка