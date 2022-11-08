"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке
© AP / Khalil Hamra
© AP / Khalil Hamra
Политолог Ростислав Ищенко напомнил в интервью изданию Украина.ру, что Россия не объявляла о блокаде Одессы и всех остальных украинских портов
Причем, когда мы вели переговоры о зерновой сделке, нам говорили - так вы блокируете Одесский порт, они оттуда уйти не могут. Мы говорили - нет, мы не блокируем, пожалуйста, пусть плывут, это они там сами мин набросали и поэтому не могут сквозь эти мины пройти.
Россия эту позицию не дезавуировала, напоминает эксперт, соответственно, останавливать какие-то суда для предъявления каких-то претензий российские военные просто не имеют права.
Если Россия заявит, что "там блокада, зона войны и т.д." – тогда можно даже топить. Но, опять-таки, страшно представить, какой вой поднимется, если Москва начнёт "пачками" топить зерновозы по всему миру, считает Ищенко.
Соответственно, у России очень уязвимая и невыгодная позиция: Европа продемонстрировала, что ей в принципе наплевать - будет эта самая сделка, или не будет этой сделки. Соединенные Штаты собирались "верещать" на весь мир о том, что Россия опять морит голодом Африку. А заявления РФ о том о готовности бесплатно поставлять зерно в Африку, никого не интересуют, потому что их слышат только в России и там, где хотят слышать. А то, что "верещат" США слышно по всему миру.
Поэтому нам надо было быстро вернуться в сделку с наименьшими репутационными потерями. Да, кстати [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган – тоже фактор, потому что Западу наплевать, заработает Эрдоган или нет, а Эрдогану не наплевать. Мы получались виноватыми в том, что Эрдоган больше не заработает, тем более, перед своими судьбоносными выборами, где ему деньги совсем не помешают.
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
4 ноября, 06:00Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странамМосква вернулась в зерновую сделку в обмен на гарантии Киева не использовать продовольственный коридор в военных целях. Президент Владимир Путин заявил, что если Украина нарушит обещание, РФ выйдет из соглашения, а беднейшим странам поставит зерно бесплатно. Перспективы такого исхода в интервью Украина.ру оценил экономист и политолог Алексей Зубец