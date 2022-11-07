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Снится, что она "Шахид". Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит по ВСУ тысячами "Гераней"

Снится, что она "Шахид". Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит по ВСУ тысячами "Гераней" - 07.11.2022 Украина.ру

Снится, что она "Шахид". Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит по ВСУ тысячами "Гераней"

Это очень хорошо, если беспилотников "Герань/Шахид" в воздухе будет находиться одновременно сотни. Финансовые возможности у России для этого есть. Но не надо думать, что у вас есть супероружие, которое одним махом решит вашу проблему. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T15:28

2022-11-07T15:28

2022-11-07T15:28

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беспилотник

герань

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Норин в связи с этим посетовал, что России так и не удалось наладить собственное производство аналогичных БПЛА.Короче говоря, критически важно развернуть производство таких беспилотников в России. Это очень полезная штука, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, беспилотник, герань