Снится, что она "Шахид". Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит по ВСУ тысячами "Гераней" - 07.11.2022 Украина.ру
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Снится, что она "Шахид". Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит по ВСУ тысячами "Гераней"
Снится, что она "Шахид". Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит по ВСУ тысячами "Гераней" - 07.11.2022 Украина.ру
Снится, что она "Шахид". Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит по ВСУ тысячами "Гераней"
Это очень хорошо, если беспилотников "Герань/Шахид" в воздухе будет находиться одновременно сотни. Финансовые возможности у России для этого есть. Но не надо думать, что у вас есть супероружие, которое одним махом решит вашу проблему. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T15:28
2022-11-07T15:28
новости
россия
всу
беспилотник
герань
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Норин в связи с этим посетовал, что России так и не удалось наладить собственное производство аналогичных БПЛА.Короче говоря, критически важно развернуть производство таких беспилотников в России. Это очень полезная штука, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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новости, россия, всу, беспилотник, герань
Новости, Россия, ВСУ, беспилотник, Герань

Снится, что она "Шахид". Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит по ВСУ тысячами "Гераней"

15:28 07.11.2022
 
© commons.wikimedia.org / Fars Media Corporation
- РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© commons.wikimedia.org / Fars Media Corporation
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Это очень хорошо, если беспилотников "Герань/Шахид" в воздухе будет находиться одновременно сотни. Финансовые возможности у России для этого есть. Но не надо думать, что у вас есть супероружие, которое одним махом решит вашу проблему. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
""Хаймарсы" не привели к разгрому российских вооруженных сил. И "Герань", которой снится, что она "Шахид" - тоже не супероружие. Это боеприпас. Да, он эффективный и высокоточный, он влияет на ход боевых действий. Но не надо думать, что мы запустим 2000 "Шахидов", которые все взорвут. Это детский сад", - уверен эксперт.
Норин в связи с этим посетовал, что России так и не удалось наладить собственное производство аналогичных БПЛА.
"Нельзя сказать, что такой боеприпас – нечто поразительное, удивительное и технически невыполнимое. Опыты с отечественными беспилотниками давно велись, еще в Чечне что-то летало, но мы почему-то оказываемся в ситуации, когда у нас все довольно напряженно со своими БПЛА", - категоричен он.
Короче говоря, критически важно развернуть производство таких беспилотников в России. Это очень полезная штука, заключил собеседник издания.
 
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