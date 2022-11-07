https://ukraina.ru/20221107/1040565923.html
Во что превращается металлургия Донбасса при России - спецрепортаж. Видео
Во что превращается металлургия Донбасса при России - спецрепортаж. Видео - 07.11.2022 Украина.ру
Во что превращается металлургия Донбасса при России - спецрепортаж. Видео
В истории Енакиевского металлургического завода, который расположен в ДНР, были взлеты и падения, но за век с четвертью он практически без остановок давал металл, который тут же металлурги превращали в продукцию. Завод всё это время был и остается кормильцем для тысяч горожан и их семей.
2022-11-07T14:41
2022-11-07T14:41
2022-11-07T14:41
металлургия
донбасс
промышленность
видео
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Нынешним летом компания наконец-то вывела все заводы на номинальные мощности, а также закрыла многомесячные долги по зарплате. Журналисты Украина.ру Александр Чаленко и Вячеслав Сычёв побывали на предприятии и пообщались с мастерами, бригадирами и заместителем начальника доменного цеха. Из нашего спецрепортажа Вы узнаете, что пережило предприятие за 8 лет и почему его сотрудники считают себя русскими людьми, а также о том, как возрождается промышленность Донбасса.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
металлургия, донбасс, промышленность, видео, видео
металлургия, Донбасс, промышленность, Видео
Во что превращается металлургия Донбасса при России - спецрепортаж. Видео
В истории Енакиевского металлургического завода, который расположен в ДНР, были взлеты и падения, но за век с четвертью он практически без остановок давал металл, который тут же металлурги превращали в продукцию. Завод всё это время был и остается кормильцем для тысяч горожан и их семей.
Нынешним летом компания наконец-то вывела все заводы на номинальные мощности, а также закрыла многомесячные долги по зарплате. Журналисты Украина.ру
Александр Чаленко и Вячеслав Сычёв побывали на предприятии и пообщались с мастерами, бригадирами и заместителем начальника доменного цеха. Из нашего спецрепортажа Вы узнаете, что пережило предприятие за 8 лет и почему его сотрудники считают себя русскими людьми, а также о том, как возрождается промышленность Донбасса.