https://ukraina.ru/20221107/1040558869.html

"Кац предлагает сдаться". США посылают России миролюбивые сигналы, на которые обижаются в Киеве

"Кац предлагает сдаться". США посылают России миролюбивые сигналы, на которые обижаются в Киеве - 07.11.2022 Украина.ру

"Кац предлагает сдаться". США посылают России миролюбивые сигналы, на которые обижаются в Киеве

Украина.ру, 07.11.2022

2022-11-07T13:21

2022-11-07T13:21

2022-11-07T14:01

эксклюзив

спецоперация

украина

конгресс сша

сша

переговоры

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040559714_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_97ede37b9aaa114905f980ed15b4c41f.jpg

Хотя именно США взрастили монстра из постмайданной украинской власти, и именно США спровоцировали нынешний вооружённый конфликт на Украине, они же стараются не допустить чрезмерной его эскалации. Для "притушивания" конфликта используются меры военные (непредоставление необходимой военной информации), военно-экономические (ограничение поставок вооружений), дипломатические. Именно на последние делается акцент сейчас.Вот, например, 5 ноября The Washigton Post опубликовала статью под характерным названием "США в частном порядке просят Украину показать, что они открыты для переговоров с Россией". Украинские власти такой открытости не демонстрируют. Особенное внимание обращается на запрет вести переговоры с Путиным (введён в действие указом Зеленского 4 октября).Правда, авторы сами убоялись свой отваги и, зная склочный характер "украинских партнёров", уточнили: "поощрение направлено не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а на то, чтобы сохранить моральное превосходство в глазах её международных сторонников". Правда, такая оговорка обнуляет эффект от заголовка…Из этих же соображений чуть не половина статьи была посвящена аргументации украинской стороны, почему нельзя договариваться с Россией, но авторы всё же делают вывод: "западные официальные лица (…) раздражают резкие публичные упреки Украины, поскольку Киев по-прежнему полностью зависит от помощи Запада. Обман доноров и отказ от переговоров могут в долгосрочной перспективе навредить Киеву". Результат немного предсказуем – в Киеве на статью обиделись.А вот The Wall Street Journal сообщает, что помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан за последние несколько месяцев провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым. "Целью контактов было предотвращение эскалации и сохранение каналов коммуникаций, а не урегулирование на Украине".Американист Малек Дудаков комментирует это следующим образом: "в самый канун выборов Белый дом пытается показать избирателям, что он что-то предпринимает для недопущения третьей мировой войны. На этот раз в прессу утекли сведения о том, что у команды Байдена имеется открытый канал коммуникации с Москвой. (…) Салливану поручено обсуждать способы остановить эскалацию украинского кризиса – но без ведения переговоров о реальном мирном урегулировании".Судя по всему, к этой же категории относится и публикация в The New York Times информации главы службы муниципальной безопасности Киевской городской администрации Романа Ткачука, о том, что власти Киева готовятся к эвакуации города в случае отключения электроэнергии. На самом деле это передержка – Виталий Кличко действительно предлагал киевлянам выехать в более тёплые края, где нормально работает водопровод, но заниматься эвакуацией никто не будет.Тем не менее сигнал достаточно определённый – ситуация на Украине, даже в столице, ухудшается "стремительным домкратом", а потому надо искать пути примирения.Зачем делаются такие заявления – понятно. Актуальная американская социология показывается, что избиратели не слишком довольны внешнеполитическим курсом Байдена.По данным опроса, опубликованного Reuters/Ipsos 31 октября, 58% американцев опасаются, что США движутся к ядерной войне. Крис Джексон, старший вице-президент Ipsos, сказал, что он "не припоминает ни одного случая за последние 20 лет, когда мы видели такой уровень беспокойства по поводу возможности ядерного апокалипсиса".По данным исследования Data for Progress по заказу Института ответственного государственного управления Куинси, опубликованным 27 сентября:- 57% американских избирателей поддерживают проведение США переговоров о прекращении войны, даже если Украине придётся пойти на компромиссы с Россией;- большинство считает, что США должны играть ведущую роль в переговорах о прекращении войны (59%), а администрации Байдена и Конгрессу необходимо действовать более дипломатично, чтобы положить конец войне (49-37%);- только 41% американцев поддерживают сохранение текущих объёмов помощи Украине.Чем дальше, тем чаще возникают вопросы и у европейских партнёров США, которые несут большую часть экономических, военных и политических издержек в связи с украинским конфликтом.Таким образом, властям США нужно маневрировать между общественным мнением и собственными целями.Во-первых, американская администрация демонстрирует готовность к переговорам – если её не демонстрировать, что их собственные избиратели решат, что миром управляет не Байден, а Зеленский, что, разумеется, не хорошо.Во-вторых, Байдену нужно держать под контролем Зеленского, который и сам считает, что это он управляет миром. Пока что американцев это устраивает, но потом окажется, что "обман доноров и отказ от переговоров" уже навредили Киеву.В-третьих, США вовсе не собираются идти на серьёзные переговоры и не намерены требовать их от Украины. Им надо, чтобы весь мир (и пуще того – свои избиратели) видел, что это США выступают за мирное урегулирование, а Россия не хочет идти на уступки.В-четвёртых, США не планируют доводить дело для ядерной войны, потому показывают готовность к переговорам, которой у них в действительности нет.

https://ukraina.ru/20221103/1040459902.html

https://ukraina.ru/20221106/1040536591.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, спецоперация, украина, конгресс сша, сша, переговоры, россия