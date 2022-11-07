https://ukraina.ru/20221107/1040544997.html
Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ
Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ - 07.11.2022 Украина.ру
Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с российскими политиками. Об этом 6 ноября сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники
2022-11-07T08:56
2022-11-07T08:56
2022-11-07T08:56
джон салливан
переговоры
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103298/16/1032981637_0:104:433:347_1920x0_80_0_0_1ee7206f6b67d339aba75da4043362eb.png
"Салливан находится в контакте с помощником (Владимира) Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым", - говорится в публикации.Целью переговоров издание называет предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.По данным собеседников газеты, стремление Салливана поддерживать контакты с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.Также сообщается, что Салливан призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.В воскресенье Wall Street Journal писала, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, а администрация Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Москвой.Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103298/16/1032981637_0:63:433:387_1920x0_80_0_0_f2a1a294c7c2befcc93b454711a57c42.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джон салливан, переговоры, новости
Джон Салливан, переговоры, Новости
Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с российскими политиками. Об этом 6 ноября сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники
"Салливан находится в контакте с помощником (Владимира) Путина
по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым", - говорится в публикации.
Целью переговоров издание называет предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.
При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.
По данным собеседников газеты, стремление Салливана поддерживать контакты с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.
Также сообщается, что Салливан призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.
В воскресенье Wall Street Journal писала, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, а администрация Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Москвой.
Владимир Зеленский
ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.