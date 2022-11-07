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Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ

Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ - 07.11.2022 Украина.ру

Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с российскими политиками. Об этом 6 ноября сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники

2022-11-07T08:56

2022-11-07T08:56

2022-11-07T08:56

джон салливан

переговоры

новости

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"Салливан находится в контакте с помощником (Владимира) Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым", - говорится в публикации.Целью переговоров издание называет предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.По данным собеседников газеты, стремление Салливана поддерживать контакты с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.Также сообщается, что Салливан призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.В воскресенье Wall Street Journal писала, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, а администрация Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Москвой.Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джон салливан, переговоры, новости