Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ - 07.11.2022 Украина.ру
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Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ
Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ - 07.11.2022 Украина.ру
Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с российскими политиками. Об этом 6 ноября сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники
2022-11-07T08:56
2022-11-07T08:56
джон салливан
переговоры
новости
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"Салливан находится в контакте с помощником (Владимира) Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым", - говорится в публикации.Целью переговоров издание называет предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.По данным собеседников газеты, стремление Салливана поддерживать контакты с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.Также сообщается, что Салливан призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.В воскресенье Wall Street Journal писала, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, а администрация Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Москвой.Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.
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джон салливан, переговоры, новости
Джон Салливан, переговоры, Новости

Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ

08:56 07.11.2022
 
© ar.usembassy.govДжейк Салливан
Джейк Салливан
© ar.usembassy.gov
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с российскими политиками. Об этом 6 ноября сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники
"Салливан находится в контакте с помощником (Владимира) Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым", - говорится в публикации.
Целью переговоров издание называет предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.
При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.
По данным собеседников газеты, стремление Салливана поддерживать контакты с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.
Также сообщается, что Салливан призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.
В воскресенье Wall Street Journal писала, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, а администрация Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Москвой.
Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.
 
Джон СалливанпереговорыНовости
 
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