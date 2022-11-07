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"Просто невероятно": иностранцев удивили цены на продукты в РФ после месяцев санкций

"Просто невероятно": иностранцев удивили цены на продукты в РФ после месяцев санкций - 07.11.2022 Украина.ру

"Просто невероятно": иностранцев удивили цены на продукты в РФ после месяцев санкций

Зарубежных пользователей удивили цены в российском супермаркете после восьми месяцев пребывания страны под западными санкциями. Свое мнение они высказали в комментариях к ролику австралийского блогера Travelling with Russell в YouTube

2022-11-07T07:38

2022-11-07T07:38

2022-11-07T07:38

цены

продукты

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россия

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Австралиец посетил один из гипермаркетов в Москве и продемонстрировал обилие продуктов, а также цены на них.Блогер отметил, что хотя многие западные бренды ушли из России, однако их нишу успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях, как с газированными напитками, все свелось к смене названия.Пользователи оставили под видео больше 10 тысяч комментариев."Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видел такого большого продуктового магазина с таким разнообразием!!! Кроме того, цены! Все ваши цены низкие! Да, я бы сказал, что санкции США не наносят ущерба России", "Выбор продуктов и их качество просто невероятны", "В марте истеричные антиправительственные СМИ продемонстрировали пустые полки в магазинах. Я поехал в Мурманск и обнаружил, что супермаркеты, как обычно, переполнены. Цены нормальные, плюс множество скидок", "В России все цены в магазинах уже включают налоги, поэтому вы видите окончательную стоимость и вам не нужно добавлять НДС или что-то еще", "Санкции больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street", "Если бы мы избавились от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше", - написали они.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

цены, продукты, санкции, россия, новости