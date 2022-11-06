https://ukraina.ru/20221106/1040532301.html

"Вокруг Булгакова": гости на балу Воланда

"Вокруг Булгакова": гости на балу Воланда - 06.11.2022 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": гости на балу Воланда

Кто были главные, наиболее уважаемые, гости на балу у Воланда? Ни за что не догадаетесь. Ими были Иоганн Вольфганг Гёте и Шарль Франсуа Гуно – создатели,... Украина.ру, 06.11.2022

2022-11-06T11:24

2022-11-06T11:24

2022-11-06T11:24

"вокруг булгакова"

эксклюзив

михаил булгаков

василий стоякин

мастер и маргарита

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Кто были главные, наиболее уважаемые, гости на балу у Воланда? Ни за что не догадаетесь. Ими были Иоганн Вольфганг Гёте и Шарль Франсуа Гуно – создатели, соответственно, драмы и оперы "Фауст", которыми вдохновлялся автор романа."На пустой лестнице еще оказались двое пожилых людей. Коровьев прищурился, узнал, мигнул подручным и сказал Маргарите:- А, вот они…- У них почтенный вид, – говорила, щурясь, Маргарита.- Имею честь рекомендовать вам, королева, директора театра и доктора прав господина Гёте и также господина Шарля Гуно, известнейшего композитора.- Я в восхищении, – говорила Маргарита.И директор театра, и композитор почтительно поклонились Маргарите, но колено не целовали".Последний момент обозначен автором недаром – Гёте и Гуно были информированы о некоторых секретах Воланда, но подданными его отнюдь не являлись.Но этот фрагмент из того варианта рукописи, который был закончен в мае 1938 года (шестая, она же – вторая полная редакция). Вообще сцена бала и набор названных в ней персонажей от редакции к редакции менялся очень сильно, так же как формат мероприятия (начиналось-то с обычных посиделок в узком кругу).Впрочем, вернёмся к общеизвестной версии романа. Речь, понятно, идёт не обо всех персонажах, а только о тех, которых Маргарите представлял Коровьев. А он то делал не просто так – с умыслом.Итак, перечисляем.1. "Господин Жак с супругой"Жак Ле-Кёр (1400-1456 гг.). В версии Булгакова: "убеждённый фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик. Прославился тем, (…) что отравил королевскую любовницу".В реальности он был советником французского короля Карла VII, в частности, с 1450 он заведовал казной и сбором налогов, а главное, будучи удачливым купцом, давал деньги в долг. После того, как количество должников среди французской аристократии достигло критической массы, они задались вопросом – а можно ли не отдавать долги?Поводом стала смерть королевской фаворитки Агнессы Сорель, которая произошла при обстоятельствах, сочтённых подозрительными. Умерла она то ли от дизентерии, то ли от отравления ртутью. Последнее не удивительно – в описываемые времена ложку ртути прописывали перорально в случае заворота кишок – чтобы ртуть свои весом их распрямила. К делу приписали порчу государственной монеты (в те времена короли нередко прибегали к такой практике, чтобы поправить государственные финансы, не повышая налогов – достаточно вспомнить "Медный бунт" 1662 года в Москве) и в государственной измене (на всякий случай). Под пытками он признал свою вину, был приговорён к смертной казни, заменённой тюремным заключением, его имущество конфисковали. Но в 1454 году он бежал из тюрьмы.Уже после смерти он был де-факто оправдан королём – во всяком случае, его детям вернули часть имущества. Супруга вообще не имела отношения к его "преступлениям".Что этот честнейший и благороднейший человек делал на балу у Воланда – решительно непонятно, но Булгаков не унимается: "мне господин Жак вчера на балу сделал предложение. – Наташа разжала кулак и показала какие-то золотые монеты". После этого служанка Маргариты, продавшая душу за золото (фальшивое?) в романе больше не фигурирует – улетела, видать.2. "Граф Роберт"Роберт Дадли, первый граф Лестер (или Лейчестер – от транслитерации зависит) (1532-1588 гг.) – "этот был любовником королевы и отравил свою жену".Он действительно был фаворитом легендарной Елизаветы I Тюдор, и, по слухам, даже собирался жениться на ней. На этом настаивал Парламент, а сама королева назвала его в качестве лорда-протектора на случай своей смерти.Теоретически браку должна была способствовать смерть его жены Эми Робсарт, но поползли слухи о том, что граф её убил. Правда, не отравил – она с лестницы упала. Граф Роберт женился вторично на королевской племяннице Летиции Ноллис, которая умерла своей смертью в возрасте 91 года.Официальные обвинения ему выдвинуты не были, умер своей смертью.3. "Госпожа Тофана"Под этим именем известна целая династия итальянских отравительниц, а непосредственно имеется в виду скорее всего Теофания ди Адамо (1653 – ок. 1719 гг.) – создательница "аква Тофану" – яда без вкуса и запаха.Она была обвинена папой Александром VII в ряде отравлений в Риме или в Неаполе. Под пыткой призналась в 600 отравлениях, назвав среди своих жертв герцога Анжуйскогои папу Климента XIV, и была казнена вместе с сообщницами. Судя по всему, ей отрубили голову, а не удавили в тюрьме.4. ФридаЭто, скорее всего, вымышленный персонаж, который потребовался Булгакову в целях драматургических – чтобы оттенить некоторые особенности поведения Маргариты.Бездетная, и переживающая из-за этого Маргарита, сталкивается с женщиной, которая смогла родить ребёнка и убила его. Что делает Маргарита? Имея возможность сделать адскую не-жизнь Фриды ещё более адской, она ей сочувствует и, в конце концов, прощает. Как отмечает Татьяна Поздняева, Маргарита и Фрида воплощают "одну из сторон трагедии гётевской Гретхен: Фрида – детоубийство; Маргарита – любовь к современному Фаусту, но обе не ведают покаяния героини Гёте, которое спасло её от дьявола".В книге "Половой вопрос" (1908) швейцарского психиатра Огюста Фореля, с которой мог быть знаком Булгаков, упоминаются две Фриды – Фрида Келлер, которая убила пятилетнего мальчика, и Фрида Кониецко, удавившая младенца носовым платком.Неприязненное отношение к этому персонажу некоторые авторы ищут в том, что одним из прототипов Воланда был Сталин, который имел основания недолюбливать Фриду Кало – сторонницу Льва Троцкого.5. "Маркиза, (…) отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства".Мари Мадлен Дрё д’Обре, маркиза де Бренвилье (1630-76 гг.) – её имя, видимо подчерпнутое у Александра Дюма, упоминается в одной из ранних редакций романа. В 1666 году маркиза отравила своего отца, а в 1670 году — двух братьев и сестру, наследницей которых она была. Признала свою вину и была казнена.6. "Госпожа Минкина"Любовница и домоправительница Алексея Аракчеева крестьянка Настасья Фёдоровна Шумская (Минкина). Обладала огромным влиянием, даже и на служебную деятельность своего сожителя.В 1825 году Шумская из зависти систематически стала истязать комнатную девушку Прасковью. Кончилось всё тем, что работавший на кухне брат девушки зарезал Минкину. Проводившееся невероятно жестоко следствие по этому делу позже было описано Александром Герценом.7. "Император Рудольф, чародей и алхимик".Рудольф II, император Священной Римской империи (1552–1612). "Император Рудольф, чародей и алхимик". Споспешествовал наукам и искусствам, пытался самолично найти философский камень. Его резиденция в Праге была крупным научным и культурным центром. Он, в частности, открыл Кунсткамеру. Ведущим научным сотрудником Рудольфа был известный астроном Тихо Браге, занимавшийся, помимо прочего, астрологией и алхимией.8. "Московская портниха, мы все её любим за неистощимую фантазию, держала ателье и придумала страшно смешную штуку: провертела две круглые дырочки в стене..."Героиня пьесы Булгакова "Зойкина квартира" Зоя Пельц и её многочисленные прототипы. Тут Коровьев намекает на неверность Маргариты, которая спит с мастером при живом муже (в произведении содержатся намёки и на другие её возможные романы).9. Гай Кесарь Калигула, Мессалина, Малюта Скуратов.Они, судя по всему, специального представления со стороны Коровьева не удостаиваются. По крайней мере, Булгаков об этом не пишет. Последнее, правда, может объясняться другими причинами. Во-первых, это известные исторические персонажи, которых Маргарита в общих чертах должна знать. Во-вторых, Маргарита к этому времени сильно устала и находилась в полубессознательном состоянии.Гай Юлий Цезарь Август Германик "Калигула" (12-41 гг.) – римский император после смерти Тиберия (37-41 гг.). был известен сумасбродством, репрессиями и, в конце концов, был убит в результате заговора. Именно при Калигуле был привлечён к ответственности за самоуправство в Иудее Понтий Пилат.Валерия Мессалина (примерно 17-20 – 48 гг.) – третья жена императора Клавдия (преемника Калигулы). Известна разгульной и развратной жизнью, а также попыткой свергнуть своего мужа.Григорий Лукьянович "Малюта" Скуратов-Бельский(дата рождения неизвестна, погиб 1 января 1573 года) – думный дворянин, любимый опричник и помощник Ивана IV Грозного. Булгаков интересовался этой эпохой, грозному царю Ивану Васильевичу посвятил отдельную пьесу.10. "Группа Брокенских гуляк. Они всегда приезжают последними".Описываемые события происходят вскоре после Вальпургиевой ночи. Напомним, что по наиболее правдоподобной теории события романа начинаются вечером в среду, 1 мая 1929 года. Воланд прибыл в Москву прямо с Брокена. "Брокенские гуляки", кем бы они ни были, начали отмечать во вторник и были в форме до пятницы как минимум. Завидное здоровье у покойничков.11. "Кто-то новенький. (…) Как-то раз Азазелло навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом".Это, очевидно, глава НКВД, генеральный комиссар госбезопасности Генрих (Генах) Ягода и секретарь Коллегии ОГПУ, старший майор госбезопасности Павел Буланов. На третьем московском процессе (процесс Антисоветского правотроцкистского блока) в марте 1938 года они были обвинены в попытке отравления Николая Ежова, путём обрызгивания стен его кабинета ртутью.* * *Что нас интересует в подборе этих персонажей?Прежде всего, большинство представленных Маргарите людей (шесть из девяти) – отравители. "Добрый друг" Коровьев напоминает королеве, как она хотела отравить критика Латунскогои собственного мужа ("ведь бывает же так, королева, чтобы надоел муж").Второй забавный момент – доказательства преступлений в отношении большинства перечисленных персонажей сводятся к самооговору под пыткой. Некоторые из них, проще были прощены, другие были обвинены только общественным мнением. Т.е., мы достоверно не знаем, были они виноваты в обозначенных преступлениях или нет. Дальше мы можем исходить из двух вариантов:Вариант А: слугам Воланда лучше знать, как оно было на самом деле. В конце концов, тени этих людей не зря присутствуют на его праздничном бале.Вариант Б: слуги Воланда врут, что является их естественным состоянием. А что до присутствия на бале… Так ведь и сам бал мог быть представлением, призванным довести Маргариту до состояния, когда она продаст не только свою душу (к моменту бала она уже это сделала), но и подвигнуть на это мастера.

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2022

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, михаил булгаков, василий стоякин, мастер и маргарита