https://ukraina.ru/20221106/1040530210.html

Военный эксперт объяснил, что Россия сделает с ВСУ, если они завяжут городские бои в Херсоне

Военный эксперт объяснил, что Россия сделает с ВСУ, если они завяжут городские бои в Херсоне - 06.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что Россия сделает с ВСУ, если они завяжут городские бои в Херсоне

Если ВСУ предпримут полномасштабное наступление на Херсон, то они будут наступать по дорогам общего пользования. У них есть вариант прорыва по полевым дорогам, но он закроется через неделю-другую с наступлением осенней распутицы. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T09:35

2022-11-06T09:35

2022-11-06T09:35

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Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне.Специалист уточнил, что как только наступит распутица, у ВСУ останутся простреливаемые узкие направления удара по шоссейным дорогам, по которым тяжело наступать в ситуации неподавленной российской артиллерии и господства российской авиации в воздухе.По его словам, нельзя исключать, что, создав серьезное превосходство в живой силе, украинская армия может дойти до Херсона. Но организовать снабжение группировки, осаждающей Херсон (город не будут сдавать без боя), им будет крайне затруднительно. Потому что будут простреливаться все пути сообщения и дошедшая до Херсона группировка будет изрядно потрепана.Так что российская армия в любом случае выиграет оборонительное сражение. На это и есть расчет, чтобы завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь как на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья, так и на днепровский оборонительный рубеж через Кривой Рог с отсечением Запорожья и Днепропетровска от остальной территории Украины, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, херсон, запорожье, днепропетровск, николаев, одесса, артиллерия, авиация