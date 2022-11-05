https://ukraina.ru/20221105/1040511262.html

Американист рассказал, что изменится в военной помощи Украине после выборов США

Американист рассказал, что изменится в военной помощи Украине после выборов США - 05.11.2022 Украина.ру

Американист рассказал, что изменится в военной помощи Украине после выборов США

В Америке на фоне приближающихся выборов в Конгресс, назначенных на 8 ноября, усиливается раскол. в том числе спор идет о том, нужна ли помощь Украине и в каком объеме. Что именно изменится в отношении киевского режима, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Александр Домрин

2022-11-05T05:15

2022-11-05T05:15

2022-11-05T05:15

новости

американист

александр домрин

украина

сша

военная помощь

выборы

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Он пояснил, что военная "помощь" Киеву – на самом деле инвестиция в американскую экономику, и совершенно неважно с помощью какой страны это делается – Украины, Зимбабве или Буркина-Фасо.Механизм простой: на выделенные киевскому режиму деньги работает американский ВПК, новое вооружение отдается Пентагону, а старое, годное лишь на выброс – передается Украине. И эта история не прекратится, кто бы ни победил на ближайших выборах в США.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, американист, александр домрин, украина, сша, военная помощь, выборы