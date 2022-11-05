https://ukraina.ru/20221105/1040511262.html
Американист рассказал, что изменится в военной помощи Украине после выборов США
Американист рассказал, что изменится в военной помощи Украине после выборов США - 05.11.2022 Украина.ру
Американист рассказал, что изменится в военной помощи Украине после выборов США
В Америке на фоне приближающихся выборов в Конгресс, назначенных на 8 ноября, усиливается раскол. в том числе спор идет о том, нужна ли помощь Украине и в каком объеме. Что именно изменится в отношении киевского режима, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Александр Домрин
2022-11-05T05:15
2022-11-05T05:15
2022-11-05T05:15
новости
американист
александр домрин
украина
сша
военная помощь
выборы
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Он пояснил, что военная "помощь" Киеву – на самом деле инвестиция в американскую экономику, и совершенно неважно с помощью какой страны это делается – Украины, Зимбабве или Буркина-Фасо.Механизм простой: на выделенные киевскому режиму деньги работает американский ВПК, новое вооружение отдается Пентагону, а старое, годное лишь на выброс – передается Украине. И эта история не прекратится, кто бы ни победил на ближайших выборах в США.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, американист, александр домрин, украина, сша, военная помощь, выборы
Новости, американист, Александр Домрин, Украина, США, военная помощь, выборы
Американист рассказал, что изменится в военной помощи Украине после выборов США
В Америке на фоне приближающихся выборов в Конгресс, назначенных на 8 ноября, усиливается раскол. в том числе спор идет о том, нужна ли помощь Украине и в каком объеме. Что именно изменится в отношении киевского режима, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Александр Домрин
Он пояснил, что военная "помощь" Киеву – на самом деле инвестиция в американскую экономику, и совершенно неважно с помощью какой страны это делается – Украины, Зимбабве или Буркина-Фасо.
Механизм простой: на выделенные киевскому режиму деньги работает американский ВПК, новое вооружение отдается Пентагону, а старое, годное лишь на выброс – передается Украине. И эта история не прекратится, кто бы ни победил на ближайших выборах в США.
"Республиканцы, на самом деле, продолжат оказывать финансовую военную помощь Украине и не будут обсуждать ее прекращение. Разница будет только в том, что правая партия, отражая настроения своих избирателей, поставит вопрос об ответственности: давайте посмотрим куда идут наши деньги, на что демократы эти миллиарды долларов потратили. Потому что много средств, направленных на Украину, элементарно разворовывается", - сказал Домрин.
Полностью прочитать интервью можно здесь: