https://ukraina.ru/20221104/1040502155.html
Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками
Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками - 04.11.2022 Украина.ру
Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Телеграм-канале, что не сожалеет о том, что Россию покинули "испугавшиеся партнеры", "трусливые предатели и алчные перебежчики"
2022-11-04T10:52
2022-11-04T10:52
2022-11-04T10:52
новости
россия
дмитрий медведев
совбез
рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103041/15/1030411516_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_ef5c5b2972c7f7573ce88bf39fb4c213.jpg.webp
Говоря о прежних друзьях России, политик констатировал, что "от нас отказались некоторые испугавшиеся партнеры"."Плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели", — заявил он.Вместе с тем заместитель председателя Совбеза РФ поздравил жителей страны с Днем народного единства, отметив что Россия будет всегда защищать своих людей и свою землю.Также Медведев отметил, что Россия долгое время была слаба и опустошена, но сейчас "мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103041/15/1030411516_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_e3fd3c8ea2f9dc0e2495cf8c87f109aa.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий медведев, совбез, рф
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Совбез, РФ
Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Телеграм-канале, что не сожалеет о том, что Россию покинули "испугавшиеся партнеры", "трусливые предатели и алчные перебежчики"
Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище.
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ
Говоря о прежних друзьях России, политик констатировал, что "от нас отказались некоторые испугавшиеся партнеры".
"Плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели", — заявил он.
Вместе с тем заместитель председателя Совбеза РФ поздравил жителей страны с Днем народного единства, отметив что Россия будет всегда защищать своих людей и свою землю.
Мы сражаемся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества. Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни.
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ
Также Медведев отметил, что Россия долгое время была слаба и опустошена, но сейчас "мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества".