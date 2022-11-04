Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками - 04.11.2022 Украина.ру
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Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками
Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками - 04.11.2022 Украина.ру
Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Телеграм-канале, что не сожалеет о том, что Россию покинули "испугавшиеся партнеры", "трусливые предатели и алчные перебежчики"
2022-11-04T10:52
2022-11-04T10:52
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Говоря о прежних друзьях России, политик констатировал, что "от нас отказались некоторые испугавшиеся партнеры"."Плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели", — заявил он.Вместе с тем заместитель председателя Совбеза РФ поздравил жителей страны с Днем народного единства, отметив что Россия будет всегда защищать своих людей и свою землю.Также Медведев отметил, что Россия долгое время была слаба и опустошена, но сейчас "мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, дмитрий медведев, совбез, рф
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Совбез, РФ

Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками

10:52 04.11.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Телеграм-канале, что не сожалеет о том, что Россию покинули "испугавшиеся партнеры", "трусливые предатели и алчные перебежчики"
Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище.
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ
Говоря о прежних друзьях России, политик констатировал, что "от нас отказались некоторые испугавшиеся партнеры".
"Плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели", — заявил он.
Вместе с тем заместитель председателя Совбеза РФ поздравил жителей страны с Днем народного единства, отметив что Россия будет всегда защищать своих людей и свою землю.
Мы сражаемся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества. Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни.
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ
Также Медведев отметил, что Россия долгое время была слаба и опустошена, но сейчас "мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества".
 
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