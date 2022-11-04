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Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками

Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками - 04.11.2022 Украина.ру

Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Телеграм-канале, что не сожалеет о том, что Россию покинули "испугавшиеся партнеры", "трусливые предатели и алчные перебежчики"

2022-11-04T10:52

2022-11-04T10:52

2022-11-04T10:52

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Говоря о прежних друзьях России, политик констатировал, что "от нас отказались некоторые испугавшиеся партнеры"."Плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели", — заявил он.Вместе с тем заместитель председателя Совбеза РФ поздравил жителей страны с Днем народного единства, отметив что Россия будет всегда защищать своих людей и свою землю.Также Медведев отметил, что Россия долгое время была слаба и опустошена, но сейчас "мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дмитрий медведев, совбез, рф