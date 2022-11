https://ukraina.ru/20221104/1040502003.html

The New York Times: Европа ссорится из-за украинских беженцев

В Европе возник конфликт на фоне распределения беженцев между европейскими государствами и неравном обращении с ними. Об этом 3 ноября написало американское издание The New York Times

Журналисты напомнили, что Европа в текущем году приняла 4,4 миллиона украинцев. И это вдобавок к более чем 365 тысячам беженцев из Сирии, Афганистана и других стран.Украинцы получили от ЕС вид на жительство и первоочередное право на получение жилья и других услуг, в то время как другие беженцы в лучшем случае теснятся в переполненных центрах приема, а в худшем попросту живут на улице.Так, например, местные СМИ сообщили о беженце из Афганистана Башармале Мохаммади, который вынужден жить с семьей недалеко от королевского дворца Бельгии под бетонной лестницей.Однако, отмечает The New York Times, беженцы с Украины также начинают терять свои позиции "любимчиков", а все чаще "вызывают некоторое негодование".Буквально на днях ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы Ирландии сократились примерно на 40%.Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.Как следствие в Европе оживились дебаты о том, кто из стран ЕС должен принимать больше беженцев с Украины.Прогнозы в ЕС сейчас также делают неутешительные. Например, глава Европейского института миграционной политики Ханне Бейренс заявила, что страны Союза ждет "тяжелая зима" на фоне миграций.

