The New York Times: Европа ссорится из-за украинских беженцев
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
© AP / Martin Meissner
В Европе возник конфликт на фоне распределения беженцев между европейскими государствами и неравном обращении с ними. Об этом 3 ноября написало американское издание The New York Times
Журналисты напомнили, что Европа в текущем году приняла 4,4 миллиона украинцев. И это вдобавок к более чем 365 тысячам беженцев из Сирии, Афганистана и других стран.
Украинцы получили от ЕС вид на жительство и первоочередное право на получение жилья и других услуг, в то время как другие беженцы в лучшем случае теснятся в переполненных центрах приема, а в худшем попросту живут на улице.
Украинцы получили от ЕС вид на жительство и первоочередное право на получение жилья и других услуг, в то время как другие беженцы в лучшем случае теснятся в переполненных центрах приема, а в худшем попросту живут на улице.
Так, например, местные СМИ сообщили о беженце из Афганистана Башармале Мохаммади, который вынужден жить с семьей недалеко от королевского дворца Бельгии под бетонной лестницей.
"Я никогда не думал, что буду жить на такой улице в Европе. Наша страна находится в состоянии войны уже 45 лет, и я думал, что смогу добиться здесь лучшей жизни", — сказал Мохаммади.
Однако, отмечает The New York Times, беженцы с Украины также начинают терять свои позиции "любимчиков", а все чаще "вызывают некоторое негодование".
Буквально на днях ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы Ирландии сократились примерно на 40%.
Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.
Как следствие в Европе оживились дебаты о том, кто из стран ЕС должен принимать больше беженцев с Украины.
"Почему во всей Франции украинцев меньше, чем только в немецком штате Баден-Вюртемберг? И почему во Франции, Италии и Испании вместе взятых украинцев меньше, чем в Чехии?" — задался вопросом председатель Европейской инициативы стабильности Джеральд Кнаус.
Прогнозы в ЕС сейчас также делают неутешительные. Например, глава Европейского института миграционной политики Ханне Бейренс заявила, что страны Союза ждет "тяжелая зима" на фоне миграций.
"Это будет тяжелая зима в Европе, которая столкнулась с самой большой вынужденной миграцией со времен Второй мировой войны. Конфликт на Украине затягивается, и украинцы собираются остаться подольше", — сказала она.
1 ноября, 08:54Украинские беженцы в Швеции требуют увеличить пособияАктивисты украинских общественных организаций в Швеции потребовали от властей увеличить размер пособия для беженцев, а также обратить внимание на другие их проблемы. Соответствующее обращение было размещено на днях в местной газете Expressen