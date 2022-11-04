Не только народное единство. Что еще помешало польскому королю захватить Россию
4 - 5 ноября 1612 года Второе народное ополчение Минина и Пожарского вынудило капитулировать польский гарнизон в Московском кремле. Это разрушило надежды польского короля Сигизмунда III Вазы на воцарение в Российском государстве.
Так почему же 410 лет назад полякам так и не удалось покорить Российское государство? Ведь Речь Посполитая в тот период занимала сопастовимую, но гораздо лучше освоенную в сравнении с Россией территорию, а население Польско-Литовского государства почти в два раза превышало численность жителей Русского царства.
Ответ на сей вопрос состоит не только консолидации русского общества, но также в связи со сложными внутреними процессами, происходившими тогда в самой Польше.
Сигизмунд III - один из самых противоречивых польских правителей. С одной стороны, он боролся за установление абсолютной монархии в Речи Посполитой.
Но с другой – он очень переживал из-за утраты шведского престола и воспринимал польскую корону лишь как разменную монету в борьбе за родовое владение (Сигизмунд родился в Швеции и в 1592 - 1599 годах правил одновременно в Скандинавии и Польше, но вынужден был уступить власть на севере своему дяде - Карлу IX).
Абсолютистские устремления Сигизмунда среди польской шляхты вызывали активное сопротивление, следствием чего стало объявление Сандомирского рокоша (официального восстания против короля).
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Экспансия против России была вызвана стремлением восстановить пошатнувшийся монарший авторитет, а кроме того при её успехе Сигизмунд мог получить дополнительные ресурсы для установления самодержавного правления в Польше, а также средства борьбы с Карлом IX.
Ввиду данных обстоятельств идея военного вторжения "в Московию", которая овладела Сигизмундом ещё в 1607 г., не вызывала широкой поддержки среди польской знати. Консультации в сенате на сей счёт с магнатами и высшим духовенством желаемого результата не принесли. По этой причине монарх не стал выносить вопрос о войне на рассмотрение сейма, что не давало ему возможности осуществить массовый набор необходимых войск.
Чтобы подтолкнуть Польшу к войне с Россией Сигизмунд прибёг к экспромту и популярным в шляхетской среде лозунгам. Вероломно нарушив условия действовавшего на тот момент русско-польского перемирия, осенью 1609 г. во главе 12-тысячного войска, при поддержке десятитысячного отряда украинских казаков король вторгся в пределы Российского государства.
Первое публичное сообщение о предстоящей экспедиции он сделал уже по дороге к границе, в городе Люблине, за тем он его повторил в Вильно. Явно играя на чувствах шляхетской молодёжи, монарх заявлял, что "не желает [ничего] присоединить ни себе, ни потомкам своим, но всё присоединит к Речи Посполитой".
Несмотря на уговоры наиболее воинственных сторонников, после вторжения королевское воинство не стало сразу углубляться в сторону Москвы. Король выбрал более осторожную тактику и приступил к осаде Смоленска.
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Город-крепость у истока Днепра уже давно являлся "яблоком раздора" России и Литовского государства, а за тем и Речи Посполитой. Осада твердыни продлилась почти два года и завершилась успехом для поляков во многом благодаря военной удаче.
Первоначальный расчёт Сигизмунда был совсем иным. В его окружении существовало мнение, что Смоленск будет сдан без боя благодаря услугам тамошнего воеводы и полонофила Ивана Куракина.
Быстрый успех на территории России должен был вызвать оптимизм в польском обществе, стимулировать приток добровольцев и позволить наконец провести нужное голосование в сейме.
Ещё одно разочарование случилось по прибытии под стены Смоленска посольства противников правившего в России Василия Шуйского. Бояре Михаил Салтыков и Василий Мосальский предложили от имени пропольской аристократии русскую корону не самому Сигизмунду, а его сыну Владиславу.
Это явно противоречило плану короля связать личной унией Речь Посполитую и Россию.
Не для того же он, фанатичный католик (лишившийся из-за верности "латинянству" короны в протестанской Швеции) порой посещал под Смоленском по два православных богослужения в день. Сигизмунд явно стремился произвести позитивное впечатление на своих потенциальных подданных в России. В этих же целях он даже давал гарантии неприкосновенности имущества местных жителей во время войны.
Между тем из Москвы стали поступать сигналы о всё более резком отношении русской столицы к перспективе воцарения Сигизмунда.
В январе 1611 г. уже после свержения Шуйского начальник польского гарнизона в российской столице Гонсевский: "видя некоторую перемену к худшему в настроениях здешних людей" извещал своё руководство, что если король прибудет в Москву один, без сына, "то это наверняка привело бы к великому и бесчисленному кровопролитию".
Подобные сигналы поступали и из других источников. Однако польский монарх больше доверял самоуверенным реляциям коронного гетмана Станислава Жолкевского, уверявшего короля в том, что в Москве он "бочкой водки купил многих людей и склонил их к услугам вашего королевского величества".
Сложившее противоречие Сизизмунд попытался преодолеть за счёт формулы двойной присяги (себе и сыну), которую он предложил жителям Смоленска по совету братьев Потоцких. На это он получил довольно остроумный ответ: "Трудно жить под двумя государями". На контраргумент о том, что "сын и отец единое целое", смоляне не менее резонно говорили: "Это только на небе, на земле и отцу, и сыну нужно своё".
Между тем, лишённый необходимых средств для ведения полномасштабной войны Сигизмунд продолжал находиться у русско-польской границы, благо, летом 1611 г. пал Смоленск. Запрос на выделение необходимой субсидии был направлен королём даже папе римскому Павлу V. С соответствующей миссией в Рим безуспешно ездил луцкий епископ Павел Волуцкий.
В конце сентября 1612 г. из Москвы королю сообщили, о катастрофичном положении польского гарнизона, осаждённого в Кремле силами Народного ополчения Минина и Пожарского. Отправившийся туда Жолкевский так и не смог пробиться к соотечественникам, чтобы доставить им необходимый обоз.
Положение Сигизмунда становилось отчаянным. Ещё весной 1612 г. он обращался к сенаторам с письмами, вопрошая их о способах спасения положения. Видимо монарх надеялся, что расчувствовавшаяся аристократия даст на продолжение войны личные средства. Однако абсолютное большинство полученных ответов короля явно разочаровывало. В основном они представляли собой формальные отписки, призывавшие не предпринимать новых действий без решения сейма.
Но монарх продолжал настойчиво проводить изначально выбранную им стратегию.
Все просьбы отправить в Москву на правление королевича Владислава Сигизмундом отвергались. Между тем в октябре 1612 г. он был вынужден торжественно въехать в поверженный Смоленск в сопровождении только 600 всадников.
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Начальствовать над смоленским гарнизоном было предложено брацлавскому воеводе Якову Потоцкому. У короля была надежда на то, что в его отряд вольются гусары этого магната. Но и эта надежда не оправдалась. Потоцкий не стал покидать город, ссылаясь на плохие погодные условия.
Тем не менее Сигизмунд принял решение выступать на Москву, для деблокирования в ней польского гарнизона и окончательного решения вопроса о власти в России.
О ситуации, царившей в его отряде, дают представление записки королевского секретаря Якова Задзика. 3 ноября он писал из Вязьмы:
"По милости Божьей мы уже преодолели половину дороги до столицы, однако не без великой нужды и тоски, потому как плохие дороги и частые переправы долго держали нас в лесах, так что эти тридцать шесть миль проехали за целых две недели... Здешние холода весьма уменьшают немецкую пехоту, много ее остается по дороге".
В походе до предела обострились финансовые проблемы Сигизмунда. Стремясь изыскать средства для выплаты солдатского жалования, он стал занимать деньги у собственного окружения.
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Сильное деморализующее воздействие на королевское воинство произвела весть о капитуляции соотечественников в Кремле. Задзик писал, что даже в случае обратного взятия Москвы польские солдаты не желали в ней оставаться, настолько было велико их недоверие к своему монарху и страх повторить судьбу предшественников.
Осознав всю бесперспективность дальнейшего наступления на российскую столицу в условиях нараставших холодов, отсутствия артиллерии и ропота в войсках Сигизмунд принял решение отступить из Вязьмы на запад. Напоследок плохо управляемое королевское воинство сожгло Можайск и Борисов.
В январе король снова вступил в Смоленск. К тому времени в его войске царил беспорядок и хаос, потери вследствие голода и болезней были огромными.
Единственной утешительной новостью для Сигизмунда стало взятие 16 декабря 1612 г. Путивля казаками князя Михаила Вишневецкого. Задзик по этому поводу написал следующее:
"Теперь мы уже держим Северскую землю за обе руки, дай только Боже, чтобы удержали и научились, наконец, когда-либо сохранять приобретенное".
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Однако господство поляков в Смоленске и северских городах продолжилось относительно недолго. Недовольные невыплатой жалования солдаты создали целых три конфедерации (львовскую, брестскую и быдгощскую). В Польше начался беспрецедентный солдатский бунт.
Собравшийся в феврале 1613 г. в Варшаве Сейм вынужден был ввести 9 налогов на уплату денег конфедератам. Унизительной для Сигизмунда стала оговорка парламента, что впредь монарх не вправе вербовать солдат без согласия сейма.
По словам польского историка и современника тех событий Станислава Кобежицкого "люди были измучены непрекращающимися поборами и уже вздыхали о сладостном мире".
В дальнейшем Речь Посполитая пошла по пути непрекращающихся потрясений. Конфедерации, смуты и вторжения внешних врагов в итоге привели к разрушению польской государственности.
Так Речь Посполитая сама стала жертвой авантюристичных действий собственного монарха, пытавшегося воспользоваться Смутным временем в Российском государстве.