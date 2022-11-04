https://ukraina.ru/20221104/1040465436.html

Зубец объяснил, зачем Россия вернулась к зерновой сделке

Зубец объяснил, зачем Россия вернулась к зерновой сделке - 04.11.2022 Украина.ру

Зубец объяснил, зачем Россия вернулась к зерновой сделке

Смысл зерновой сделки состоял в том, что у нее есть заинтересованные стороны. В их числе – Анкара, которая является стратегическим партнером России, и этот факт учли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец

2022-11-04T04:45

2022-11-04T04:45

2022-11-04T04:45

новости

алексей зубец

россия

зерновая сделка

турция

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Зубец уточнил, что в истории с зерновой сделкой стоит ждать новых условий и новых договоренностей, о которых общественность узнает в ближайшие недели.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html

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новости, алексей зубец, россия, зерновая сделка, турция