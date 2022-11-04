Зубец объяснил, зачем Россия вернулась к зерновой сделке - 04.11.2022 Украина.ру
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Зубец объяснил, зачем Россия вернулась к зерновой сделке
Зубец объяснил, зачем Россия вернулась к зерновой сделке - 04.11.2022 Украина.ру
Зубец объяснил, зачем Россия вернулась к зерновой сделке
Смысл зерновой сделки состоял в том, что у нее есть заинтересованные стороны. В их числе – Анкара, которая является стратегическим партнером России, и этот факт учли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец
2022-11-04T04:45
2022-11-04T04:45
новости
алексей зубец
россия
зерновая сделка
турция
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Зубец уточнил, что в истории с зерновой сделкой стоит ждать новых условий и новых договоренностей, о которых общественность узнает в ближайшие недели.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html
Украина.ру
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новости, алексей зубец, россия, зерновая сделка, турция
Новости, Алексей Зубец, Россия, зерновая сделка, Турция

Зубец объяснил, зачем Россия вернулась к зерновой сделке

04:45 04.11.2022
 
© скриншот с видео ОТРАлексей Зубец
Алексей Зубец
© скриншот с видео ОТР
Читать в
Смысл зерновой сделки состоял в том, что у нее есть заинтересованные стороны. В их числе – Анкара, которая является стратегическим партнером России, и этот факт учли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец
"И чтобы не портить отношения с Турцией, сделка была продлена. В иных обстоятельствах ее бы закрыли. В слаборазвитые страны шло всего лишь 10% от этого зерна. И в рамках гуманитарных программ продовольственной организации ООН зерно может быть поставлено в эти страны для того, чтобы улучшить имидж России. Вопрос только в том, как сейчас будет распределяться зерно из Украины и куда его турки будут направлять", - сказал он.
Зубец уточнил, что в истории с зерновой сделкой стоит ждать новых условий и новых договоренностей, о которых общественность узнает в ближайшие недели.
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 06:27
Алексей Зубец: Это не трусость, а расчет. Почему Россия возобновила зерновую сделку
 
НовостиАлексей ЗубецРоссиязерновая сделкаТурция
 
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