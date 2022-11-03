https://ukraina.ru/20221103/1040495195.html

Возможная битва за Херсон, переговоры о судьбе Украины. О чём говорили эксперты 3 ноября

Возможная битва за Херсон, переговоры о судьбе Украины. О чём говорили эксперты 3 ноября - 03.11.2022 Украина.ру

Возможная битва за Херсон, переговоры о судьбе Украины. О чём говорили эксперты 3 ноября

Российская армия в любом случае выиграет оборонительное сражение за Херсон, «зерновая сделка» со временем может перерасти в нечто большее, а чем дольше Украина... Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T17:16

2022-11-03T17:16

2022-11-03T18:27

эксклюзив

корнилов

алексей анпилогов

херсон

андрей суздальцев

украина

россия

турция

переговоры

зерновая сделка

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Российская армия в любом случае выиграет оборонительное сражение за Херсон, «зерновая сделка» со временем может перерасти в нечто большее, а чем дольше Украина будет не готова к переговорам, тем жестче будут условия России.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 3 ноября.Наступление на Херсон: разные варианты развития событийЗамглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне. Также с мест поступают сообщения, что со здания администрации Херсонской области сняли российский флаг.Военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов поясняет, что Россия готовится к разным вариантам. В том числе к худшим.По словам эксперта, вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов. Потому что у нас есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь/Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр.«Я не исключаю, что, создав серьезное превосходство в живой силе, украинская армия может дойти до Херсона. Но организовать снабжение группировки, осаждающей Херсон (город не будут сдавать без боя), им будет крайне затруднительно.Потому что будут простреливаться все пути сообщения и дошедшая до Херсона группировка будет изрядно потрепана.Так что российская армия в любом случае выиграет оборонительное сражение. На это и есть расчет, чтобы завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь как на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья, так и на днепровский оборонительный рубеж через Кривой Рог с отсечением Запорожья и Днепропетровска от остальной территории Украины», — сообщил Анпилогов.«Зерновая сделка»: выгода России и ТурцииВ среду, 2 ноября, Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины. Украинская сторона официально заверила, что «Морской гуманитарный коридор» будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы».Политолог Андрей Суздальцев относится к этому решению как к стратегическому, а не тактическому. По-видимому, считает эксперт, огромные усилия приложила Турция — она действительно первый выгодоприобретатель этой сделки.«Мы пошли на этот пустой документ — письменные гарантии Киева о безопасности коридора. Понятно, что никто этого выполнять не будет.Во всяком случае, мы сейчас через эту зерновую сделку имеем единственный такой не то чтобы контакт, а хоть какую-то веточку взаимоотношений с Западом.Можем рассчитывать, что это со временем может вылиться в нечто большее. В этом плане, конечно, выгодно, чтобы сделка продолжалась.Но, с другой стороны, конечно, мы очень сильно размахнулись и как-то не объяснили населению, почему нам выгодно продление сделки, это странно, это не было разъяснено», — рассказал Суздальцев.Также он отметил, что в условиях такого кризиса сразу появляются две «партии» — сторонники партии войны и партии мира. Сыграла в данном случае партия сторонников мира. Не исключено, что потом это будут считать ошибкой — ситуация очень переменчива.Переговоры для Украины: чем позднее, тем хужеРанее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией — это не вопрос компромисса. По его словам, Москва могла бы сделать шаг назад, но вместо этого, несмотря на заявления о готовности переговоров, «атакует Украину 54 ракетами за полдня».Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов говорит, что если бы Зеленский действовал в интересах украинского народа и украинского государства, он давно бы перешел к переговорам. Но не для того, чтобы затянуть время. А чтобы ускорить мирный процесс. Он мог бы заключить хоть какую-то сделку.«Что касается его заявлений, то позиция украинской стороны давно была озвучена. Россия должна вывести все свои подразделения как минимум до февральских границ, а то и вообще за границу 1991 года, а после этого Киев начинает переговоры о том, сколько сотен миллиардов Россия должна заплатить Украине в качестве репараций. Мы эти заявления слышали и от Зеленского, и от Ермака, и от Подоляка.Я не знаю, изменилось ли что-то в этой позиции и что имел в виду Зеленский под словами «шаг назад». Но если даже Боррель, который говорил, что «все должно решаться на поле боя», все равно сказал, что даже после этого все должно решаться за столом переговоров, то рано или поздно к каким-то переговорам мы придем.В этом году, в следующем году или через 10 лет какой-то украинский режим сядет за стол переговоров. Если от Украины что-нибудь останется», — сказал Корнилов.В то же время, подчеркнул он, если Украина сейчас не будет готова к переговорам, условия России будут жестче — никаких «шагов назад» не будет.«Но тут мы не должны испытывать никаких иллюзий. Ясное дело, что [западные страны] от Украины будут требовать большего кровопролития. Сказал же бывший премьер Великобритании, что Украина будет воевать до последней капли крови. Видимо, с точки зрения Запада, Украина пролила еще недостаточно крови», — заявил политолог.

https://ukraina.ru/20221103/1040487210.html

https://ukraina.ru/20221103/1040459039.html

https://ukraina.ru/20221103/1040436792.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, корнилов, алексей анпилогов, херсон, андрей суздальцев, украина, россия, турция, переговоры, зерновая сделка, всу