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"Дьявольский заговор": Бутусов высказался по Украине

"Дьявольский заговор": Бутусов высказался по Украине - 03.11.2022 Украина.ру

"Дьявольский заговор": Бутусов высказался по Украине

Советский и российский рок-музыкант, экс-лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов назвал украинский конфликт "дьявольским заговором против человечества", передает 3 ноября РИА Новости

2022-11-03T12:57

2022-11-03T12:57

2022-11-03T12:57

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По его словам, ни одному человеку "заварить такую кашу не под силу".Бутусов, придерживаясь православия, считает, что поддержка Бога поможет всем пережить это, потому что "там, на небе, ангелы "рубятся", не покладая мечей, точно так же, как сейчас в Донбассе происходит".По его ощущениям, конфликты не прекращаются никогда – Карибский кризис, Вьетнамская война, теперь Украина. Но главная война, по его мнению, - духовная, в душе человека.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, музыкант, православие, украина, конфликт