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"Дьявольский заговор": Бутусов высказался по Украине
"Дьявольский заговор": Бутусов высказался по Украине - 03.11.2022 Украина.ру
"Дьявольский заговор": Бутусов высказался по Украине
Советский и российский рок-музыкант, экс-лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов назвал украинский конфликт "дьявольским заговором против человечества", передает 3 ноября РИА Новости
2022-11-03T12:57
2022-11-03T12:57
2022-11-03T12:57
новости
музыкант
православие
украина
конфликт
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По его словам, ни одному человеку "заварить такую кашу не под силу".Бутусов, придерживаясь православия, считает, что поддержка Бога поможет всем пережить это, потому что "там, на небе, ангелы "рубятся", не покладая мечей, точно так же, как сейчас в Донбассе происходит".По его ощущениям, конфликты не прекращаются никогда – Карибский кризис, Вьетнамская война, теперь Украина. Но главная война, по его мнению, - духовная, в душе человека.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, музыкант, православие, украина, конфликт
"Дьявольский заговор": Бутусов высказался по Украине
Советский и российский рок-музыкант, экс-лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов назвал украинский конфликт "дьявольским заговором против человечества", передает 3 ноября РИА Новости
У человека нет сил ни физических и психических, чтобы взять и положить жизнь на этот заговор против человечества. Поэтому я это называю дьявольским действием. Потому что как могло иначе кому-то прийти в голову сеять этот раздор между людьми – это же смертоубийство, сталкиваются целые народы.
По его словам, ни одному человеку "заварить такую кашу не под силу".
Бутусов, придерживаясь православия, считает, что поддержка Бога поможет всем пережить это, потому что "там, на небе, ангелы "рубятся", не покладая мечей, точно так же, как сейчас в Донбассе происходит".
По его ощущениям, конфликты не прекращаются никогда – Карибский кризис, Вьетнамская война, теперь Украина. Но главная война, по его мнению, - духовная, в душе человека.