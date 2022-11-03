https://ukraina.ru/20221103/1040464833.html
В Донецке слышны взрывы, есть пострадавшие - мэр
В Донецке слышны взрывы, есть пострадавшие - мэр - 03.11.2022 Украина.ру
В Донецке слышны взрывы, есть пострадавшие - мэр
В Донецке фиксируют прилеты в районе краеведческого музея и травматологии, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале 3 ноября
2022-11-03T11:20
2022-11-03T11:20
2022-11-03T11:20
новости
донецк
мэр
обстрелы
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Также, по его словам, очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд".Позднее Кулемзин сообщил, что обстрел Киевского района Донецка продолжается с самого утра, известно о троих пострадавших.Очевидцы также сообщили мэру о прилетах в районе музыкальной школы № 2 и железнодорожной больнице.
https://ukraina.ru/20221102/1040433649.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, мэр, обстрелы
Новости, Донецк, мэр, обстрелы
В Донецке слышны взрывы, есть пострадавшие - мэр
В Донецке фиксируют прилеты в районе краеведческого музея и травматологии, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале 3 ноября
По предварительной информации, прилёты вражеских снарядов фиксируются также недалеко от краеведческого музея. Виднеется задымление в районе травматологии.
Также, по его словам, очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд".
Позднее Кулемзин сообщил, что обстрел Киевского района Донецка продолжается с самого утра, известно о троих пострадавших.
Очевидцы также сообщили мэру о прилетах в районе музыкальной школы № 2 и железнодорожной больнице.