В Донецке слышны взрывы, есть пострадавшие - мэр - 03.11.2022 Украина.ру
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В Донецке слышны взрывы, есть пострадавшие - мэр
В Донецке слышны взрывы, есть пострадавшие - мэр - 03.11.2022 Украина.ру
В Донецке слышны взрывы, есть пострадавшие - мэр
В Донецке фиксируют прилеты в районе краеведческого музея и травматологии, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале 3 ноября
2022-11-03T11:20
2022-11-03T11:20
новости
донецк
мэр
обстрелы
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Также, по его словам, очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд".Позднее Кулемзин сообщил, что обстрел Киевского района Донецка продолжается с самого утра, известно о троих пострадавших.Очевидцы также сообщили мэру о прилетах в районе музыкальной школы № 2 и железнодорожной больнице.
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новости, донецк, мэр, обстрелы
Новости, Донецк, мэр, обстрелы

В Донецке слышны взрывы, есть пострадавшие - мэр

11:20 03.11.2022
 
© скриншотОбстрел Шебекино в Белгородской области 22 октября
Обстрел Шебекино в Белгородской области 22 октября
© скриншот
Читать в
В Донецке фиксируют прилеты в районе краеведческого музея и травматологии, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале 3 ноября
По предварительной информации, прилёты вражеских снарядов фиксируются также недалеко от краеведческого музея. Виднеется задымление в районе травматологии.
Также, по его словам, очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд".
Позднее Кулемзин сообщил, что обстрел Киевского района Донецка продолжается с самого утра, известно о троих пострадавших.
Очевидцы также сообщили мэру о прилетах в районе музыкальной школы № 2 и железнодорожной больнице.
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