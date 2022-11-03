https://ukraina.ru/20221103/1040462537.html

В Николаеве взорвали "Родину-мать"

В Николаеве взорвали "Родину-мать" - 03.11.2022 Украина.ру

В Николаеве взорвали "Родину-мать"

Неизвестные подорвали обелиск "Родина-мать" в сквере с мемориальным комплексом жертвам Великой Отечественной войны в Николаеве. Фотографии последствий опубликовали 3 ноября в местных Telegram-каналах

2022-11-03T10:43

2022-11-03T10:43

2022-11-03T10:43

новости

николаев

взрыв

памятник

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В Николаеве в ночь на 3 ноября неизвестные подорвали обелиск "Родина-мать" в мемориальном комплексе жертвам Великой Отечественной войны. Гранитный обелиск разлетелся на куски. Горожане восприняли звуки взрыва как обстрел города. На месте происшествия работают украинские правоохранители. Мемориальный комплекс состоит из обелиска "Родина-мать" с высеченными в камне лицами воинов-защитников и кургана с братской могилой более 50 погребенных красноармейцев. У подножия - черные плиты с именами погибших. Ранее в Николаеве неизвестные подорвали памятник "Погибшим милиционерам". Местные власти и активисты хотели снести памятник, но его отстояли ветераны МВД. В ночь на 19 октября прогремел взрыв. Глава областной администрации Виталий Ким сначала заявил об обстреле, но позже отказался от этой версии. В результате взрыва повреждения получили фасады жилых домов в районе монумента. Ранее глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло в интервью изданию Украина.ру объяснил, что спецоперация на Украине – "не война с Украиной, а война с возродившимся нацизмом". По его словам, "что в свое время не доделали наши отцы и деды, сегодня доделываем мы".

https://ukraina.ru/20221020/1039937575.html

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новости, николаев, взрыв, памятник