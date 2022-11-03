В Николаеве взорвали "Родину-мать" - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040462537.html
В Николаеве взорвали "Родину-мать"
В Николаеве взорвали "Родину-мать" - 03.11.2022 Украина.ру
В Николаеве взорвали "Родину-мать"
Неизвестные подорвали обелиск "Родина-мать" в сквере с мемориальным комплексом жертвам Великой Отечественной войны в Николаеве. Фотографии последствий опубликовали 3 ноября в местных Telegram-каналах
2022-11-03T10:43
2022-11-03T10:43
новости
николаев
взрыв
памятник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/03/1040462303_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f9a5f7b1c077e45d86d918725b0a7cec.jpg
В Николаеве в ночь на 3 ноября неизвестные подорвали обелиск "Родина-мать" в мемориальном комплексе жертвам Великой Отечественной войны. Гранитный обелиск разлетелся на куски. Горожане восприняли звуки взрыва как обстрел города. На месте происшествия работают украинские правоохранители. Мемориальный комплекс состоит из обелиска "Родина-мать" с высеченными в камне лицами воинов-защитников и кургана с братской могилой более 50 погребенных красноармейцев. У подножия - черные плиты с именами погибших. Ранее в Николаеве неизвестные подорвали памятник "Погибшим милиционерам". Местные власти и активисты хотели снести памятник, но его отстояли ветераны МВД. В ночь на 19 октября прогремел взрыв. Глава областной администрации Виталий Ким сначала заявил об обстреле, но позже отказался от этой версии. В результате взрыва повреждения получили фасады жилых домов в районе монумента. Ранее глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло в интервью изданию Украина.ру объяснил, что спецоперация на Украине – "не война с Украиной, а война с возродившимся нацизмом". По его словам, "что в свое время не доделали наши отцы и деды, сегодня доделываем мы".
https://ukraina.ru/20221020/1039937575.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/03/1040462303_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_dcc2e56c7e41945673748bf7eab2c33e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, николаев, взрыв, памятник
Новости, Николаев, взрыв, памятник

В Николаеве взорвали "Родину-мать"

10:43 03.11.2022
 
В Николаеве подорвали обелиск "Родина-мать"
В Николаеве подорвали обелиск Родина-мать
Читать в
Неизвестные подорвали обелиск "Родина-мать" в сквере с мемориальным комплексом жертвам Великой Отечественной войны в Николаеве. Фотографии последствий опубликовали 3 ноября в местных Telegram-каналах
В Николаеве в ночь на 3 ноября неизвестные подорвали обелиск "Родина-мать" в мемориальном комплексе жертвам Великой Отечественной войны. Гранитный обелиск разлетелся на куски. Горожане восприняли звуки взрыва как обстрел города. На месте происшествия работают украинские правоохранители.
Мемориальный комплекс состоит из обелиска "Родина-мать" с высеченными в камне лицами воинов-защитников и кургана с братской могилой более 50 погребенных красноармейцев. У подножия - черные плиты с именами погибших.
Ранее в Николаеве неизвестные подорвали памятник "Погибшим милиционерам". Местные власти и активисты хотели снести памятник, но его отстояли ветераны МВД. В ночь на 19 октября прогремел взрыв. Глава областной администрации Виталий Ким сначала заявил об обстреле, но позже отказался от этой версии. В результате взрыва повреждения получили фасады жилых домов в районе монумента.
Ранее глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло в интервью изданию Украина.ру объяснил, что спецоперация на Украине – "не война с Украиной, а война с возродившимся нацизмом". По его словам, "что в свое время не доделали наши отцы и деды, сегодня доделываем мы".
В Николаеве взорвали памятник Погибшим милиционерам
20 октября, 09:50
В Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам"Памятник "Погибшим милиционерам" в Николаеве взорвали после неудачной попытки сноса, глава областной администрации Виталий Ким пытался выдать взрыв за последствия российского обстрела. Об этом вечером 19 октября сообщил местный сайт "Новости-N"
 
НовостиНиколаеввзрывпамятник
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву
11:32"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на Украине
11:20В Донецке слышны взрывы, есть пострадавшие - мэр
11:06"Укрпочта" анонсировала повторный выпуск марок со взрывом на Крымском мосту
11:04Учебники с искаженной советской историей спонсируют США – Патрушев
10:49Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией
10:43В Николаеве взорвали "Родину-мать"
10:35В Израиле рассказали об отношениях Путина и Нетаньяху
10:15В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды
10:12На войну: Прилепин снова создает свой батальон
10:11Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
10:07Авигдор Эскин: кто он
10:06В Мелитополе прогремели взрывы
09:52Патрушев: англосаксы используют Украину для дробления и искоренения русского народа
09:51Как Херсонская область готовится к обороне и ждет потоп
09:41Желание Зеленского, эвакуация с Херсонщины. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:36Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов
09:34Патрушев счел смс Лиз Трасс за подтверждение участия Британии в терактах на "Северных потоках"
09:33Обогрев кошками и мошеннические схемы. Чем живет Тернополь во время энергетического кризиса
09:25Всё, что нужно знать о "зерновой сделке". Как Россия осталась сильной, но щедрой
Лента новостейМолния