https://ukraina.ru/20221103/1040446345.html

Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец

Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец - 03.11.2022 Украина.ру

Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец

Россия готова поставлять продовольствие беднейшим странам в случае срыва "зерновой сделки" с Украиной и не потеряет на этом деньги, заявил политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

2022-11-03T07:07

2022-11-03T07:07

2022-11-03T07:07

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Ранее стало известно, что Россия заявила о готовности поставить порядка 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам на безвозмездной основе. Ровно такое же количество зерновых из Украины дошло до нуждающихся государств после начала действия «зернового коридора» из Одессы в Стамбул.«Есть поставки коммерческие, а есть поставки гуманитарные. И есть ооновские фонды, из которых эти деньги идут. В любом случае эти поставки не будут совсем уж бесплатными», - сказал Зубец.Он не исключил, что в ближайшие недели станет известно о новых договоренностях по поставкам зерна, которые будут заключены на новых условиях.Интервью Алексея Зубца можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221102/1040407559.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, турция, россия, зерно