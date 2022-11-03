Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец - 03.11.2022 Украина.ру
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Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец
Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец - 03.11.2022 Украина.ру
Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец
Россия готова поставлять продовольствие беднейшим странам в случае срыва "зерновой сделки" с Украиной и не потеряет на этом деньги, заявил политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-11-03T07:07
2022-11-03T07:07
новости
украина
турция
россия
зерно
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Ранее стало известно, что Россия заявила о готовности поставить порядка 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам на безвозмездной основе. Ровно такое же количество зерновых из Украины дошло до нуждающихся государств после начала действия «зернового коридора» из Одессы в Стамбул.«Есть поставки коммерческие, а есть поставки гуманитарные. И есть ооновские фонды, из которых эти деньги идут. В любом случае эти поставки не будут совсем уж бесплатными», - сказал Зубец.Он не исключил, что в ближайшие недели станет известно о новых договоренностях по поставкам зерна, которые будут заключены на новых условиях.Интервью Алексея Зубца можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221102/1040407559.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, турция, россия, зерно
Новости, Украина, Турция, Россия, зерно

Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец

07:07 03.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкспорт российской кукурузы из России в Японию
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Россия готова поставлять продовольствие беднейшим странам в случае срыва "зерновой сделки" с Украиной и не потеряет на этом деньги, заявил политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
Ранее стало известно, что Россия заявила о готовности поставить порядка 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам на безвозмездной основе. Ровно такое же количество зерновых из Украины дошло до нуждающихся государств после начала действия «зернового коридора» из Одессы в Стамбул.
«Есть поставки коммерческие, а есть поставки гуманитарные. И есть ооновские фонды, из которых эти деньги идут. В любом случае эти поставки не будут совсем уж бесплатными», - сказал Зубец.
Он не исключил, что в ближайшие недели станет известно о новых договоренностях по поставкам зерна, которые будут заключены на новых условиях.
Интервью Алексея Зубца можно прочитать на сайте Украина.ру
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