https://ukraina.ru/20221103/1040446345.html
Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец
Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец - 03.11.2022 Украина.ру
Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец
Россия готова поставлять продовольствие беднейшим странам в случае срыва "зерновой сделки" с Украиной и не потеряет на этом деньги, заявил политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-11-03T07:07
2022-11-03T07:07
2022-11-03T07:07
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россия
зерно
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Ранее стало известно, что Россия заявила о готовности поставить порядка 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам на безвозмездной основе. Ровно такое же количество зерновых из Украины дошло до нуждающихся государств после начала действия «зернового коридора» из Одессы в Стамбул.«Есть поставки коммерческие, а есть поставки гуманитарные. И есть ооновские фонды, из которых эти деньги идут. В любом случае эти поставки не будут совсем уж бесплатными», - сказал Зубец.Он не исключил, что в ближайшие недели станет известно о новых договоренностях по поставкам зерна, которые будут заключены на новых условиях.Интервью Алексея Зубца можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221102/1040407559.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, турция, россия, зерно
Новости, Украина, Турция, Россия, зерно
Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец
Россия готова поставлять продовольствие беднейшим странам в случае срыва "зерновой сделки" с Украиной и не потеряет на этом деньги, заявил политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
Ранее стало известно, что Россия заявила о готовности поставить порядка 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам на безвозмездной основе. Ровно такое же количество зерновых из Украины дошло до нуждающихся государств после начала действия «зернового коридора» из Одессы в Стамбул.
«Есть поставки коммерческие, а есть поставки гуманитарные. И есть ооновские фонды, из которых эти деньги идут. В любом случае эти поставки не будут совсем уж бесплатными», - сказал Зубец.
Он не исключил, что в ближайшие недели станет известно о новых договоренностях по поставкам зерна, которые будут заключены на новых условиях.
Интервью Алексея Зубца
можно прочитать на сайте Украина.ру