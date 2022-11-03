https://ukraina.ru/20221103/1040428570.html

"Накопительный эффект": Царев рассказал, когда "ляжет" вся энергосистема Украины

"Накопительный эффект": Царев рассказал, когда "ляжет" вся энергосистема Украины - 03.11.2022 Украина.ру

"Накопительный эффект": Царев рассказал, когда "ляжет" вся энергосистема Украины

Если по трансформаторам Украины еще хоть раз попадет российская ракета, то вся украинская энергосистема система "ляжет", сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-11-03T08:00

2022-11-03T08:00

2022-11-03T08:00

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С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.Исполнительный директор группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее заявил об отсутствии на складах оборудования для восстановления энергосистемы Украины.По его мнению, наступит момент времени не будет запасных трансформаторов и резервных каналов по подаче электроэнергии, "тогда обвально падет вся система".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040383027.html

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новости, россия, украина, энергетика