https://ukraina.ru/20221103/1040428570.html
"Накопительный эффект": Царев рассказал, когда "ляжет" вся энергосистема Украины
"Накопительный эффект": Царев рассказал, когда "ляжет" вся энергосистема Украины - 03.11.2022 Украина.ру
"Накопительный эффект": Царев рассказал, когда "ляжет" вся энергосистема Украины
Если по трансформаторам Украины еще хоть раз попадет российская ракета, то вся украинская энергосистема система "ляжет", сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-11-03T08:00
2022-11-03T08:00
2022-11-03T08:00
новости
россия
украина
энергетика
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С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.Исполнительный директор группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее заявил об отсутствии на складах оборудования для восстановления энергосистемы Украины.По его мнению, наступит момент времени не будет запасных трансформаторов и резервных каналов по подаче электроэнергии, "тогда обвально падет вся система".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040383027.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, энергетика
Новости, Россия, Украина, энергетика
"Накопительный эффект": Царев рассказал, когда "ляжет" вся энергосистема Украины
Если по трансформаторам Украины еще хоть раз попадет российская ракета, то вся украинская энергосистема система "ляжет", сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру
С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
Исполнительный директор группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее заявил об отсутствии на складах оборудования для восстановления энергосистемы Украины.
По Киеву ситуация такая, что если еще хоть один раз попадет какая-нибудь наша ракета, или "Герань" по каким-либо трансформаторам, то система ляжет. И по другим регионам примерно такая же ситуация. В энергетике все имеет накопительный эффект. Мы выводим из строя энергетическую инфраструктуру, они переводят на запасные каналы, включают запасные части, привозят новые трансформаторы, меняют взамен сгоревших.
Олег Царев
депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы
По его мнению, наступит момент времени не будет запасных трансформаторов и резервных каналов по подаче электроэнергии, "тогда обвально падет вся система".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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