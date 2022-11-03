https://ukraina.ru/20221103/1040397036.html

"Не нужно большого заряда": Черняев о том, какого происхождения мог быть взрыв на "Северных потоках"

"Не нужно большого заряда": Черняев о том, какого происхождения мог быть взрыв на "Северных потоках" - 03.11.2022 Украина.ру

"Не нужно большого заряда": Черняев о том, какого происхождения мог быть взрыв на "Северных потоках"

Для подрыва газопроводов "Северный поток" не нужно большого заряда, тут хватило бы и миноподрывателя, потому что труба не рассчитана на защиту от взрывов, сказал российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев в интервью Украина.ру

2022-11-03T04:00

2022-11-03T04:00

2022-11-03T04:00

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северный поток

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана ранее сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов "Северный поток". По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.Раньше, по его словам, около "Северного потока" уже находили взрывное устройство НАТО для уничтожения мин.Также эксперт почеркнул, что перед взрывом на нитках "Северного потока" над ними кружил американский самолет, в том числе натовский взрыватель, показывает, что диверсия и раньше планировалась.Ранее в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов напомнил о том, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток – 1" у одной из ниток на глубине 40 метров был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040377402.html

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новости, россия, северный поток