https://ukraina.ru/20221103/1040397036.html
"Не нужно большого заряда": Черняев о том, какого происхождения мог быть взрыв на "Северных потоках"
"Не нужно большого заряда": Черняев о том, какого происхождения мог быть взрыв на "Северных потоках" - 03.11.2022 Украина.ру
"Не нужно большого заряда": Черняев о том, какого происхождения мог быть взрыв на "Северных потоках"
Для подрыва газопроводов "Северный поток" не нужно большого заряда, тут хватило бы и миноподрывателя, потому что труба не рассчитана на защиту от взрывов, сказал российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев в интервью Украина.ру
2022-11-03T04:00
2022-11-03T04:00
2022-11-03T04:00
новости
россия
северный поток
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана ранее сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов "Северный поток". По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.Раньше, по его словам, около "Северного потока" уже находили взрывное устройство НАТО для уничтожения мин.Также эксперт почеркнул, что перед взрывом на нитках "Северного потока" над ними кружил американский самолет, в том числе натовский взрыватель, показывает, что диверсия и раньше планировалась.Ранее в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов напомнил о том, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток – 1" у одной из ниток на глубине 40 метров был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040377402.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, северный поток
"Не нужно большого заряда": Черняев о том, какого происхождения мог быть взрыв на "Северных потоках"
Для подрыва газопроводов "Северный поток" не нужно большого заряда, тут хватило бы и миноподрывателя, потому что труба не рассчитана на защиту от взрывов, сказал российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин
в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана ранее сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов "Северный поток". По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.
На счет мощности и природы взрыва сложно что-то сказать, но тут это и не так важно. Потому что для подрыва трубы не нужно особо большого заряда. Тут хватило бы и миноподрывателя. Труба не рассчитана на защиту от взрывов: она выдерживает внутреннее давление газа, внешнее давление воды, гидравлические удары.
Евгений Черняев
российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России
Раньше, по его словам, около "Северного потока" уже находили взрывное устройство НАТО для уничтожения мин.
Также эксперт почеркнул, что перед взрывом на нитках "Северного потока" над ними кружил американский самолет, в том числе натовский взрыватель, показывает, что диверсия и раньше планировалась.
Ранее в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов напомнил о том, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток – 1" у одной из ниток на глубине 40 метров был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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