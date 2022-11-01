https://ukraina.ru/20221101/1040389825.html

Герой России Евгений Черняев о взрывах на "Северных потоках": Улики доказывают, что диверсию планировали

Герой России Евгений Черняев о взрывах на "Северных потоках": Улики доказывают, что диверсию планировали - 01.11.2022 Украина.ру

Герой России Евгений Черняев о взрывах на "Северных потоках": Улики доказывают, что диверсию планировали

"Газпром" допустили к обследованию мест взрывов на "Северных потоках". Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в Сочи 31... Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T16:52

2022-11-01T16:52

2022-11-01T16:53

подрыв

северный поток

газпром

владимир путин

нато

северный поток-2

авария

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россия

американцы

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"Газпром" допустили к обследованию мест взрывов на "Северных потоках". Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в Сочи 31 октября. Также он сообщил о результатах диагностики трубопроводов.Российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев в беседе с изданием Украина.ру предположил, кто и как мог организовать теракт.— Евгений Сергеевич, "Газпром" допущен к расследованию взрыва на "Северном потоке – 2", который произошел 27 сентября. Почему только сейчас Россия получила доступ к месту аварии?— Когда компанию допускают к месту диверсии на трубопроводе не сразу после аварии, а спустя какое-то время, понятно, что мы будем иметь не совсем реальные данные. Опустили концы в воду, а потом допустили? Так что ли? Это может говорить о том, что там работали без нашего ведома. Например, убирали обломки или перетаскивали куски трубы в другое место. В любом случае, даже если там ничего не подчистили, то наследили точно. Хорошо, что допустили, хотя до сих пор не понятно, почему только сейчас – труба-то наша.— Владимир Путин заявил, что в результате теракта на месте подрыва были обнаружены две воронки 3-5 метров глубиной. При этом из газопровода вырвало трубу длиной 40 метров, а разрыв после расхождения трубы составляет более 250 метров. О чем мы можем говорить на основании этих данных?— Точно сказать, что случилось, я не могу, потому что мы не знаем всех фактов. Две воронки могут говорить о том, что было два взрыва, а повредили три трубы, насколько я понял. Однако, для оценки воронки, во-первых, необходимо с места ее образования взять пробы грунта и исследовать его на плотность. Глубина воронки опять-таки ничего не говорит, потому что если прийти и хорошо работнуть вертикально двигателями подводного аппарата, струя воды тоже может сделать воронки, даже в песке.Во-вторых, судя по расстоянию, на которое порвалась труба, она взорвалась там, где слабое место: либо перегиб, либо еще что-то. Но это тоже ничего не говорит особенного. Также я не понимаю, почему возник такой большой разрыв трубы в 250 метров – возможно, туда попала вода.— Какого происхождения мог быть взрыв?— На счет мощности и природы взрыва сложно что-то сказать, но тут это и не так важно. Потому что для подрыва трубы не нужно особо большого заряда. Тут хватило бы и миноподрывателя. Труба не рассчитана на защиту от взрывов: она выдерживает внутреннее давление газа, внешнее давление воды, гидравлические удары.К тому же раньше около "Северного потока" уже находили взрывное устройство НАТО для уничтожения мин (10 ноября в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов напомнил о том, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток – 1" у одной из ниток на глубине 40 метров был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса"). Понятно, что таким устройством очень удобно пользоваться дистанционно: водолазы его положили и потом по гидроакустике можно передать на него кодовый сигнал и взорвать. Случайно потерять под нашей трубой такой механизм практически невозможно – такие вещи не теряют. В любом случае они представляет опасность.Есть еще один момент. Перед взрывом на нитках "Северного потока" над ними кружил американский самолет. Косвенные улики, в том числе натовский взрыватель, показывают, что диверсия и раньше планировалась.— Вы предполагаете, что по указывающим факторам теракт на нитках "Северного потока" – это дело рук американцев?— Это могут быть и американцы, и британцы, кто угодно. Западные страны все заодно, и все делают согласовано, пытаясь причинить как можно больше ущерба нашей стране. Это очевидно. Как я уже сказал, не в мирных целях был оставлен натовский взрыватель у наших газопроводов. Для подрыва хватило бы его заряда, или можно было сделать на базе такого взрывателя устройство с большей мощностью, с теми же каналами управления, той же гидроакустикой, более крупным корпусом. Подготовить подобный механизм не сложно, как и разместить его на такой глубине [около 70 метров]. А потом убрать обломки от этого взрывателя. Это занимает время, надо было найти все эти кусочки, убрать, чтобы потом гадать, что же это было…— На ваш взгляд, сколько займет устранение последствий аварии?— Конечно, устранить последствия взрыва будет непросто и не быстро. В трубу попала морская вода, которая агрессивно воздействует на такие изделия. Это вредно для газопровода. Также могут возникнуть трещины в стенках труб после того, как дернуло весь трубопровод, необходимо проводить его диагностику и восстанавливать повреждения, если они есть. Газопроводы не для взрывов делают, а для пропуска газа, который мы поставляли европейцам. А они спилили сук, на котором сидели.

https://ukraina.ru/20221101/1040360307.html

https://ukraina.ru/20220928/1039168179.html

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

подрыв, северный поток, газпром, владимир путин, нато, северный поток-2, авария, украина, россия, американцы, интервью