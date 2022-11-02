Военный эксперт назвал условие взятия Одессы - 02.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт назвал условие взятия Одессы
Военный эксперт назвал условие взятия Одессы - 02.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт назвал условие взятия Одессы
Возможность наступать появится у России тогда, когда будет закреплена оборона, а для этого необходимо сначала освободить Николаев. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев
2022-11-02T16:54
2022-11-02T16:54
новости
политолог
одесса
условие
оборона
николаев
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По его словам, сначала в город нужно зайти с сухопутной стороны, а потом поддержать наступление с моря, и только тогда можно будет думать о взятии Одессы.Ранее в интервью изданию Украина.ру другой эксперт, бывший дипломатический работник МИД России Владислав Мицкевич заявил, что вся внешняя политика России реактивная: Москва не определяет повестку, а реагирует на чьи-то действия. По мнению экс-дипломата, для пользы государства эту систему необходимо пересмотреть.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221031/1040348108.html
Украина.ру
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452
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новости, политолог, одесса, условие, оборона, николаев
Новости, политолог, Одесса, условие, Оборона, Николаев

Военный эксперт назвал условие взятия Одессы

16:54 02.11.2022
 
© commons.wikimedia.org / HOBOPOCC
- РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© commons.wikimedia.org / HOBOPOCC
Читать в
Возможность наступать появится у России тогда, когда будет закреплена оборона, а для этого необходимо сначала освободить Николаев. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев
По его словам, сначала в город нужно зайти с сухопутной стороны, а потом поддержать наступление с моря, и только тогда можно будет думать о взятии Одессы.
"Если же мы сейчас решимся наступать на Одессу, то извините, тогда придется всем все дела бросить, студентам отложить ручки и гаджеты и идти, как в песне из кинофильма "Тимур и его команда": "Возьмем винтовки новые, на штык флажки! И с песнею в стрелковые пойдем кружки"", - сказал Перенджиев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру другой эксперт, бывший дипломатический работник МИД России Владислав Мицкевич заявил, что вся внешняя политика России реактивная: Москва не определяет повестку, а реагирует на чьи-то действия. По мнению экс-дипломата, для пользы государства эту систему необходимо пересмотреть.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Александр Перенджиев интервью
31 октября, 16:40
Александр Перенджиев: Нужна мобилизация Украины и создание единого антифашистского фронта
 
НовостиполитологОдессаусловиеОборонаНиколаев
 
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