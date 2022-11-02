https://ukraina.ru/20221102/1040438864.html

Военный эксперт назвал условие взятия Одессы

Военный эксперт назвал условие взятия Одессы - 02.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт назвал условие взятия Одессы

Возможность наступать появится у России тогда, когда будет закреплена оборона, а для этого необходимо сначала освободить Николаев. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев

2022-11-02T16:54

2022-11-02T16:54

2022-11-02T16:54

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политолог

одесса

условие

оборона

николаев

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По его словам, сначала в город нужно зайти с сухопутной стороны, а потом поддержать наступление с моря, и только тогда можно будет думать о взятии Одессы.Ранее в интервью изданию Украина.ру другой эксперт, бывший дипломатический работник МИД России Владислав Мицкевич заявил, что вся внешняя политика России реактивная: Москва не определяет повестку, а реагирует на чьи-то действия. По мнению экс-дипломата, для пользы государства эту систему необходимо пересмотреть.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221031/1040348108.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, политолог, одесса, условие, оборона, николаев