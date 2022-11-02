"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь - 02.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221102/1040431754.html
"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь
"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь - 02.11.2022 Украина.ру
"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь
В России могут снять мораторий на смертную казнь, если возникнет необходимость. Об этом 2 ноября у себя в Telegram-канале пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
2022-11-02T15:29
2022-11-02T15:31
дмитрий медведев
новости
мораторий
диверсанты
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040411684_302:494:2760:1877_1920x0_80_0_0_19e20e89f796a207c4b64663e5d9ba6a.jpg.webp
В России действует мораторий на смертную казнь, но его могут снять в случае необходимости и изменения позиции Конституционного суда. Медведев назвал мораторий "весьма гуманным", и сравнил нынешние реалии с временами Великой Отечественной войны."В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - написал Медведев.В России начали действовать "жовто-блакитные диверсанты", продолжил Медведев. Некоторые из них - иностранные студенты российских вузов - вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. "То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии", - заявил он. Медведев назвал "насквозь отбитые мозги" делом привычным, и напомнил о методах борьбы с саботажниками в годы Великой Отечественной. Подрывников расстреливали без суда и следствия на месте преступления. Если преступник совершил предательство в военное время, то у него нет ни возраста, ни национальности, ни права на защиту жизни, написал Медведев.
https://ukraina.ru/20221101/1040392274.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040411684_569:410:2753:2048_1920x0_80_0_0_8a6083ca209bc0d02e047907665701d5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий медведев, новости, мораторий, диверсанты, украина
Дмитрий Медведев, Новости, мораторий, диверсанты, Украина

"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь

15:29 02.11.2022 (обновлено: 15:31 02.11.2022)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев встретился с президентом Республики Зимбабве Э. Мнангагвой
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев встретился с президентом Республики Зимбабве Э. Мнангагвой - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
В России могут снять мораторий на смертную казнь, если возникнет необходимость. Об этом 2 ноября у себя в Telegram-канале пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
В России действует мораторий на смертную казнь, но его могут снять в случае необходимости и изменения позиции Конституционного суда. Медведев назвал мораторий "весьма гуманным", и сравнил нынешние реалии с временами Великой Отечественной войны.
"В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - написал Медведев.
В России начали действовать "жовто-блакитные диверсанты", продолжил Медведев. Некоторые из них - иностранные студенты российских вузов - вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе.
"То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии", - заявил он.
Медведев назвал "насквозь отбитые мозги" делом привычным, и напомнил о методах борьбы с саботажниками в годы Великой Отечественной. Подрывников расстреливали без суда и следствия на месте преступления. Если преступник совершил предательство в военное время, то у него нет ни возраста, ни национальности, ни права на защиту жизни, написал Медведев.
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 16:59
Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - МедведевПоддержка Украины западными странами направлена на то, чтобы вынудить Россию применить силы ядерного сдерживания. Победа России на Украине будет гарантировать предотвращение глобального мирового конфликта. Об этом 1 ноября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале
 
Дмитрий МедведевНовостимораторийдиверсантыУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:03В МИД России опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны
16:58"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках"
16:54Военный эксперт назвал условие взятия Одессы
16:53Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн
16:53Стариков о настоящих союзниках России, провокациях Запада, фейках и системном уничтожении. Видео
16:38Илон Маск идет в политику. Почему Twitter стал помечать украинскую пропаганду
16:30Историк Аждар Куртов: Туркмения делает шаги навстречу России. Это приятно
16:27Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева
16:14Украина снова обманет нас, Россия должна периодически делать резкие болезненные движения - Алексей Мухин
16:10Дочь экс-министра обороны Украины обвинили в антиукраинской деятельности
16:09ВСУ обстреляли населенный пункт Курской области, есть пострадавшие
16:08Геническ: как живёт неформальная столица Херсонской области
16:05Американский журналист: вмешательство США на Украине – признак упадка нашей демократии
16:00Угроза ядерного терроризма, обстрел ЗАЭС, уничтожение националистов. Главное на Украине на 16:00 2 ноября
15:56В МИД пообещали предоставить британскому послу доказательства причастности Лондона к атаке на корабли ЧФ
15:37Сенатор прокомментировал слова Медведева о снятии моратория на смертную казнь
15:34В сети появилось видео подготовки вооруженного восстания против Зеленского
15:29"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь
15:27Под письменные гарантии Киева. Россия возобновляет участие в зерновой сделке
15:25Зеленский собрался в Крым
Лента новостейМолния