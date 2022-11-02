https://ukraina.ru/20221102/1040431754.html
"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь
"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь - 02.11.2022 Украина.ру
"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь
В России могут снять мораторий на смертную казнь, если возникнет необходимость. Об этом 2 ноября у себя в Telegram-канале пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
2022-11-02T15:29
2022-11-02T15:29
2022-11-02T15:31
дмитрий медведев
новости
мораторий
диверсанты
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040411684_302:494:2760:1877_1920x0_80_0_0_19e20e89f796a207c4b64663e5d9ba6a.jpg.webp
В России действует мораторий на смертную казнь, но его могут снять в случае необходимости и изменения позиции Конституционного суда. Медведев назвал мораторий "весьма гуманным", и сравнил нынешние реалии с временами Великой Отечественной войны."В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - написал Медведев.В России начали действовать "жовто-блакитные диверсанты", продолжил Медведев. Некоторые из них - иностранные студенты российских вузов - вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. "То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии", - заявил он. Медведев назвал "насквозь отбитые мозги" делом привычным, и напомнил о методах борьбы с саботажниками в годы Великой Отечественной. Подрывников расстреливали без суда и следствия на месте преступления. Если преступник совершил предательство в военное время, то у него нет ни возраста, ни национальности, ни права на защиту жизни, написал Медведев.
https://ukraina.ru/20221101/1040392274.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040411684_569:410:2753:2048_1920x0_80_0_0_8a6083ca209bc0d02e047907665701d5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий медведев, новости, мораторий, диверсанты, украина
"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь
15:29 02.11.2022 (обновлено: 15:31 02.11.2022)
В России могут снять мораторий на смертную казнь, если возникнет необходимость. Об этом 2 ноября у себя в Telegram-канале пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
В России действует мораторий на смертную казнь, но его могут снять в случае необходимости и изменения позиции Конституционного суда. Медведев
назвал мораторий "весьма гуманным", и сравнил нынешние реалии с временами Великой Отечественной войны.
"В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - написал Медведев.
В России начали действовать "жовто-блакитные диверсанты", продолжил Медведев. Некоторые из них - иностранные студенты российских вузов - вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе.
"То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии", - заявил он.
Медведев назвал "насквозь отбитые мозги" делом привычным, и напомнил о методах борьбы с саботажниками в годы Великой Отечественной. Подрывников расстреливали без суда и следствия на месте преступления. Если преступник совершил предательство в военное время, то у него нет ни возраста, ни национальности, ни права на защиту жизни, написал Медведев.