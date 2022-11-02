https://ukraina.ru/20221102/1040431754.html

"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь

"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь - 02.11.2022 Украина.ру

"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь

В России могут снять мораторий на смертную казнь, если возникнет необходимость. Об этом 2 ноября у себя в Telegram-канале пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

2022-11-02T15:29

2022-11-02T15:29

2022-11-02T15:31

дмитрий медведев

новости

мораторий

диверсанты

украина

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В России действует мораторий на смертную казнь, но его могут снять в случае необходимости и изменения позиции Конституционного суда. Медведев назвал мораторий "весьма гуманным", и сравнил нынешние реалии с временами Великой Отечественной войны."В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - написал Медведев.В России начали действовать "жовто-блакитные диверсанты", продолжил Медведев. Некоторые из них - иностранные студенты российских вузов - вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. "То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии", - заявил он. Медведев назвал "насквозь отбитые мозги" делом привычным, и напомнил о методах борьбы с саботажниками в годы Великой Отечественной. Подрывников расстреливали без суда и следствия на месте преступления. Если преступник совершил предательство в военное время, то у него нет ни возраста, ни национальности, ни права на защиту жизни, написал Медведев.

https://ukraina.ru/20221101/1040392274.html

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дмитрий медведев, новости, мораторий, диверсанты, украина