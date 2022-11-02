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Данилко раскрыл тайну бегства Константина Меладзе с Украины
Данилко раскрыл тайну бегства Константина Меладзе с Украины - 02.11.2022 Украина.ру
Данилко раскрыл тайну бегства Константина Меладзе с Украины
Российско-украинский продюсер Константин Меладзе покинул Украину и находится в Италии. Такую информацию в недавнем интервью озвучил артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка
2022-11-02T12:05
2022-11-02T12:05
2022-11-02T12:05
новости
константин меладзе
украина
данилко
италия
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Константин Меладзе до начала российской специальной операции жил в Киеве. Его супруга, певица Вера Брежнева, ранее уехала в Польшу и оттуда заявила, что помогает украинским беженцам. По словам Данилко, Меладзе сейчас находится в Италии. "Он очень сложно уезжал", - сказал он. После начала СВО, Меладзе и Брежневу подвергли критике их националистически настроенные коллеги по сцене. Так, певица Анастасия Приходько предложила включить их в "расстрельный список".
https://ukraina.ru/20221102/1040413987.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, константин меладзе, украина, данилко, италия
Новости, Константин Меладзе, Украина, Данилко, Италия
Данилко раскрыл тайну бегства Константина Меладзе с Украины
Российско-украинский продюсер Константин Меладзе покинул Украину и находится в Италии. Такую информацию в недавнем интервью озвучил артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка