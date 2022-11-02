https://ukraina.ru/20221102/1040419195.html

Данилко раскрыл тайну бегства Константина Меладзе с Украины

Данилко раскрыл тайну бегства Константина Меладзе с Украины - 02.11.2022 Украина.ру

Данилко раскрыл тайну бегства Константина Меладзе с Украины

Российско-украинский продюсер Константин Меладзе покинул Украину и находится в Италии. Такую информацию в недавнем интервью озвучил артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка

2022-11-02T12:05

2022-11-02T12:05

2022-11-02T12:05

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константин меладзе

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данилко

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Константин Меладзе до начала российской специальной операции жил в Киеве. Его супруга, певица Вера Брежнева, ранее уехала в Польшу и оттуда заявила, что помогает украинским беженцам. По словам Данилко, Меладзе сейчас находится в Италии. "Он очень сложно уезжал", - сказал он. После начала СВО, Меладзе и Брежневу подвергли критике их националистически настроенные коллеги по сцене. Так, певица Анастасия Приходько предложила включить их в "расстрельный список".

https://ukraina.ru/20221102/1040413987.html

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новости, константин меладзе, украина, данилко, италия