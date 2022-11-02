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Глава Энергодара объяснил, почему работники ЗАЭС выбрали Россию

Глава Энергодара объяснил, почему работники ЗАЭС выбрали Россию - 02.11.2022 Украина.ру

Глава Энергодара объяснил, почему работники ЗАЭС выбрали Россию

Глава Военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга рассказал в интервью изданию Украина.ру, чтоп осле прихода эксплуатирующей организации из РФ стартовала работа по интеграции ЗАЭС и самого персонала в юрисдикцию "Концерна Росэнергоатома"

2022-11-02T15:12

2022-11-02T15:12

2022-11-02T15:12

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По его словам, штатная численность работников на ЗАЭС - 11 тысяч человек. На момент воссоединения с РФ на станции остались специалисты, которые обеспечивали жизнедеятельность и безопасность на станции. Глава ВГА отметил, что сейчас зарплаты сотрудникам атомной станции платятся российской стороной. Банки РФ уже вводят зарплатные проекты. Осуществляются социальные проекты - как на территории города, так и на самой ЗАЭС по линии Росатома. При этом он подчеркивает, что работы впереди еще очень много. Однако, несмотря на все предстоящие сложности переходного периода, все понимают, что Россия - это социальное государство, которое заботится о своих гражданах.Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221019/1039893047.html

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