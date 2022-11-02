Глава Энергодара объяснил, почему работники ЗАЭС выбрали Россию - 02.11.2022 Украина.ру
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Глава Энергодара объяснил, почему работники ЗАЭС выбрали Россию
Глава Энергодара объяснил, почему работники ЗАЭС выбрали Россию - 02.11.2022 Украина.ру
Глава Энергодара объяснил, почему работники ЗАЭС выбрали Россию
Глава Военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга рассказал в интервью изданию Украина.ру, чтоп осле прихода эксплуатирующей организации из РФ стартовала работа по интеграции ЗАЭС и самого персонала в юрисдикцию "Концерна Росэнергоатома"
2022-11-02T15:12
2022-11-02T15:12
новости
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По его словам, штатная численность работников на ЗАЭС - 11 тысяч человек. На момент воссоединения с РФ на станции остались специалисты, которые обеспечивали жизнедеятельность и безопасность на станции. Глава ВГА отметил, что сейчас зарплаты сотрудникам атомной станции платятся российской стороной. Банки РФ уже вводят зарплатные проекты. Осуществляются социальные проекты - как на территории города, так и на самой ЗАЭС по линии Росатома. При этом он подчеркивает, что работы впереди еще очень много. Однако, несмотря на все предстоящие сложности переходного периода, все понимают, что Россия - это социальное государство, которое заботится о своих гражданах.Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, энергодар, запорожская аэс, всу, россия
Новости, Украина, Энергодар, Запорожская АЭС, ВСУ, Россия

Глава Энергодара объяснил, почему работники ЗАЭС выбрали Россию

15:12 02.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Глава Военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга рассказал в интервью изданию Украина.ру, чтоп осле прихода эксплуатирующей организации из РФ стартовала работа по интеграции ЗАЭС и самого персонала в юрисдикцию "Концерна Росэнергоатома"
По его словам, штатная численность работников на ЗАЭС - 11 тысяч человек. На момент воссоединения с РФ на станции остались специалисты, которые обеспечивали жизнедеятельность и безопасность на станции.
Люди, которые остались, определились с выбором страны, в которой им жить. Жителей избрали для себя Россию как место жительства, место работы. ЗАЭС - это уже неотъемлемая часть России.
Разрушения в Энергодаре после многократных обстрелов
Александр Волга
Глава Военно-гражданской администрации Энергодара
Глава ВГА отметил, что сейчас зарплаты сотрудникам атомной станции платятся российской стороной. Банки РФ уже вводят зарплатные проекты. Осуществляются социальные проекты - как на территории города, так и на самой ЗАЭС по линии Росатома.
При этом он подчеркивает, что работы впереди еще очень много. Однако, несмотря на все предстоящие сложности переходного периода, все понимают, что Россия - это социальное государство, которое заботится о своих гражданах.
Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.
Разрушения в Энергодаре после многократных обстрелов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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